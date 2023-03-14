一線搜查｜屯門V City巴士站百人排長龍　等入曾咀靈灰安置所　提早幾星期掃墓有原因

4月5日是清明節，日前不少人趁著假日提早掃墓祭拜祖先。有網民在社交平台分享相片，指在屯門V City巴士站驚見超長人龍排隊等車，當中部份人都手持祭品，相信正準備前往曾咀靈灰安置所拜祭。有人不解為何要提早3個星期拜山，有人又認為是怕清明人多，不過亦有可能與1個傳統習俗有關。

不少人趁著假日提早掃墓祭拜祖先。（真．屯門友＠FB）

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近日一名網民在Facebook群組「真．屯門友」分享相片，並指：「V City 好長嘅龍去曾咀！」從照片可見，在屯門V City巴士站，有逾百人「打蛇餅」排隊等車，當中有不少人更提著多袋紙紮品及祭品，相信正準備乘車前往曾咀靈灰安置所拜祭。

屯門V City巴士站，有逾百人「打蛇餅」排隊等車。（真．屯門友＠FB）

帖文一出，隨即引起熱議，有人問「今日係乜嘢日子呢？咁多人拜山？」、「清明未到，咁快要去拜山」，有人則回應指，「就嚟清明，上星期已經開始多人」、「未到清明都咁多人，正日想像唔到幾多人」、「4月要去旅行，提早拜咗先囉」等。

此外，亦有網民大呻曾咀靈灰安置所交通不便，而且車位不夠，「嗰度啲交通認真唔方便。車位好少，朋友試過預約都好煩，好爆」、「坐巴士都半個鐘」、「入過去一次，勁唔方便，行入去會攰死的，扶老攜幼都唔知點算」、「有啲人索性喺龍鼓灘行入去」。

有網民大呻曾咀靈灰安置所交通不便，而且車位不夠。（真．屯門友＠FB）

網民估計：拜新山

不過，有網民則解釋，有些人在清明節前提早拜山，除了是為了避開人潮，亦有可能是因為要「拜新山」，「拜新山呀，3月24號前嘅星期六日都多人」。

翻查資料，這是與傳統習俗「新山不過社，社期前拜山」有關。按照祭祀俗例，假如家中有人在去年逝世，拜祭先人、上新墳等儀式，則需在「春社」之前進行，這稱為「新山不過社」。原意是希望將所有不好的事情，可以在新一年來臨前完成，避免把不吉利的事帶到下一年。不過，此說法只限於先人過身後第一年，不適用於往後日子。

而「春社」一般在清明節前的十幾天，根據推算方法，2023年的「春社」則在新曆3月21日。

（全文完）

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