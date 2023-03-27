一線搜查｜男子西貢截的士去大圍講價　司機聽到議價即「畀油走」：呢啲地方同我講價？

近日有的士司機在社交平台發文，表示日前凌晨在西貢遇上一名男子截車，向其詢問可否以$130前往大圍，他聽罷立即「畀油走」，並直言「揸得的士我就預咗好多時都吉車走」，批評男子「喺呢啲地方你仲要同我講價？」帖文引起熱議，有人認為的士司機做得好，又指「呢個世界上好多無賴」、「窮就坐小巴啦」，不過亦有人質疑司機是否屬拒載。

有的士司機發文，表示日前凌晨在西貢遇上一名男子截車，向其詢問可否以$130前往大圍。（資料圖片、的士司機資訊網Taxi＠FB）

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男子截的士去大圍講價

一名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上載一段車Cam片段，並留言指日前凌晨3時在西貢的士站對面的便利店，看到一名「生意失敗樣」的男子揮手截車，當時認為對方「行過對面馬路都懶」，但仍駛近該名男子，結果聽到他議價，於是即時關門「畀油走」。

的士司機指有日凌晨3時在西貢的士站對面的便利店，遇到一名男子揮手截車。（資料圖片）

從的士司機上載的12秒車Cam片段可見，司機停車後打開車門，一名穿著長袖上衣，背著斜孭袋的男子問道：「大圍百三蚊走唔走？」並稱「以前我係百二蚊咋」，惟司機未有理會，隨即關上車門，開車駛走。

一名穿著長袖上衣，背著斜孭袋的男子問道：「大圍百三蚊走唔走？」（的士司機資訊網Taxi＠FB）

的士司機：你係咪傻咗？

司機在帖文中直言：「揸得的士我就預咗好多時都吉車走，喺呢啲地方你仲要同我講價？有交通工具隨處走嗰個係我，我唔會接少你呢張單就無飯開囉，你係咪傻咗？」又認為自己算厚道，「我發覺我都算厚道，起碼我無講：行路啦X街！」

司機未有理會，隨即關上車門，開車駛走。（的士司機資訊網Taxi＠FB）

同行力撐做得好：寧願吉車都唔益班X街

帖文一出，隨即引起熱議，有網民讚樓主做得好，「啱喇師兄、笑罵由人、灑脫哋做人 」、「窮就坐小巴啦」、「呢個世界上好多無賴」、「喺街截車搵著數班X街，搞到的士佬好似差佢嗰少少錢生存咁！…上親車就問有無折，想折就call車等！！」

有不少的士司機大讚樓主做得好，「做得啱，寧願吉車都唔益班X街，又唔係欠佢一張單開飯。」（Catgirlmutant＠unsplash）

另外，亦有的士司機分享類似經歷，、「上次有條友喺大埔墟街市，拉門問八五折出秀茂坪，結果我由鄉事會街街頭X到佢落街尾」。此外，亦有網民質疑樓主是否屬拒載，又認為可向男子解釋，接載他到大圍必須按咪錶收費，而非拒載。

有網民質疑樓主是否屬拒載，又認為可向男子解釋，接載他到大圍必須按咪錶收費。（Alexandr Bormotin＠unsplash）

拒載可監禁6個月

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示、不得拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。

此外，《規例》亦指出，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付應收的合法車費，並且意圖逃避繳付合法車費而租用的士；或不誠實地設法逃避繳付他依法應付的合法車費，否則一經定罪可處罰款5,000元及監禁6個月。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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