32歲港男遊韓以為丟失行李　大鬧金浦機場打傷2地勤被捕　大韓航空教遺失行李1招處理

3月21日，韓國首爾江西警察局逮捕了一名32歲的香港人A先生。據韓聯社報道，A先生原打算於3月21日入境韓國後，於金浦機場乘坐國內線前往釜山。不過當他抵達金浦機場後，誤會自己丟失行李，怒而向地勤人員投訴並打傷2人，被當地警方拘捕。其實，即使遇上遺失行李，乘客也不必動手動腳，即睇大韓航空教路，遺失行李應如何處理。

一名32歲的香港人A先生於首爾被捕。（大韓航空官網）

港男大鬧金浦機場被捕

據韓聯社報道，首爾江西警察局於3月21日，以涉嫌毆打逮捕了32歲的香港人A先生。經警方調查後發現，A先生於當日上午11點30分左右，乘坐大韓航空抵達仁川國際機場，原本入境首爾後，由金浦機場再乘坐國內線前往釜山，而他的行李會由仁川直接被送到釜山，不經金浦。

A先生的行李會由仁川直接被送到釜山，不經金浦。（金浦國際機場）

誤會行李丟失 投訴兼打傷地勤

不過A先生誤以爲自己的行李，會先從仁川機場自動送到金浦機場。因此當他到達金浦機場，得悉託運行李未有送到，感到非常憤怒，並向航空公司職員投訴，大鬧機場。過程中，他更出拳打傷2名地勤人員，被當地警方拘捕，連當地傳媒都連日以A先生大鬧：「把我的行李交出來！」作為標題做報道。

A先生誤以爲自己的行李，會先從仁川機場自動送到金浦機場。（istock圖片）

轉機行李託運主要分2大類

根據大韓航空官網資料，從國際線換乘韓國國內線，有兩種方法。

1）韓國國內線轉機專用航班 （TEDF）—有關的韓國國內航班，專門接載國際航班轉機旅客而營運，例如：洛杉磯 > 仁川 > 釜山。若航班為TEDF，行李將被自動轉往目的地，毋須自行辦理轉機託運，而國際航班與TEDF的合併機票可經由大韓官網／旅行社簽發。

2）普通韓國國內線—即從國際線進入韓國並轉機當地國內航班，例如：香港 > 釜山 > 金浦，從另一個國家／地區進入韓國的旅客，目前並無自動轉機服務。因此，乘客必須自行領取行李，然後再為下一個航班辦理託運。

對於轉機時的行李託運，每間航空公司做法不一，請於出發前向所屬航空公司／旅行社查詢，以免產生誤會。

對於轉機時的行李託運，每間航空公司做法不一。（大韓航空官網）

遺失行李應向航空公司報告

若不幸於韓國機場遺失行李，一般來說都是向所屬航空公司報告以得到協助和跟進。以大韓航空為例，行李延誤／遺失必須於將行李交予航空公司託運之日起計21天內報告，並提供行李領取標籤。

韓國主要航空公司聯絡電話

【1】大韓航空公司失物招領中心：032-742-5194

【2】韓亞航空公司失物招領中心：032-744-2205

若不幸於韓國機場遺失行李，一般來說都是向所屬航空公司報告以得到協助和跟進。（Unsplash圖片）

可申報機場行李查詢處

如果無法查詢到行李的下落，應立即持機票（包括電子機票）、登機證、行李牌、身份證／護照，到機場行李查詢處（Lost and Found Office）申報，讓職員為你處理。

韓國各機場官網

仁川機場：詳情按此

金浦機場：詳情按此

釜山機場：詳情按此

如果無法查詢到行李的下落，應立即到機場行李查詢處（Lost and Found Office）申報。（Unsplash圖片）

（全文完）