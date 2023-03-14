5種鼻涕顏色反映身體問題　醫生揭長期帶血絲恐患癌　透明色、黃、綠色代表什麼？

鼻涕顏色｜每逢轉季，忽冷忽熱的天氣容易使人傷風感冒，甚至身體出現過敏反應，出現打噴嚏、流鼻涕等症狀。有兒科醫生指出，不同的鼻涕顏色可反映健康問題，如果長期出現以下幾種顏色，要小心是身體發出的警訊，可能是癌症等重病前兆。

每逢轉季，忽冷忽熱的天氣容易使人傷風感冒，甚至身體出現過敏反應。（freepik）

醫生揭5大鼻涕顏色成因

台灣兒科醫生陳映庄於Facebook專頁「陳映庄醫師的育兒資訊站」表示，不止痰的顏色可以監察健康問題，鼻涕同樣會按照疾病病症和健康狀態，呈現不同的顏色。如果出現黃、綠、紅色鼻涕，小心是重病前兆。

鼻涕同樣會按照疾病病症和健康狀態，呈現不同的顏色。（freepik）

1. 白色透明水狀

陳映庄表示，當出現大量白色透明水狀的鼻涕且不斷流出時，通常象徵過敏反應，若不嚴重，可先盡決離開過敏原，並清洗鼻子。

​2. 白色黏稠帶點微黃

若鼻涕為白色黏稠帶點微黃色，這可能為傷風、感冒的初期警訊。若徵狀不嚴重，可先在家觀察，清洗鼻子，盡量排出鼻涕。​

3. 黃綠色

若鼻涕呈黃綠色，通常是細菌感染導致的鼻竇炎，象徵身體正在對抗感染，應該向醫生尋求幫助。

4. 帶有血絲

鼻涕帶有血絲代表鼻黏膜微血管破裂。天氣乾燥、摩擦鼻子、鼻子受衝擊等因素，都會令鼻腔出現損傷導致出血，鼻涕會帶有血絲或小血塊，產生紅色鼻涕。感冒、過敏都會增加破裂機會。陳映庄指，如鼻水帶血嚴重，血絲問題長期未癒，有機會是鼻咽癌前兆，需往醫院作檢查。​

5. 鮮血直流

如鼻孔鮮血直流，代表血管破裂。若經常出現流血情況或流血不止（超過15分鐘），便建議到醫院檢查。

鼻孔鮮血直流，代表血管破裂。（《Sweet Home》劇照）

鼻竇炎常見症狀 嚴重可致腦膜炎

根據台灣衛生福利部資料，鼻竇炎常因煙、灰塵或一些非過敏原等刺激物而引起。當鼻黏膜的纖毛清潔功能受損，或鼻粘膜腫脹及鼻竇開口阻塞，造成鼻竇黏液的滯留，導致鼻竇炎。

常見症狀：

鼻塞

鼻涕倒流

黃／綠色鼻涕

咳嗽

黏稠黃綠色痰

部分急性鼻竇炎患者會出現發燒、倦怠、畏寒、嚴重頭痛等症狀。嚴重的可能會出現臉頰或眼眶周圍脹痛、頭痛、口臭、嗅覺功能變差等症狀。若症狀超過兩週，病人可能會出現耳悶塞感、中耳積水、支氣管炎、氣喘、甚至腦膜炎的風險，應盡早向專科醫生求診。

（全文完）