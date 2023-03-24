一線搜查｜八重櫻天水圍公園滿開　必睇粉紅花海、浪漫櫻吹雪｜附花期＋交通方法

天水圍公園八重櫻｜2023香港花卉展曾展出約20棵八重櫻櫻花，可惜於展期最後三、四日才開始開花。花卉展完結後，有市民發現其中8棵八重櫻被移種到天水圍公園，最近櫻花樹群同步盛開，粉紅色的花瓣漫天飛舞，夢幻花海令不少網民大呼驚喜，希望把握花期欣賞八重櫻滿開之景！《有線生活》為你整理香港八重櫻花期及觀賞八重櫻的交通方式資訊，即睇下文了解！

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八重櫻綻放粉紅花海 上演浪漫櫻吹雪

2023香港花卉展曾展出約20棵八重櫻櫻花，可惜大多數於展期最後三、四日才開始開花，有數棵更只開花約兩、三成，令市民未能欣賞到櫻花滿開的美態。花卉展於3月19日完結後，曾展出的20棵八重櫻之中的8棵櫻花樹，被移種到康文署轄下的天水圍公園。近日八重櫻終於迎來盛開狀態，櫻花樹群在翠綠林木之中綻放悅目的粉紅色，讓遊人十分驚喜。

天水圍公園八重櫻櫻花樹群盛開，粉紅花海十分悅目。（fb香港風景分享組Ada Hung授權）

天水圍公園的八重櫻的樹幹均有寫上編號，與花卉展展出的櫻花樹屬同一批。八重櫻先前於花卉展時只是初開狀態，現時則踏入滿開階段，盛放得十分茂盛、燦爛，頓成園內遊人焦點，吸引大家賞花打卡！

八重櫻先前於花卉展時只是初開狀態，現時則踏入滿開階段。（fb香港風景分享組Ada Hung授權）

八重櫻盛放得十分茂盛、燦爛，頓成遊人焦點，吸引大家賞花打卡！（fb香港風景分享組Ada Hung授權）

香港八重櫻花期

八重櫻又稱重瓣緋寒櫻，是山櫻花的改良品種，所以顏色和花形都與山櫻花相似，不過花朵複瓣多達14-15瓣，綻放之時形態更艷麗。八重櫻落花時更有機會上演浪漫的「櫻吹雪」美景！香港八重櫻一般於每年的2至3月開花，現時天水圍公園八重櫻花群正在盛開，建議大家把握花期前去欣賞櫻花盛放的美態！

八重櫻花朵複瓣多達14-15瓣，綻放之時形態更艷麗。（fb香港風景分享組Ada Hung授權）

八重櫻落花時更有機會上演浪漫的「櫻吹雪」美景。（fb香港風景分享組Ada Hung授權）

天水圍公園八重櫻｜交通方法

天水圍公園位於天水圍的心臟地帶，佔地14.86公頃，鄰近天瑞邨、天耀邨及嘉湖山莊等住宅區。園內種有多種花卉。春天來到公園，除了可以欣賞八重櫻外，亦可以欣賞到鐘花櫻桃、雞蛋花、繡球樹、黃花風鈴木和紅花風鈴木等繁花盛放的優美風景。

天水圍公園的交通方便，如果乘搭港鐵，可以在天水圍站下車，經E1出口，步行約16分鐘便可到達。

天水圍公園八重櫻。（fb香港風景分享組Ada Hung授權）

天水圍公園八重櫻｜地址＋交通

位置：天水圍天瑞路6號

收費：免費

交通：乘搭港鐵到天水圍站，於E1出口步行約16分鐘便可到達

天水圍公園最近成為八重櫻的賞花好去處。（fb香港風景分享組Ada Hung授權）

（全文完）

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