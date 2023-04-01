黃大仙摩士公園新室內暖水池啟用　增設自動清潔機｜附康文署暖水游泳池2023名單

暖水游泳池｜黃大仙摩士公園游泳池經全面翻新改建工程後，終於以全新面貌重新向公眾開放！除了帶來備受觸目的全新室內暖水池之外，亦設置了多項傷殘人士友善的設施。黃大仙的居民想在冬季暢泳，又多一個選擇啦！

備受觸目的全新室內暖水池（摩士公園游泳池＠FB）

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摩士公園游泳池重新啟用

位於黃大仙區的摩士公園游泳池於1967年10月落成及啟用，是當年全港面積最大的游泳池。因地理位置方便，摩士公園游泳池多年來廣受黃大仙區街坊歡迎。

然而，游泳池啟用多年，各設置日漸老化，而且礙於場內沒有設置暖水池，所以每逢冬天，游泳池都會暫停開放，政府遂於2018年11月將游池部份範圍關閉重建，以增添暖水池為首要目的，改建更衣室及通道、加設無障礙設施等，進行了一定程度的翻新，以解決區內居民不同的需求。

政府於2018年11月將游池部份範圍關閉重建，增添暖水池（摩士公園游泳池＠FB）

摩士公園游泳池於本年初完成，全新增設的室內暖水池區域於上週（3月22日）已正式啟用並對外開放。日後即使遇上惡劣天氣或冬日寒風，泳客也能夠在室內暖水池暢泳。同時，因改建工程而停開的戶外主池、跳水池和三個習泳池將會於2023年4月16日重新向公眾開放。

增設了無障礙設施及傷殘人士友善裝置

游泳池場內更增設了多項無障礙設施及傷殘人士游泳友善裝置，包括無阻通道、升降台、傷殘人士友善淋浴格、傷殘人士友善洗手間、專用車位、觸覺引路帶、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖等設施，方便行動不便的泳客使用。行動不便的泳客更能夠透過裝置輔助上水和落水，讓區內傷殘人士有更多運動場所選擇。

增設了多項無障礙設施及傷殘人士游泳友善裝置（摩士公園游泳池＠FB）

摩士公園游泳池更引入了俗稱「水龜」的自動池底清潔機，負責去除池內雜物，使泳池環境更衛生。

自動池底清潔機（譚香文議員辦事處@FB）

【摩士公園游泳池】

地址：九龍黃大仙鳳舞街80號

重新開放日期：2023年3月22日（部份設施於4月16日全面開放）

開放時間：06:00-12:00，13:00-17:00，18:00-21:00

電話：2320 2023／2324 1795

康文署暖水游泳池地點一覽

康文署暖水游泳池2023名單。（康文署網站）

港島區

暖水游泳池｜1. 堅尼地城游泳池

香港堅尼地城西祥街北2號

電話：2817 7973／2817 4504

暖水游泳池｜2. 中山紀念公園游泳池

香港西營盤東邊街北16號

電話：2540 6708／2547 3982

暖水游泳池｜3. 港島東游泳池

西灣河鯉景道52號

電話：2151 4082

暖水游泳池｜4. 小西灣游泳池

香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓

電話：3427 3341

暖水游泳池｜5. 摩理臣山游泳池

香港灣仔愛群道7號

電話：2575 3028 / 2891 7335

暖水游泳池｜6. 維多利亞公園游泳池

香港銅鑼灣興發街一號

電話：2570 8347

暖水游泳池｜7. 灣仔游泳池

香港灣仔港灣道27號

電話：2570 8347

九龍區

暖水游泳池｜8. 何文田游泳池

十二號山忠義街1號

電話：2715 0139

暖水游泳池｜9. 觀塘游泳池

觀塘翠屏道2號

電話：2717 9022 / 2347 8140

暖水游泳池｜10. 藍田游泳池

九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓

電話：2205 6535 / 2205 6711

暖水游泳池｜11. 荔枝角公園游泳池

荔枝角荔灣道1號

電話：2745 5234 / 2742 8387

暖水游泳池｜12. 深水埗公園游泳池

深水埗荔枝角道733號深水埗公園游泳池

電話：2360 2329 / 2708 7514

暖水游泳池｜13. 斧山道游泳池

鑽石山龍翔道30號

電話：2350 6173 / 2350 6062

暖水游泳池｜14. 九龍公園游泳池

尖沙咀柯士甸道22號九龍公園體育館

電話：2724 3577

暖水游泳池｜15. 大角咀游泳池

九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓

電話：2393 1237

暖水游泳池｜16. 摩士公園游泳池

地址：九龍黃大仙鳳舞街80號

電話：2320 2023／2324 1795

新界區

暖水游泳池｜17. 東涌游泳池

東涌達東路5號

電話：2109 9107 / 2109 0147

暖水游泳池｜18. 青衣西南游泳池

青衣涌美路70號

電話：2715 4202

暖水游泳池｜19. 粉嶺游泳池

粉嶺新運路71號

電話：2675 6951

暖水游泳池｜20. 將軍澳游泳池

魷魚灣運隆路9號

電話：2706 7646 / 2706 6767

暖水游泳池｜21. 顯田游泳池

田大圍車公廟路68號

電話：2607 3423

暖水游泳池｜22. 沙田賽馬會游泳池

沙田源禾路10號

電話：2693 6613

暖水游泳池｜23. 東昌街游泳池

大埔汀太路11號

電話：2661 2244 / 2665 5058

暖水游泳池｜24. 城門谷游泳池

荃灣城門道21號

電話：2416 0522 / 2414 8985

暖水游泳池｜25. 屯門西北游泳池

屯門鳴琴路95號

電話：2164 8355 / 2164 8349

暖水游泳池｜26. 屯門游泳池

屯門海皇路8號

電話：2404 1918 / 2458 8022

暖水游泳池｜27. 屏山天水圍游泳池

天水圍聚星路1號

話：2856 2244 / 2856 1739

暖水游泳池｜28. 元朗游泳池

元朗體育路10號

電話：2475 0184 / 2449 3506

2個泳池冬季部分時段暫停開放

1. 維多利亞公園游泳池

暫停開放時間：2023年2月16日至4月17日

2. 深水埗公園游泳池

暫停開放時間：2023年2月24日至4月15日

公眾游泳池每節入場費

星期一至五：

一般收費：每位17元

優惠收費：每位8元（年滿60歲長者／3至13歲兒童／全日制學生／殘疾人士和一名陪同者）

免費：免費（3歲以下幼童）

星期六、日及公眾假期：

一般收費：每位19元

優惠收費：每位9元（年滿60歲長者／3至13歲兒童／全日制學生／殘疾人士和一名陪同者）

免費：免費（3歲以下幼童）

公眾游泳池月票費用

一般月票收費為300元，年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可獲半費優惠。詳情可參閱公眾游泳池月票計劃網頁。

（全文完）