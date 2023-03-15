一線搜查｜消委會揭13款肉乾、肉鬆含可致癌物　9款安全食用名單一文看　

消委會｜肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是不少人常吃的零食，但一不小心便容易吃過量。消委會測試了市面上30款豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本，當中包括林真香、美珍香、鉅記、紹香園及新東陽等牌子。結果發現9成半樣本屬高鈉，其中13款更含可致癌污染物多環芳香烴（PAHs）。《有線健康》為大家整合了9款為評分較高，無驗出可致癌物的肉乾、肉鬆，最便宜只售$30一包，即睇！

肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是不少人常吃的零食。（freepik）

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消委會測試30款肉乾零食

消委會測試了市面上30款肉乾零食樣本，當中包括10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙（脆豬肉乾），每包售價為$11.5至$170不等，差異頗大。

消委會又發現，有13款樣本檢出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），其中含量最高的盒裝牛肉乾，其PAH4的含量超出歐盟上限逾5成，而苯並[a]芘的含量亦非常接近歐盟上限。

13款樣本檢出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs）。（資料圖片）

全部樣本屬高糖 易致肥、蛀牙

消委會亦發現，30款樣本全屬高糖食物，當中糖含量最高的一款泰國脆豬肉乾，如果吃掉一整包，則攝入31.6克（約6.3粒方糖），已達世衞建議上限約63％。消委會提醒，由於豬肉紙入口香脆，容易吃不停口，攝取過量糖分可導致肥胖，而頻密進食含糖食物亦有機會引致蛀牙。

由於豬肉紙入口香脆，容易吃不停口，攝取過量糖分可導致肥胖。（freepik）

29款樣本屬高鈉

鈉含量方面，除了「媽媽的廚房」寶寶專用肉鬆外，其餘29款樣本均屬高鈉食品，當中鈉含量最高的一款脆豬肉，成年人進食一份100克的份量，已攝入1900毫克鈉，已達世衞建議的鈉每日攝取上限95%。如果再加上從日常膳食攝入的鈉，估計該成年人當日攝入的鈉，便已超出世衞建議的上限。

消委會發現有29款樣本屬高鈉食品。（消委會）

4大健康食用貼士

消委會列出4大健康食用貼士，大家不妨參考一下。

1. 減少進食加工肉類，這樣不但有助減少患大腸癌的風險，亦能減少攝取糖、鈉和脂肪。

2. 如要進食肉乾、肉鬆、肉紙等肉乾零食，購買前應先細閱食物包裝上的成分表和營養標籤，注意廠商的建議食用分量，並留意糖、鈉和脂肪的攝取量。

3. 肉乾零食一般屬高糖高鈉，進食時要適可而止，避免食過量，以免攝入過多糖和鈉，及其他污染物。

4. 世衞建議，多吃蔬果、少吃加工肉類和紅肉，有助預防多種癌症。

如要進食肉乾、肉鬆、肉紙等肉乾零食，購買前應先細閱食物包裝上的成分表和營養標籤。（freepik）

消委會9款高分肉乾、肉鬆、豬肉紙

綜合消委會測試報告資料，在30款肉乾零食中，有9款為評分較高，獲4.5分以上，全部無驗出可致癌物：

【肉乾】

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【豬肉鬆】

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【豬肉紙】

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（全文完）

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