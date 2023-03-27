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肌肉量30歲後每10年流失8%　營養師推介3類食物補鈣增肌　雞蛋、牛奶外還有這些

  • JL
  • 2023年03月27日
肌肉量30歲後每10年流失8%　營養師推介3類食物補鈣增肌　雞蛋、牛奶外還有這些

隨著年紀增長，肌肉骨質便會漸漸流失，如果不正視，甚至有可能會影響日常生活。有醫學研究曾指出，一旦超過30歲，肌肉質量每10年開始以3至8%的速度流失；70歲以後，每10年加速以15%的速度流失。營養師王人唯分享，要預防肌力不足及體虛，有3類食物不可缺少，包括蛋白質、鈣質及維他命D，即睇！

肌肉骨質30歲後漸流失　營養師推介3類食物補鈣增肌　唔止雞蛋、牛奶！
有醫學研究曾指出，一旦超過30歲，肌肉質量每10年開始以3至8%的速度流失。（freepik）

營養師王人唯在社交平台發文，分享預防肌力不足及體虛的貼士。他指出，隨著年紀的增長，人體的肌肉和骨質會漸漸流失，如果沒有及早注意，有可能會影響日常生活。他就此列出3大類食物，包括蛋白質、鈣質及維他命D，提醒大家不妨多吃。

1. 優質蛋白質

王人唯指出，攝取優質蛋白質有助促進肌肉生長，建議每日3餐最少各攝取一個掌心大小的優質蛋白質，包括：黃豆製品、魚類、海鮮、蛋類、肉類。另外，鮮奶、乳酪等亦有助肌肉骨質生長，每天應攝取240毫升。

肌肉骨質30歲後漸流失　營養師推介3類食物補鈣增肌　唔止雞蛋、牛奶！
建議每日3餐最少各攝取一個掌心大小的優質蛋白質。（freepik）

2. 高鈣食物

王人唯提到，高鈣乳製品是人體對鈣質吸收率最高的食物，有助增強骨質。如果不習慣吃帶骨的小魚乾、魚罐頭，豆製品如板豆腐、凍豆腐、豆乾及深綠色蔬菜、黑芝麻等，亦是不錯的選擇。不過，王人唯提醒，豆漿及嫩豆腐的鈣含量很低，大家要小心選擇。

肌肉骨質30歲後漸流失　營養師推介3類食物補鈣增肌　唔止雞蛋、牛奶！
高鈣乳製品是人體對鈣質吸收率最高的食物，有助增強骨質。（freepik）

3. 維他命D

王人唯又指，維他命D同樣能幫助鈣質吸收，富含脂肪的魚類、雞蛋、乳製品等，都是維他命D的優質來源。如素食者則可從菇類、黑木耳等食物中攝取維他命D。

肌肉骨質30歲後漸流失　營養師推介3類食物補鈣增肌　唔止雞蛋、牛奶！
如素食者則可從菇類、黑木耳等食物中攝取維他命D。（freepik）

王人唯提醒，除了透過日常飲食，曬太陽亦能獲得維他命D，建議每星期進行3至4次日曬臉部、雙臂等，每次約10至15分鐘，這樣能幫助身體合成足夠的維他命D。

肌肉骨質30歲後漸流失　營養師推介3類食物補鈣增肌　唔止雞蛋、牛奶！
除了透過日常飲食，曬太陽亦能獲得維他命D。（freepik）

最後，王人唯提到，以上3種營養素最大的共通點就是乳製品、黃豆製品及魚類。因此多吃這3類食物，能有助預防肌力不足及體虛的問題，認為如果沒有特殊禁忌的話，大家不妨多吃，對身體有益。

（全文完）

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肌肉質量會流失？

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如何預防肌力不足？

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