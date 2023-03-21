一線搜查｜港人芭堤雅玩笨豬跳斷繩墮湖受傷　旅遊保險包唔包？事主親述恐怖經歷

芭堤雅玩笨豬跳｜旅遊保險、生死狀｜據免費電視77台節目《一線搜查》報道，港人Mike二月時到泰國芭堤雅旅行期間，玩「笨豬跳」（Bungy Jump）時繩索竟然斷開，令他從5米高空直墮湖底，身體多處受傷，之後他的索償經過程，更令他不吐不快。

根據Mike提供片段可見，當他向下跳時，繩索特然斷開，令他直墮水中。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

第一反應盡快游上岸

事主Mike向《一線搜查》表示，當時同事先玩笨豬跳，並且順利完成，大家所用的是同一條繩，但到他玩時繩索就斷掉，他說：「因為我跳落嚟嗰時我瞇埋眼，突然間感覺點解我喺水底嘅，我就知瀨咗嘢！」Mike表示，當時身在水中的他，腳上仍纏著斷掉的繩索，因此沒理會身上是否有受傷，第一反應是想著要盡快游上岸，「游咗上去先，如果唔係就死得」！

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Mike身體多處受傷。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

多處瘀傷及「彈走層皮」

脫離險境後，Mike才檢視身上傷勢。根據他當時拍下的照片可見，左手腋下有大片深紅色印記，Mike解釋該位置最先觸水，形容「一彈就彈咗層皮走」。另外全身也有多處瘀傷，「跟住個肺撞傷少少，同埋隻眼有黑影飛下飛下，因為我當其時隻眼紅晒、腫晒」。Mike表示，雖然有些受傷部位已消腫，但回港後仍要接治療和檢查。

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事主：預咗佢哋唔會有得賠

Mike表示，樂園當時馬上用車將他送到醫院檢查和治理，包括照X光和超聲波，以確認有沒有內出血。Mike續稱，園方當時表示如果他返港後需要後續檢查和治療，園方會承擔費用，但條件是他必須放棄追究權利，「咁我就梗係唔簽啦」！Mike表示，希望更多香港人知道事件，他說：「我預咗佢哋唔會有得賠，不過只係想多啲人知道，原來出咗事，無論你投訴泰國旅遊局又好，搵返當地機構都好，係唔會有人負責囉。」

Mike（右）表示，希望讓更多人知道事件，到泰國旅遊選擇玩動時要考慮清楚。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

簽生死狀冇得追討？旅遊保險包唔包？

港人外遊大都會購買旅遊保險，但不是所有活動都會得到保障，笨豬跳是否保障範圍內呢？保險公司資深分區經理李詩韻向《一線搜查》表示，大部份旅遊保險都覆蓋笨豬跳活動，如果有不保障的高危活動項目，一般都會註明。

至於旅客參與活動時簽下的「生死狀」是否影響索償，李詩韻表示：「其實呢張生死狀個關係係在於活動呢間機構、同埋玩活動呢個人兩者之間，同保險公司嘅索償、賠償，係無關係嘅。」她指出，只要事主所玩的活動，如笨豬跳，是在旅遊保險受保範圍以內，便可向保險公司索取有關意外所引起的醫療費用。全部內容可於網上重溫《一線搜查》第186集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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