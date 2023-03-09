免費機票懶人包｜政府3月起分階段派機票　國泰公布詳情　即睇港人申請日期

隨著香港政府「你好，香港！」（Hello Hong Kong）旅遊推廣計劃的推行，早前機管局宣佈，繼上年派發50,000張機票後，今年推出「飛遇世界鉅賞」活動，國泰航空、香港快運、香港航空都有份參與，並會向港人派發80,000張免費機票。想搶飛外遊就要留意！《有線生活》為大家整理免費機票的申請日期，以及領取方法等，即睇下文了解！

機管局今年推出「飛遇世界鉅賞」活動，國泰航空、香港快運、香港航空都有份參與。（圖片＠機管局網站）

「飛遇世界鉅賞」活動 3月起向海外旅客送機票

政府推出「飛遇世界鉅賞」活動，3大航空公司國泰航空、香港快運、香港航空亦有參與，活動包括向海外旅客送出50萬張前往香港的來回機票。

國泰航空率先公佈計劃詳情，由2023年3月1日起分階段向海外旅客派發前往香港的機票。首階段於3月展開，地點主要為東南亞地區。中國內地將於4月緊隨其後，5月或之後則安排於東北亞及中長線地區舉行。

「飛遇世界鉅賞」活動正式展開，國泰航空率先公佈計劃詳情。（圖片＠國泰航空Facebook）

國泰航空首階段向海外旅客派發機票，地點主要為東南亞地區，包括泰國。（Mathew Schwartz＠unsplash）

國泰派免費機票時間表

國家 派發日期 泰國 3月1日至3月7日 新加坡 3月2日至3月8日 菲律賓 3月3日至3月9日 印尼 3月15日至21日 馬來西亞 3月16日至22日 越南 3月17日至23日 柬埔寨 3月18日至24日 中國內地、東北亞及中長線地區派發時間有待公佈。

國泰航空於3月16日至22日向馬來西亞旅客派發前往香港的機票。（Sadie Teper＠unspalsh）

國泰派免費機票領取方法

國泰航空會分階段通過大抽獎、先到先得、買一送一等方式向遊客派發免費機票。想領取機票的旅客可到「飛遇世界鉅賞」網站參加機票獎賞活動，注意參加者必須登記成為國泰會員，並年滿18歲或以上，需要在派發日期內按指示及步驟，答對3條簡單問題，收到確認電郵就能領取機票獎賞。

階段通過大抽獎、先到先得、買一送一等方式向遊客派發免費機票。（圖片＠國泰航空網站）

國泰派免費機票注意事項

國泰航空的「飛遇世界鉅賞」機票獎賞活動當中，亦有一些注意細則需留意，例如每位海外旅客只可領取一張免費機票，旅程最少兩天、最長七天，旅客亦需繳付稅項及附加費。

7月起向港人派發免費機票

另一方面，機管局亦會在7月向港人派發80,000張免費機票，供港人外遊。不過有關的詳細安排，例如時間表、領取方法等則有待機管局再作公佈。

機管局亦會在7月向港人派發80,000張免費機票，供港人外遊。（圖片＠Hong Kong International Airport Facebook）

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