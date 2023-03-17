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一線搜查｜綠的越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士靠一招化解　網民：害死人

  • Cory
  • 2023年03月17日
一線搜查｜綠的越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士靠一招化解　網民：害死人

危險駕駛害己害人！近日，網上流傳一段車cam片，片中所見一輛綠色的士駛至青荃路往荃灣方向近嘉里（荃灣）貨倉對開時，突然越過雙白線駛到右邊線，逆線行駛一段路後更險些撞上對頭紅色的士，十分驚險。

的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
危險駕駛害己害人！（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）

綠的突越雙白線逆行

3月15日，有網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載一段車cam片。車CAM顯示事發位置在青荃路往荃灣方向，片中所見，拍攝的車主一直跟着前方綠的行駛，但綠的駛至近嘉里（荃灣）貨倉對開時，突然越過雙白線切到右邊線，更逆線行駛了一段時間。

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的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
事發位置在青荃路往荃灣方向（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）
的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
拍攝的車主一直跟着前方綠的行駛（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）
的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
但綠的駛至近嘉里（荃灣）貨倉對開時，突然越過雙白線切到右邊線（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）

對頭紅的司機扭軚急剎停

從片段的最初，已看到有輛客貨車於右邊線逆向駛過，而地上亦顯示為雙白線，未知綠的司機當時是否未有為意，行車途中突然打燈，並切至右邊線逆行。從車cam片中可看到，涉事的士逆行了一段路至石壆末段時，前方有一輛紅的正迎面駛向，近乎撞上之際，對頭紅的司機立刻扭軚並剎停於緩衝區，綠的司機才驚覺自己逆線，即時停下。

的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
地上顯示為雙白線（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）
的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
逆行了一段路至石壆末段時，前方有一輛紅的正迎面駛向涉事綠的（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）
的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
對頭紅的司機立刻扭軚並剎停於緩衝區（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）
的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
綠的司機驚覺自己逆線，即時停下（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）

網民斥：害死人

如此危險的駕駛行為引起網民熱議，紛紛批評綠的司機：「害死人」、「癡咗總掣定係想自殺？」；「對面線，第1秒咪有架Van仔經過囉！」、「知唔知個死字點寫？」更有不少人認為綠的司機應被停牌。

的士突越雙白線逆線行駛　險撞對頭的士超驚險　網民斥：知唔知個死字點寫？
如此危險的駕駛行為引起網民紛紛批評綠的司機（FB群組＠的士司機資訊網Taxi）

危險駕駛最高可判監禁3年

根據《道路交通條例》（香港法例第374章），逆線行車可被控「危險駕駛」。任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判罰第4級罰款$25,000元及監禁3年；如屬首次被定罪，危駕者會被取消駕駛資格至少6個月；如屬再次被定罪，取消駕駛資格至少兩年。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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問：事發於哪裡？

答：車CAM顯示事發位置在青荃路往荃灣方向…詳情按此

問：有發生交通意外嗎？

答：幸好近乎撞上之際，對頭紅的司機立刻扭軚並…詳情按此

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