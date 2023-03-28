一線搜查｜沙田女子冒雨疑衝紅燈　遭的士撞到飛起　網民：真係害死個司機

馬路如虎口！網上流傳一段車Cam片段，昨日（27日）下午近3時，一輛的士沿插桅杆街往石門方向行駛，當駛至紅綠燈前，一名女子突然冒雨衝出馬路，的士收掣不及將她撞飛，再凌空翻騰墮地。司機立即停車，並頓時爆粗「X你老味，累X死我」，而車上乘客則嚇得尖叫，直呼「好得人驚」。

一名女子突然冒雨衝出馬路，的士收掣不及將她撞飛。（車cam L（香港群組）＠FB）

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女子疑衝紅燈捱撞

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段恐怖車Cam片段。片中可見，事發為昨日（27日）下午接近3時，當時正下著毛毛細雨，的士沿插桅杆街往石門方向行駛，當駛至牛皮沙街交界的行人過路線時，正亮著綠色行車燈號，的士便繼續直駛。此時，一名全黑衣著的女子突然冒雨衝出馬路，跑過對面，而的士司機疑視線受阻，收掣不及將她整個人撞飛。

一名全黑衣著的女子突然冒雨衝出馬路，跑過對面。（車cam L（香港群組）＠FB）

女子被的士撞到凌空飛起

該名女子被的士撞到凌空飛起，然後翻筋斗墮地，倒臥地上仍有意識。司機見狀立即停車，並忍不住連番爆粗：「X你老味，累X死我」，車上女乘客則嚇得大聲尖叫，直呼「好得人驚」。而亦有另一把男聲指「報警啦，報警啦」、「黐線，綠燈嚟㗎」、「唔使驚，我哋做證人」。附近途人目睹意外後，亦立即上前察看女子傷勢，並且替她拾回散落地上的個人物品，影片至此結束。

的士收掣不及，將女子撞飛。（車cam L（香港群組）＠FB）

女子被的士撞到凌空飛起，然後翻筋斗墮地。（車cam L（香港群組）＠FB）

女子被的士撞到凌空飛起，然後翻筋斗墮地。（車cam L（香港群組）＠FB）

女子被的士撞到凌空飛起，然後翻筋斗墮地。（車cam L（香港群組）＠FB）

途人上前察看女子傷勢，並且替她拾回散落地上的個人物品。（車cam L（香港群組）＠FB）

網民批女子亂過馬路累司機

影片在網上瘋傳，不少網民高呼恐怖，又指過馬路絕對不能衝燈，「嗰幾秒都等唔到，睇燈過馬路啦」、「落雨過馬路更加要小心睇路，唉，希望個姨姨大步檻過」、「衝嚟做咩呢？又唔睇車，又唔跟綠燈行」，並且認為女子連累到的士司機：「胡亂過馬路！累己累人」、「真係害死個司機」。

有網民認為女子連累到的士司機：「胡亂過馬路！累己累人」。（車cam L（香港群組）＠FB）

網民質疑的士司機超速

另外，亦有網民質疑的士司機當時超速駕駛，「紅綠燈路段都係最多50，的士佬行60，行人唔啱都好，呢啲情況去到燈位，其實都應該要慢行」、「車cam左下角顯示60km，同一時間就撞到呢個不小心過馬路行人，是否雙方都要負責」、「其實作為一個駕駛者，過燈位都應該有心理準備除時會有人衝出嚟，的士呢個車速過快。燈位撞到人永遠自己蝕底」、「超速先會咁啦，危險駕駛應該重判」。

有網民質疑的士司機當時超速駕駛，認為司機亦有責任。（車cam L（香港群組）＠FB）

根據運輸署資料，駕駛速度不可超過該道路及車輛本身類別的車速限制，除非有標誌另外說明，否則，所有道路的最高車速，都是時速50公里。另外，駕駛者亦須時刻顧及行車時的各種情況，不應以過高的速度行駛，以免在前面視線可及的空間內不能及時停車；如路面濕滑或大霧瀰漫，就應減慢車速。

（全文完）

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