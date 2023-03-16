一線搜查｜元朗街市外9點前任擺檔？送菜貨車變賣菜車搶生意　街市內商販：好唔公平！

據免費電視77台節目《一線搜查》報道，元朗部份街市外，上午9時前都有人在行人路甚至馬路擺檔賣菜，更有一輛貨車每朝都變身賣菜車搶生意。街市內的菜檔商販指「好唔公平」，認為食環署應更嚴厲執法。

每天早上商販都在馬路上擺檔。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

擺檔範圍伸延至馬路

每天早上9時之前，元朗新街街市附近商舖，都會將貨物放到行人路，甚至在馬路上擺賣，吸引早上買餸的客人。但到了臨近9時，一班清潔工人便會到場準備，只待踏入9時，商販即自動收起貨物，清潔人員則開始清掃街道，收走商販遺下垃圾和發泡膠箱，換言之清潔和管理的成本變相由納稅人埋單。

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貨車變賣菜車，停在路旁將蔬菜搬到馬路出售。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

貨車變賣菜車

元朗同益街市外也有一輛貨車在擺地攤賣菜，賣菜的阿姐還大讚自己的菜乾淨，全都是從貨車內取出，她解釋：「我交貨嘅，不過有個零鐘頭，九點就拉閘放狗㗎啦。」原來該輛貨車是送貨交予街市內商販，她送貨後就趁9時前做生意。有街坊指該貨車天天都會出現賣菜，「不過佢都唔係平好多，平少少咁多，平一、兩蚊到。」

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貨車賣菜阿姐表示，只會做到9時，便要離開。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

街市菜檔稱不公平

對於新街街市及同益街市早上非法擺賣的問題，有市民向《一線搜查》投訴，認為對街市內真金白銀付租金的檔販不公平，而且非法擺賣遺下垃圾，衛生環境惡劣，建議食環署當值及檢控時間應該更具彈性。有街市內商販亦指，街市外非法擺賣，「對我哋上面賣嘢嘅人唔公平……啲人下面買哂咪唔上嚟囉」。有商販更指即使向食環署投訴都冇用，全部內容可於網上重溫《一線搜查》第183集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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