一線搜查｜故意停車塞路　噪音擾街坊　「荃灣路名物」有幾離譜？

被網民稱為「荃灣路名物」的一輛灰色私家車，日前與警方上演追逐戰，最後終被截停制伏。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，「荃灣路名物」自年初開始經常因離譜行為而被網民聲討，而在警方採取行動前，採訪隧曾經找到該名司機。

「荃灣路名物」多次於慢線忽然停車，引起其他司機不滿。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

早上繁忙時間路中心停車

黃先生表示，約於1月開始，沿荃灣路出九龍時，留意到該輛灰色私家車停在馬路，他說：「第一次見到呢架車嘅時候，都冇乜特別為意，覺得有壞車喺度，之後又再見到嘅時候，我就專登留意下車牌。」黃先生續稱，該輛私家車有段時間幾乎每天都會在慢線停車，批評道：「唔應該囉呢件事，始終都係一條行70（公里）公路上面，咁你停喺度，好容易發生交通意外。」

採訪隊找到該輛車時，見車身上已有數張告票。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

「荃灣路名物」噪音擾民

由於該私家車經常於慢線停車，造成危險及阻塞，越來越多駕駛者於網上討論，漸漸網民稱之為「荃灣路名物」。另網民指出，該輛車於葵涌一樣有名，因為該車經常停在一個咪錶停車場，有網民形容車主「成日泊唔到錶位就發癲」，會將車上音響調到非常大聲，滋擾街坊，又有街坊表示：「佢成日同泊車人士起爭執，好似個停車場係佢，成日頂住晒啲位，叫佢褪車又唔褪。」

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「荃灣路名物」司機拒絕回應提問。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

司機拒回應

採訪隊曾在一個錶位停車場發現「荃灣路名物」，該車並無「入錶」，而擋風玻璃上已夾著數張告票。採訪隊其後又見到車主，上前問他為何會在荃灣路中心停車，他只說了一句：「我唔接受訪問。」便沒有再回應問題。

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警方截停該車輛後將司機制伏帶走。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

與警飛車追逐

3月8日早上，「荃灣路名物」遇到警車截查，但司機不單沒停車，更加速離開，與警方上演追逐戰，最後於天水圍被截停。據了解，警員用胡椒噴霧制伏50歲姓鄭男司機，他涉嫌危險駕駛及交通意外後沒有停車被帶走調查。有關「荃灣路名物」全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第178集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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