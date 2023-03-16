東京哈利波特影城6月開幕　購票方法／交通／4大打卡位　日本新景點2023必去

東京哈利波特影城｜哈利波特迷注意！東京哈利波特影城（Warner Bros Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter）正式宣佈於2023年6月開幕，並且同時公佈了票價及開賣日期。終於不用飛到英國倫敦，都能置身於霍格華茲等多個經典場景，體驗魔法世界的奇幻魅力。大家到日本東京自由行時絕不能錯過！

東京哈利波特影城於2023年6月開幕。（東京哈利波特影城官網）

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目錄

東京哈利波特影城｜介紹

華納兄弟早於2020年透露，將於日本東京設立哈利波特主題影城。日前，官方正式宣布，東京哈利波特影城將於2023年6月16日開幕，佔地超過3萬平方公尺，分為室內及室外2大區域，是英國倫敦以外的第二座哈利波特影城。

東京哈利波特影城將於2023年6月16日開幕。（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城不設任何遊樂設施，有別於大阪環球影城（USJ）內的哈利波特主題園區。場內主要呈現《哈利波特》系列電影經典拍攝場景，例如霍格華茲大廳、斜角巷、鄧不利多辦公室、9¾月台等。另外亦有《怪獸與牠們的產地》場景，並且展示出多個拍攝道具、戲服等，更可以騎掃帚，讓粉絲身歷其境，走進電影魔幻世界。

東京哈利波特影城｜打卡位 （一）9¾月台

想要前往霍格華茲魔法學校，就必須在9¾月台搭乘魔法列車。（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城｜打卡位 （二）斜角巷

《哈利波特》中英國魔法界最繁華的商業街道。（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城｜打卡位 （三）禁林

不允許霍格華茲學生進入的禁忌森林。（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城｜打卡位 （四）飛天掃帚

哈利波特迷可以坐在飛天掃帚上，與電影中的主角一樣輕鬆飛天遁地。（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城｜門票

東京哈利波特影城門票將於3月22日起，香港時間1時開始在官方網站發售。現階段暫時只能透過官方網站預售，不設現場買票。一日門票價格如下：

18歲以上成人：6,300日圓（約港幣$369）

12-17歲青年：5,200日圓（約港幣$305）

4歲至11歲小童：3,800日圓（約港幣$223）

4歲以下：免費

＊17歲以下必須有成人陪同入場

購票網站：按此

東京哈利波特影城門票將於3月22日起預售。（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城｜交通

東京哈利波特影城位於東京練馬區（豐島園遊樂園舊址），鄰近地鐵站，而且設有停車場，交通方便。而東京哈利波特影城周邊的車站，亦將翻新成哈利波特主題。池袋站將仿照「倫敦國王十字車站」，而豊島園站則化身「活米村」，成為通往魔法世界的入口。

西武豊島線「豊島園」車站，步行2分鐘

都營大江戶線「豊島園」車站，步行2分鐘

設有停車場，需在購票時預約停車位

東京哈利波特影城位於東京練馬區，鄰近地鐵站。（東京哈利波特影城官網）

東京哈利波特影城｜詳情

開幕日子：2023年6月16日

地址：東京都練馬區春日町1-1-7

官方網站：按此

東京哈利波特影城於2023年6月16日開幕。（東京哈利波特影城Twitter）

（全文完）