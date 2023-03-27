天氣潮濕晾衫易有噏味　日本專家教3招快速乾衣法　洗衫做漏一步衣物變細菌溫床

潮濕天氣乾衣除噏味｜本港連續多日持續大雨，屋內環境亦變得潮濕。潮濕天氣下，衣物不但難以晾乾，更容易滋生細菌，散發出陣陣「噏」味，令人相當苦惱。有日本專家表示，衣服的噏味其實來自一種細菌的糞便，如何解決噏味煩惱？即睇以下3招室内快速乾衣術！

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莫拉氏菌糞便為噏味元兇

潮濕天氣下，衣物難乾的同時，更會出現又悶又臭的「噏味」。日本洗衣專家鈴木新接受節目訪問時表示，衣服的噏味源於殘留在衣物上的「莫拉氏菌」增生。莫拉氏菌特別容易在下雨天和梅雨季節繁殖，是普遍存在於人體皮膚，口腔、鼻等黏膜上的細菌，以衣服的水和皮脂為食。在特定的溫度和濕度下，莫拉氏菌會將污垢作爲營養繁殖，當洗衣服後，衣服保持潮濕5小時或以上，就會滋生大量莫拉氏菌，附在衣物纖維上並產生糞便，引發嗡味。

專家教室内3大乾衣要點

為了避免莫拉氏菌滋生，洗衣之後應該立刻晾起衣物，控制在5個小時內晾乾。鈴木表示，室内晾衫時，有3招乾衣要點必須注意。

1. 溫度要高

莫拉氏菌容易受到高溫的影響，洗衣店「洗濯ブラザーズ」表示，要消除莫拉氏菌，洗衣服時，可先在大容器中倒入攝氏40至50度的熱水，溶解洗衣粉，然後浸泡衣物約30分鐘，隨後再進行正常洗衣。

2. 濕度要低

莫拉氏菌在高濕環境下繁殖生長，所以晾衫時，若洗好的衣物上若殘留水份，容易讓莫拉氏菌繁殖。不少人習慣將衣服掛在窗戶附近，其實室內外空氣之間的溫差很容易產生露水，濕氣也會相對較高。鈴木表示，要避免細菌在衣物增生，需盡量讓晾衫環境乾燥。

3. 空氣要流通

鈴木指出，最佳晾衫的位置是通風的地方，房間正中心或走廊是較好選擇。他表示，最好找一些有人流經過的位置，隨著氣流帶動，衣服會更易晾乾。另外，在乾爽環境中開抽氣扇晾衫也是可行方法。

最佳晾衫的位置是通風的地方。（unsplash圖片）

抽濕機加一物輕鬆趕走濕氣

抽濕機和空氣循環扇並用，能夠有效加速衣服變乾，減少產生異味的機會。和一般傳統風扇比，循環扇可以更有效地降低室內溫度。鈴木提出，將空氣循環扇直接放在衣物下面吹，能夠消除室内溫差，減少露水產生，讓衣物速乾。

抽濕機和空氣循環扇並用，能夠有效加速衣服變乾。（istock圖片）

洗衫做漏一步衣物繁殖大量菌

鈴木亦提醒，衣物接觸到皮膚的那一面，會有更多皮脂、汗漬，如果洗得不乾淨，會繁殖大量莫拉氏菌。洗衣服時，應該將衣物内外翻轉；晾曬時，每件衣服之間保持一個拳頭的距離，由長至短往内排列，以改善空氣流通。

（全文完）