女子拆開M巾驚見蟲卵　生產商回應後　網民反怪事主做錯｜附消委會正確存放衛生巾方法

衛生巾是女士的貼身用品，品質、衛生絕對十分重要。近日，一名內地女子在網上發佈影片，表示拆開衛生巾時，竟發現內有大量黑色蟲卵。影片引起很大迴響，不少網民表示震驚，「太可怕了」、「看得頭皮發麻」。對此，涉事衛生巾品牌回應指出，該款產品已停產，並且去年12月已過期，懷疑是存放方式不當導致，目前正跟進此事。

一名內地女子在網上發佈影片，表示拆開衛生巾時，竟發現內有大量黑色蟲卵。（微博）

綜合內地傳媒報道，江西南昌一名女子表示，日前拆開一款內地品牌衛生巾時，發現其中一包衛生巾內有幾點黑色蟲卵，隨後再拆開另一包亦有同樣情況，於是將衛生巾的包裝拆開，結果驚見内部佈滿大量黑色蟲卵。

女子打開一包衛生巾，表面已看到有幾點黑色蟲卵。（微博）

從網上影片可見，女子打開一包衛生巾，表面已看到有幾點黑色蟲卵，她再揭起衛生巾，發現底部亦壓著幾點蟲卵。於是她將整個衛生巾的包裝拆開，發現多包衛生巾表面都依附著一些蟲卵，而在包裝的角落位置，更見到有大量蟲卵，密集程度令人毛骨悚然。

女子再揭起衛生巾，發現底部亦壓著幾點蟲卵。（微博）

女子將整個衛生巾的包裝拆開，發現包裝的角落位置有大量蟲卵。（微博）

蟲卵密集程度令人毛骨悚然。（微博）

女子向當地傳媒表示，衛生巾是在去年12月一次過整箱購入，未料使用幾包後便出現問題。又謂自己前幾年一直都在用此牌子衛生巾，現時十分擔心自己的私處健康，再也不敢用了。

生產商：估計可能是存放方法不當

而涉事衛生巾品牌的工作人員回應指，有關衛生巾其實已經停止生產，涉事產品亦於去年12月便過期，估計可能是存放方法不當，才會導致有蟲卵爬入包裝內。工作人員又指，若果衛生巾在生產過程中已有蟲卵進入，相信蟲子亦無法存活3年之久，並表示會繼續向事主了解具體情況，再綜合判斷。

工作人員指，若果衛生巾在生產過程中已有蟲卵進入，相信蟲子亦無法存活3年之久。（微博）

影片曝光後，有網民為此感到震驚，「好噁心，要吐了」、「這個不是蟲卵，是蟑螂拉的屎」、「真噁心，要是鑽進裡面怎麼辦」、「看得頭皮發麻」。另外，亦有不少人質疑是事主存放問題所致，「不是商品質量問題！此商品應保存在乾燥通風處，且不能長期保存」、「會不會是囤貨買了好幾年了，再加上存儲的環境有影響」、「這衛生巾放多久了，表面都發黃了」。

有不少人質疑是事主存放問題所致，「這衛生巾放多久了，表面都發黃了。」（微博）

消委會5大使用衞生巾注意事項

本港消委會曾列出女士使用衞生巾時的注意事項及存放方式，大家不妨參考一下。

1. 更換衞生巾前應先洗手，避免雙手的微生物染污準備使用的衞生巾。

2. 按流量選用適合的衞生巾，沒有必要長時間選用供流量多的產品。

3. 建議每隔2至3小時更換一次衛生巾，應確保衞生，勿因為流量少而不作更換。

4. 最好避免將未打開的衞生巾存放於浴室等潮濕環境內。

5. 部分衞生巾的獨立包裝並非密封設計，隨身攜帶時應妥善儲存，避免受污染。

部分衞生巾的獨立包裝並非密封設計，隨身攜帶時應妥善儲存。（unplash圖片）

（全文完）