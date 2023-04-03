抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌

抗癌飲食｜台灣心臟科名醫陳衛華從32歲起，20年內接連患上骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌及血癌4種癌症。陳衛華曾接受台灣媒體訪問，回顧以往的生活和飲食習慣，發現童年愛吃3種食物，以致身體養成患癌體質。抗癌路上就全靠3招抗癌飲食法，改善生活習慣，配合癌症療程，邁向康復進程。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌

台灣心臟科名醫陳衛華在32歲時確診骨癌，到42歲時，陳衛華患上腎臟癌，因為診治不同的癌症而多次接受放射線治療，到2001年意外摸到頸部有硬塊，檢查後確診甲狀腺癌。同年接受甲狀腺癌的腫瘤手術時，醫生檢查他的身體發現白血球數量暴增，確診「慢性淋巴白血病」，即血癌的一種。

陳衛華表示多年來的抗癌路上有賴家人的愛與扶持，令他可以走出陰霾，其中妻子更是最大功臣。有一次，陳衛華發現妻子在家中佛像前誠心祈求，哭著說願意把自己一半壽命分給他，讓他能救更多病人。妻子的情深溫暖的舉動，令他不再怨天尤人，決定調整心態、重新振作。

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抗癌飲食｜3類食物致患癌體質

經歷癌症的手術和療程，陳衛華檢視過往的生活習慣，發現自己從小愛吃汽水、零食，特別是油炸、醃製、燒烤類食物，這3類食物都是致癌物。

成為醫生後，因為工作壓力，更加嗜甜飲、零食、煎炸食物不離手，加上經常飲醉酒、每天吃幾包檳榔、一天吸煙多達三、四包。長期進食致癌物，又有多種不良的生活習慣，令身體養成患癌體質。

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抗癌飲食｜靠3招抗癌飲食法

陳衛華感謝抗癌路上家人陪他一起調整飲食習慣，分享3招抗癌飲食法秘訣，包括：

1. 進食糙米、胚芽米混合白米飯

多攝取糙米和胚芽，但因為較難消化的關係，建議混合白米飯進食。

2. 吃蒸魚肉代替紅肉

建議攝取優質蛋白質、脂肪，例如雞肉、橄欖油，代替吃牛肉等紅肉。

3. 避免含糖飲品及甜食

不吃高升糖指數（GI）的碳水化合物和含糖飲品、甜食等，避免反式脂肪及油炸食物。

（全文完）