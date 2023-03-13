一線搜查｜筍工短訊詐騙案激增　獵頭公司、YouTuber無辜被牽連　拆解呃人手法！

騙徒手法層出不窮，疫情期間興起的「筍工短訊」你有無收過？對方聲稱是獵頭公司職員，有卡片、有聯絡資料，表面似乎「似層層」，實際上騙徒是如何呃人呢？據免費電視77台節目《一線搜查》報道，原來騙徒最終手法，都是透過「刷單」呃錢。

騙徒利用跨國獵頭公司的真實資料來騙取受害人信任。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

獵頭公司官網提醒小心「招聘騙局」

近兩年流行筍工短訊騙案，不少人都經常收到自稱是獵頭公司或大公司人事部職員短訊，聲稱有筍工介紹，就連《一線搜查》的報料熱線都收到。觀眾C先生表示，曾收到過兩次介紹工作訊息，對方全程英語對答。C先生指兩個騙徒既使用本地電話號碼，又有名片，一間自稱是英國的數碼媒體公司，在香港有辦公室，但採訪隊去到上址了解，發現並沒有該公司，該公司網站亦非常簡陋，沒有任何聯絡電話。

至於另一個騙徒提供的公司，則是一間真實存在的跨國獵頭公司，該公司官網有提示訊息，提醒小心「招聘騙局」。C先生表示，騙徒介紹的工作非常簡單，只要訂閱YouTube頻道便有58元，質疑「有無咁大隻蛤乸随街跳？」他說：「一般警覺性高嘅市民梗係唔會信佢啦，難保年長啲，或者心急搵快錢，信以為真咁就慘。」

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採訪隊去到騙徒卡片地址的辦公大樓，但大堂職員表示並沒有該間公司。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

馬國YouTuber被牽連 提醒中港人士小心

C先生被要求訂閱的頻道來自一位馬來西亞YouTuber，他曾於社交平台instagram上澄清，並沒有與其他公司合作，又點名提醒香港和中國的網民，「要小心這類新型詐騙！」該YouTuber回覆《一線搜查》稱，有關情況已出現數個月。其實訂閱YouTube頻道便有錢，只是「甜頭」，騙徒取得你信任後，便會要求你做「刷單」工作，即透過騙徒提供連結到有關網站購物，然後賺取佣金。

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去年求職騙案科技罪行增171%

警務處安全及科技罪案調查科偵緝高級督察黃筑筠表示，初期一、兩次市民確實會收到佣金，為的是博取信任，「之後騙徒就會要求受害人俾更加多嘅金錢，去購買相關嘅產品，當受害人想攞返本金同佣金時，騙徒就會用唔同藉口拒絕，甚至叫受害人投入更多金錢，騙徒才會考慮將貨款全數歸還。好多時受害人信以為真，不停再俾錢落去。」去年最高金額的求職騙案，兩名受害人損失590萬元。

根據警方數字顯示，2022年共有22,797宗科技罪案，按年上升41%，損失金額32.1億港元，而科技罪案排行榜上求職騙案有2,884宗，增長171%，而投資騙案有1,884宗，增長92%。有關筍工短訊詐騙全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第180集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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