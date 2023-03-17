挖耳屎可致癌　醫生揭女子做錯一步　需切耳保命｜附耳屎正確清理方法

耳屎｜不少人也會在洗完澡之後，習慣用棉花棒、掏耳棒清潔耳朵。但如果用錯方法，挖耳屎隨時會導致患癌！內地一名女子挖耳朵因做錯⼀事，耳道潰爛見骨，隨後更確診罹患耳道癌，須切除左耳保命。有醫生指出，如有耳朵痕癢問題，應使用正確止痕方法，否則隨時「出事」，即看下文了解。

不少人也會在洗完澡之後，習慣用棉花棒、掏耳棒清潔耳朵。（freepik）

挖耳屎做錯⼀事 致耳道潰爛患癌

早前內地有一名75歲女子因聽力變差求醫，經診治後發現其左耳道破裂，有一個約3.5厘米乘2厘米的傷口，傷口表面已經潰爛並露出耳朵軟骨。檢查後，該女子確診患上了「外耳道鱗癌」，癌細胞已經擴散到腮腺和頸部淋巴結，需要立即進行手術切除耳朵以保性命。

習慣挖耳16年 越挖越癢

寧波市醫療中心李惠利醫院耳鼻咽喉頭頸外科醫生張建指，該女子有多達16年的挖耳朵習慣，即使沒有感到耳朵痕癢，也保持挖耳朵習慣，刺激了外耳道的表皮，最後越挖越癢，耳朵分泌物增多，挖耳朵就更加頻繁，進入惡性循環。張建表示，長期用力及頻繁地挖耳朵，會令外耳道表面不斷受到刺激，導致不斷產生分泌物。過程中會不斷積聚細菌，最終引發癌變。

張建表示，位於外耳道深部的外耳道癌，會出現流血、流膿、瘙癢等常見症狀，由於早期症狀較輕微，較容易被患者忽略。隨着腫瘤不斷生長，患者會開始出現聽力下降的症狀。如果沒有及時得到醫治，癌細胞開始擴散，會出現明顯疼痛，甚至波及面部、腦部神經和硬腦膜，導致面癱、視力障礙、吞嚥困難、聲音嘶啞等腦神經損傷症狀。

長期用力及頻繁地挖耳朵有機會引發癌變。（freepik）

醫生教正確處理耳屎及止痕方法

張建表示，耳屎具有保護外耳道皮膚和阻隔黏附異物的作用，平時透過咀嚼、打哈欠、張開口等行為會自然排出，「在大多數情況下是不需要頻繁掏耳朵的，耳屎形成後會自動排出」。相反，如果頻繁地挖耳朵，過程中有機會對耳朵造成摩擦和損傷，影響耳屎的脫落，堵塞耳道，甚至導致癌變。

張建建議，如果感到耳朵痕癢難耐，可以用乾淨的棉花棒輕輕掏耳朵達到止癢效果。如果耳朵痕癢症狀持續三日或者突然出現堵塞感，應立即向專科醫生求診。

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