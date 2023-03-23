一線搜查｜故宮博物館古代金器展懶人包　6件展品必睇＋展期＋售票安排　周末假日必去

故宮博物館金器展2023｜西九故宮博物館最近推出特別展覽「金彰華彩」古代金器展，部分工藝品不單是首次公開展出，而且亦是香港近年最大型的古代金器展覽。《有線生活》為你整理是次展覽必睇的6件展品、展期及售票安排等資訊，即睇下文了解！

推薦閱讀

一線搜查｜葵芳紅花風鈴木盛放 粉紅花瓣漫天飛舞 假日打卡好去處｜附花期＋交通方法

深井秘境紫藤花盛開 免費入場 周末打卡好去處｜附交通方式

故宮博物館2023｜「金彰華彩」古代金器展

「金彰華彩」古代金器展是故宮博物館首個館藏特別展覽，共分為三個部分，展出逾200件橫跨3,000年的精美金器，亦是近年香港最大型的古代金器展覽！

【 預訂門票 】

「金彰華彩」古代金器展，為近年香港最大型的古代金器展覽，實在不容錯過！（香港故宮文化博物館）

「金彰華彩」古代金器展是故宮博物館首個館藏特別展覽，共分為三個部分，展出逾200件精美金器。（香港故宮文化博物館）

故宮博物館2023｜「金彰華彩」6件必睇展品

展覽之中眾多的古代王朝工藝品中，故宮博物館館方特別推薦6件必睇展品，包括：

「金彰華彩」6件必睇展品｜1. 明朝金鑲紅寶石「雙龍戲珠紋樑冠」

「雙龍戲珠紋樑冠」以金絲製成，蓮花、蝙蝠和毬路紋均有吉祥之意，明代貴族女性會於髮罩上配戴此類樑冠，配合各種簪釵，組成一副華麗的首飾，此冠是香港故宮博物館的首件藏品，別具意義及價值。

【 預訂門票 】

明朝金鑲紅寶石「雙龍戲珠紋樑冠」。（香港故宮文化博物館）

「金彰華彩」6件必睇展品｜2. 吐蕃金鑲綠松石「覆面」

此覆面以黃金及貴重材料製成，是吐蕃貴族使用的陪葬明器，反映吐蕃貴族厚葬的習俗。

【 預訂門票 】

吐蕃金鑲綠松石「覆面」。（香港故宮文化博物館）

「金彰華彩」6件必睇展品｜3. 吐蕃木、漆、金器「騎射武士飾牌」

騎射武士飾牌的設計可追溯至中、西亞薩珊王朝（224-651年）金銀器上的帝王狩獵圖像，騎射武士裝束則屬吐蕃風格，可見波斯藝術的傳播及演變。

【 預訂門票 】

吐蕃木、漆、金器「騎射武士飾牌」。（香港故宮文化博物館）

「金彰華彩」6件必睇展品｜4. 唐朝金鑲紅瑪瑙「鳳及鴛鴦銜花枝紋冠飾」

唐代髮飾設計多元且裝飾華麗，這組冠飾的工藝繁縟，屬唐代女性貴族頭飾的一部分。工匠運用精密的裝飾技巧將貴重的金珠鑲於金框之中，展現雍容華貴之風。

【 預訂門票 】

唐朝金鑲紅瑪瑙「鳳及鴛鴦銜花枝紋冠飾」。（香港故宮文化博物館）

「金彰華彩」6件必睇展品｜5. 公元前4至3世紀黃金工藝品「動物紋冠」

動物紋冠可能屬於匈奴貴族，冠體飾淺浮雕動物紋，頂部呈現虎鹿搏鬥的情景，當佩戴者行動時便可呈現生動的動物搏鬥場面。

【 預訂門票 】

公元前4 至3世紀黃金工藝品「動物紋冠」。（香港故宮文化博物館）

「金彰華彩」6件必睇展品｜6. 公元前18至15世紀黃金金器「鼻飲或臂釧」

兩件器物被認為是鼻飲（即鼻環）或臂釧，類似飾物是中國境內目前發現最早的黃金製品之一，可能與黃金製品由北方草原遊牧文化區向農耕文化區傳播有關。

【 預訂門票 】

公元前18 至15世紀黃金金器「鼻飲或臂釧」。（香港故宮文化博物館）

故宮博物館2023｜「金彰華彩」展期＋售票安排

日期：2023年2月22日至9月25日

地點：香港故宮文化博物館展廳9

開放時間：星期一、三、四、日上午10時至下午6時，星期五、六及公眾假期上午10時至晚上8時，星期二（公眾假期除外）休館

票價：成人門票$120元，特惠門票$60元 【 預訂門票 】

＊特惠門票包括：7歲至11歲小童、全日制學生、60 歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助受惠人。）

＊6歲或以下小童免費入場 (須在網站預約並持有有效的特別展覽門票入場)。

售票安排： 【KLOOK】

「金彰華彩」古代金器展門票現正發售。（香港故宮文化博物館）

交通方法：

乘搭港鐵：

方法一：到九龍站E4或E5出口，沿雅翔道步行至行人天橋。 橫過天橋後，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

方法二：：到九龍站C1或D1出口，橫過藝術廣場天橋後，途經M+博物館行出博物館道，沿博物館道一直走便可到香港故宮文化博物館。

方法三：到柯士甸站D出口，乘坐每20分鐘一班的免費「西九文化區循環專線」巴士。亦可在柯士甸站 B4 或 B5出口，經ELEMENTS圓方前往西九文化區。路程需時約20分鐘。

乘搭小巴：

在九龍站E出口轉乘綠色專線小巴26、74、74S、74Ｍ或CX1到達博物館。

更多交通資訊請參閱>> 香港故宮文化博物館 位置及交通

立即預訂門票： 【KLOOK】

香港故宮文化博物館地圖（香港故宮文化博物館）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞



