東京新景點2023｜新宿東急歌舞伎町TOWER登場　2大新酒店＋戲院＋美食街｜附交通方法

新宿東急歌舞伎町TOWER作為日本國內最大級別的複合式娛樂大樓，將於4月14日開幕，東京又有新地標登場！這棟摩天大樓樓高48層，另加地下5層，坐擁日本2大品牌酒店、戲院、劇場、24小時營業的美食街、遊戲機中心、互動娛樂區等設施，到訪就可以盡享一站式住宿、餐飲、娛樂體驗！

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新宿東急歌舞伎町TOWER 4月開幕

新宿東急歌舞伎町TOWER位處東京繁華地段，連接新宿線新宿站，地理位置一流。外觀設計由日本名建築師永山祐子主理，大樓結合住宿、餐飲、娛樂體驗於一身，加入歌舞伎町及藝術特色的元素，預定於4月14日試業，而2間酒店則預計於5月19日開始營運，計劃去東京的朋友不妨留意！

新宿東急歌舞伎町TOWER位處東京繁華地段，連接新宿線新宿站，地理位置一流。（圖片@官方網站）

新宿東急歌舞伎町TOWER 1樓｜24小時營業美食街 祭典主題夠氣氛

大樓的1樓至4樓為餐飲及娛樂設施。1樓主要是餐廳區，特設「和牛專區」、北海道美食站、Taco輕食店及咖啡專門店。

新宿東急歌舞伎町TOWER的1樓是餐廳區，特設「和牛專區」。（圖片@官方網站）

新宿東急歌舞伎町TOWER 2樓｜美食街

2樓則是夜鬼最愛的24小時營業美食街，以祭典為主題，注入歌舞伎町的熱鬧氣氛，集結10間美食餐廳，讓遊人不分晝夜都可以享受日本地方料理。

24小時營業的美食街，以祭典為主題，注入當地歌舞伎町的熱鬧氣氛。（圖片@官方網站）

新宿東急歌舞伎町TOWER 3樓｜NAMCO遊戲世界

3樓是由NAMCO主理的遊戲世界「namco TOKYO」，營業至凌晨1點。4樓則是與Sony Music聯手打造的互動娛樂區「THE TOKYO MATRIX」，可以與朋友挑戰於新宿大型迷宮、地牢探險。

3樓是由NAMCO主理的遊戲世界「namco TOKYO」，營業至凌晨1點。（圖片@官方網站）

4樓是互動娛樂區「THE TOKYO MATRIX」，可以與朋友挑戰於新宿大型迷宮、地牢探險。（圖片@官方網站）

新宿東急歌舞伎町TOWER 9-10樓｜戲院「109 Cinemas Premium」

6樓至8樓為新宿最大的表演空間「Zepp Shinjuku (TOKYO)」，可以容納約1,500位觀眾。9樓至10樓則是戲院「109 Cinemas Premium」，特地邀請一代音樂大師坂本龍一監督戲院音響，為觀眾帶來高品質觀影體驗。

9樓至10樓則是戲院「109 Cinemas Premium」，為觀眾帶來高品質觀影體驗。（圖片@官方網站）

東急歌舞伎町TOWER 17-47樓｜東京2大新酒店進駐

17至47樓是由東急集團營運的酒店和餐廳，當中18至38樓為「HOTEL GROOVE SHINJUKU」、39至47樓則為「BELLUSTAR TOKYO」，引進兩大奢華酒店品牌進駐，讓住客置身頂級地段，享受卓越住宿體驗。

18至38樓為「HOTEL GROOVE SHINJUKU」將於5月19日開始營運。（圖片@官方網站）

39至47樓的「BELLUSTAR TOKYO」的客房景致迷人，可以將東京都市璀璨美景盡收眼底。（圖片@官方網站）

新宿東急歌舞伎町TOWER｜地址+ 交通資訊

開幕日期：預計4月14日開幕

地址：東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1

交通方法：乘搭西武新宿線於西武新宿站下車，步行1分鐘便可到達；乘搭JR於新宿站下車，步行6分鐘便可到達

東急歌舞伎町TOWER作為日本國內最大級別的複合式娛樂大樓，將於4月14日開幕。（圖片@官方網站）

（全文完）