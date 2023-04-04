隔夜餸｜7大食物千萬別翻叮　白飯、菠菜、雞蛋上榜！嚴重或致癌

吃不完的餸菜，大家會如何處理？相信很多人為免浪費食物，都會將餸菜留起，隔天翻熱再吃。不過原來並非所有食物都可以放入微波爐加熱翻叮，否則進食後可能會導致胃部不適，嚴重甚至會增加致癌風險！

並非所有食物都可以放入微波爐加熱翻叮。（freepik）

不宜翻叮食物｜1. 米飯

英國國家衛生局文章指出，未煮熟的生米原先已含有可致食物中毒的蠟樣桿菌孢子（Bacillus cereus），而煮熟後的米飯長時間放在室溫，細菌便會繼續存活，並且有機會製造毒素，進食後或會令人出現嘔吐或腹瀉等情況，即使用微波爐翻熱亦無法消滅這些細菌。因此，煮熟的米飯吃不完，一定要盡快放入雪櫃。

煮熟的米飯吃不完，一定要盡快放入雪櫃。（freepik）

不宜翻叮食物｜2. 蘑菇

煮熟了的蘑菇應盡快食用，最好不要隔夜再次翻熱，因翻熱後內裡的蛋白質有機會變質，進食了或會肚痛。

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不宜翻叮食物｜3. 薯仔

若果將煮熟了的薯仔長時間放在室溫下，沒有放入雪櫃的話，會令肉毒桿菌繁殖，即使用微波爐加熱，亦不能將細菌殺死。

煮熟了的薯仔沒有放入雪櫃的話，會令肉毒桿菌繁殖。（freepik）

不宜翻叮食物｜4. 蔬菜

芹菜、菠菜及紅菜頭等蔬茶都富含硝酸鹽，放置一晚，便會轉化為亞硝酸鹽，再次翻熱會產生致癌物質。

芹菜、菠菜及紅菜頭等蔬茶都富含硝酸鹽。（freepik）

不宜翻叮食物｜5. 雞肉

為了令雞肉吃起來更嫩滑，通常都不會完全煮熟。如將未熟的雞肉放入冰箱，很容易會出現沙門氏菌污染，即使再次加熱，亦未必能夠完全消滅沙門氏菌，進食後或會引致發燒、腹瀉及嘔吐等。

如將未熟的雞肉放入冰箱，很容易會出現沙門氏菌污染。（freepik）

不宜翻叮食物｜6. 雞蛋

雞蛋，尤其是未完全煮熟的太陽蛋、溏心蛋等，都容易滋生沙門氏菌。即使用微波爐翻叮，亦未必能將雞蛋完全弄熟，難以徹底消滅細菌。

未完全煮熟的太陽蛋、溏心蛋等，都容易滋生沙門氏菌。(freepik)

不宜翻叮食物｜7. 海鮮

腎臟科醫生洪永祥曾指出，海鮮含有豐富的蛋白質，若放進雪櫃冷凍後再取出翻熱食用，很容易造成急性腸胃炎。

若將海鮮放進雪櫃冷凍後再取出翻熱食用，很容易造成急性腸胃炎。(freepik)

食用剩餸菜4大建議

食安中心亦曾提出4大建議，以確保剩菜（包括熟菜）的食用安全：

1. 只準備適量食物，減少剩菜的數量

2. 剩菜應在烹煮後2小時內放入雪櫃貯存，並盡快食用

3. 食用剩菜前，應徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度，並且不應重覆翻熱

4. 如剩菜置於室溫超過4小時，便應丟棄，不宜食用。

（全文完）