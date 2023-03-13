一線搜查｜元朗男童貪玩石頭擲車　外傭全程玩手機　車主險被擊中：唔該好好教下細路

小朋友的行為能反映家教。近日，網上流傳一段車cam片，當時不少車輛正在行駛中，旁邊行人路上的一名男童看到有車輛駛過，突然將一塊石頭扔出馬路，差點就擊中途經的車輛。當時陪同男童的外傭走在前面，全程低頭玩手機，完全未有留意到男童的舉動，氣得拍片的車主怒斥：「唔該認得片入面係自己嘅細路，好好教下。」

貪玩男童見車就掟

3月9日，YouTube頻道《車CAM特警》上載了一段影片，片中所見，片主正駛經西鐵元朗站附近，當時亦有不少車輛行駛中。旁邊行人路上的一名男童看到有車輛駛過，突然舉高手將一塊石頭扔出馬路，整塊石頭便呈拋物線般飛到馬路中，差點就擊中途經的車輛。

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外傭全程低頭玩手機

拍片的車主指，男童故意想將石頭扔向車輛，他亦險些「中招」，幸好檢查過車身幸好並無損毀。他表示事發當天已即時訓示男童的外傭：「你哋個工人姐姐已經俾我話完，佢掛住玩電話，冇理過你哋個仔喺後面做乜」，並嚴正呼籲：「唔該認得片入面係自己嘅細路，好好教下」。

網民：家教好重要

片段引起網民熱議，不少人都批評男童行為：「佢本來有心想擊中部私家車，只不過眼界未夠」、「如果掟中造成意外責任歸誰」；不過亦有人認為是父母的責任：「細路係無辜，捉佢父母出黎打把（靶）就啱喇」、「所以家教好重要，不過大多數都掛住睇手機，根本唔會理啲小朋友做乜」；有網民則表示若是他，會立刻打死火燈停車報警。

在公眾地方造成阻礙罪

據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條的「在公眾地方造成阻礙罪」，任何人無合法權限或解釋而陳列／留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款$5,000或監禁3個月。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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