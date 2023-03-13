元朗南生圍現晨霧仙景　網民大讚：靚到唔似香港！天文台拆解形成條件

香港真的很美！早前有攝影師在元朗南生圍拍到猶如仙境一樣的晨霧景象，照片非常夢幻，美得似畫，令一眾網民讚歎不絕。香港天文台在社交平台發文分享，指出此景象稱為「輻射霧」，在冬、春兩季較為常見。而攝影師Brian接受《有線生活》訪問時表示，自己於南生圍拍攝多年，早已不時看到晨霧，惟近年因天氣變化等關係，晨霧出現次數變得頻繁，在香港看到的機會亦大增。

有攝影愛好者在南生圍拍到猶如仙境一樣的晨霧景象。（Brian Chiu授權圖片）

攝影師Brian Chiu在2月24日清晨時份，於南生圍拍到晨霧美景。他在Facebook專頁分享了多張照片，從相中可見，南生圍一大片草原，被晨霧繚繞，草木若隱若現，再加上橙紅色的日出晨光，美得宛如人間仙境。不少網民對此感到非常讚歎，形容夢幻得似畫，甚至無法相信相中的地方就是香港，「原來香港都有好多靚景」、「靚到唔似喺香港」、「畫意佳作」等。

攝影愛好者Brian Chiu在2月24日清晨時份，於南生圍拍到晨霧美景。（Brian Chiu授權圖片）

天文台拆解晨霧景象

日前，香港天文台在Facebook專頁分享了4張Brian Chiu拍攝的南生圍美景照片，並且撰文解釋，此晨霧現象稱作「輻射霧」，而攝影愛好者則稱之為「日出地霧」，通常在日出時分才會短暫看到。天文台又形容「係一種靠近地面，好似仙境咁靚嘅霧」。

香港天文台撰文解釋，此晨霧現象稱作「輻射霧」。（Brian Chiu授權圖片）

到底怎樣才能形成此景象？天文台續指，要形成輻射霧，首先要有「輻射冷卻」的現象出現，多數在新界空曠地區有機會遇到。只要在天朗氣清、風勢微弱的晚上，便會因輻射冷卻而顯著降溫，從而令靠近地面的水氣有機會凝結成霧。天文台又表示，輻射霧在冬、春兩季比較常見，而每當日出後溫度上升，霧就會逐漸消散。

天文台指，要形成輻射霧，首先要有「輻射冷卻」的現象出現。（Brian Chiu授權圖片）

帖文一出，獲大批網民讚好，原來除了香港，亦有網民上月在日本富士山拍到類似美景。該網民貼出照片，留言指「上月拍攝到，可能是富士山輻射霧，出現在清晨日出時分」。另外，亦有人將南生圍的晨霧美景與日本金鱗湖相比，大讚是「金鱗湖2.0」。亦有網民分享，此美景於馬來西亞十分常見，「在馬來西亞，都是夏天，比較多樹林的地方幾乎都可以看到，甚至城市都可以常見」。

有網民上月在日本富士山拍到類似美景。（Y.e. Yung＠FB）

拍攝者：現時在香港看到晨霧的機會大增

攝影師Brian接受《有線生活》訪問時表示，自己由2012年開始拍攝香港風景，而南生圍更是拍攝了多年的地方。他提到，「其實晨曦霧景，很多地方都有，現在因為天氣變化、季侯風向改變的關係，在香港看到晨曦霧景的機會大很多，而南生圍以前已經有晨霧，只是近幾年出現次數頻繁了很多。」

Brian已在南生圍拍攝多年，表示以前已經不時看到晨霧。（Brian Chiu授權圖片）

Brian又指，現時在香港看到晨曦霧景的機會大了很多。（Brian Chiu授權圖片）

Brian又分享，就算沒有晨霧，都有機會遇見千鳥齊飛的景象。他向《有線生活》提供照片，指出多年前曾拍攝到黑鸕鶿因潮汐漲退往返深圳及香港覓食的畫面，非常壯觀。

Brian向《有線生活》分享千鳥齊飛的照片。（Brian Chiu授權圖片）

（全文完）