消委會13款高分原子筆、啫喱筆名單　Pentel／PILOT／無印MUJI　邊款又平又不易斷墨

消委會原子筆啫喱筆｜一枝筆最重要書寫流暢，當筆不小心掉到地上，斷墨情況經常發生。消委會測試了市面上40款原子筆以及啫喱筆的性能，包括Pentel、PILOT、ZEBRA、無印良品等牌子，發現各樣本的壽命、抗跌效能十分參差，即看下文了解13款高評分原子筆、啫喱筆推介。

一枝筆最重要書寫流暢。（Unsplash圖片）

18款原子筆、22款啫喱筆評比

消委會測試了市面上40款筆的性能，包括18款原子筆以及22款啫喱筆，售價由$2.4至$86不等。消委會指，各款筆樣本的書寫總長度，可反映出其使用壽命。測試利用模擬書寫儀器，以指定書寫速度及角度，於指定規格的紙張上畫出連續性螺旋式線條，並觀察和記錄其畫線情況，直至墨水耗盡／畫出的線條斷續不清。

消委會測試了市面上40款筆的性能，包括18款原子筆以及22款啫喱筆。（Unsplash圖片）

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書寫總長度反映使用壽命

試驗結果顯示，各款筆的可書寫總長度相差接近5倍，而整體上，原子筆型號的可書寫總長度一般較啫喱筆型號的長，當中Pentel的e-ball極細（BK125）表現最理想，平均可書寫總長度達到2,323.7米， ZEBRA、PILOT、無印良品等共9款樣本，可書寫總長度平均都超過1,000米；uni的JETSTREAM EDGE原子筆，平均可書寫總長度則最短。

各款筆樣本的書寫總長度，可反映出其使用壽命。（Unsplash圖片）

抗跌效能高不易斷墨

此外，大家有沒有試過使用中的筆不小心掉到地上，便斷墨無法再使用？消委會測試了各款筆樣本的抗跌效能，於離地面1米位置，將已經打開筆蓋或按出筆咀的樣本，以筆咀垂直向下跌落地面一次，隨後檢查樣本能否畫出10厘米流暢的直線。若畫出來的直線沒有斷斷續續的問題，便會於離地1.2米再試，如此類推。

大家有沒有試過使用中的筆不小心掉到地上，便斷墨無法再使用？（Unsplash圖片）

原子筆抗跌較理想

而測試結果顯示，原子筆型號的抗跌效能整體上較理想，啫喱筆型號的表現則較為參差，18款原子筆樣本中，有16款都獲得5分當中的4分或以上評分；22款啫喱筆中，只有14款獲得5分當中的4分或以上評分。

消委會建議大家選筆時最好親身試用，按個人手握尺寸和習慣作合適的選擇，例如感受書寫線條的粗幼，書寫時會否特別刮紙、墨水的顏色是否合心意，並檢視出墨的流暢度和穩定程度。

消委會建議選筆時最好親身試用。（Unsplash圖片）

消委會13款高分原子筆、啫喱筆名單

消委會高分原子筆｜【1】ZEBRA－WETNIE Ball-point Pen P-BA100-GBK

消委會高分原子筆｜【2】Tombow－MONO graph Ballpoint Pen(BC-MGLE01)

消委會高分原子筆｜【3】 Pentel－Calme 07(BXA107A-A)

消委會高分原子筆｜【4】 Pentel－V Feel 05(BX115 PC)

消委會高分原子筆｜【5】 ZEBRA－bLen 0.5 (BAS88)

消委會高分原子筆｜【6】 無印良品 MUJI－Polycarbonate Ballpoint Pen

消委會高分啫喱筆｜【7】無印良品 MUJI－Gel Ink ballpoint pen cap Type (M033 – black) 0.38

消委會高分啫喱筆｜【8】 無印良品 MUJI－Smooth Gel ink ballpoint pen knock type (Z031 – Blue black)

消委會高分啫喱筆｜【9】 MITSUBISHI－uni-ball SigNo DX (UM-151)

消委會高分啫喱筆｜【10】 uni-ball－SigNo RT1(UMN-155N-038)

消委會高分啫喱筆｜【11】 Pentel－ENERGEL Permanent Gel Ink Metal Tip (BLP75-C)

消委會高分啫喱筆｜【12】uni-ball－SigNo RT1(UMN-155N-05)

消委會高分啫喱筆｜【13】 KOKUYO－KOKUYO ME啫喱筆 0.5mm Ballpoint Pen KME-BPEG5D102w (TOFU WHITE)

（全文完）