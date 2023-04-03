返回
按輸入鍵開始搜尋

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌

  • Yanco
  • 2023年04月03日
抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌

抗癌飲食｜台灣心臟科名醫陳衛華從32歲起，20年內接連患上骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌及血癌4種癌症。陳衛華曾接受台灣媒體訪問，回顧以往的生活和飲食習慣，發現童年愛吃3種食物，以致身體養成患癌體質。抗癌路上就全靠3招抗癌飲食法，改善生活習慣，配合癌症療程，邁向康復進程。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌
台灣心臟科名醫陳衛華從32歲起，20年內接連患上骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌及血癌4種癌症。（[email protected] 陳衛華醫師粉絲團）

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌

台灣心臟科名醫陳衛華在32歲時確診骨癌，到42歲時，陳衛華患上腎臟癌，因為診治不同的癌症而多次接受放射線治療，到2001年意外摸到頸部有硬塊，檢查後確診甲狀腺癌。同年接受甲狀腺癌的腫瘤手術時，醫生檢查他的身體發現白血球數量暴增，確診「慢性淋巴白血病」，即血癌的一種。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌
台灣心臟科名醫陳衛華靠改善飲食習慣，邁向康復進程。（[email protected] 陳衛華醫師粉絲團）

陳衛華表示多年來的抗癌路上有賴家人的愛與扶持，令他可以走出陰霾，其中妻子更是最大功臣。有一次，陳衛華發現妻子在家中佛像前誠心祈求，哭著說願意把自己一半壽命分給他，讓他能救更多病人。妻子的情深溫暖的舉動，令他不再怨天尤人，決定調整心態、重新振作。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌
台灣心臟科名醫陳衛華與妻子合照。（[email protected] 陳衛華醫師粉絲團）

推薦閱讀

女子染髮40年患膀胱癌　醫生拆解：出現1症狀恐為時已晚｜消委會7招貼士降致癌物濃度
挖耳屎可致癌　醫生揭女子做錯一步　需切耳保命｜附耳屎正確清理方法

抗癌飲食｜3類食物致患癌體質

經歷癌症的手術和療程，陳衛華檢視過往的生活習慣，發現自己從小愛吃汽水、零食，特別是油炸、醃製、燒烤類食物，這3類食物都是致癌物。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌
油炸、醃製、燒烤類食物屬致癌食物。（Andy [email protected]

成為醫生後，因為工作壓力，更加嗜甜飲、零食、煎炸食物不離手，加上經常飲醉酒、每天吃幾包檳榔、一天吸煙多達三、四包。長期進食致癌物，又有多種不良的生活習慣，令身體養成患癌體質。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌
不良的生活習慣，例如吸煙，令身體養成患癌體質。 （Gras [email protected]

薦閱讀

一線搜查｜消委會揭13款肉乾、肉鬆含可致癌物　9款安全食用名單一文看
胃癌｜20歲女胃痛無求醫　靠飲熱水紓緩　半年後確診胃癌｜附胃癌7大徵狀

抗癌飲食｜靠3招抗癌飲食法

陳衛華感謝抗癌路上家人陪他一起調整飲食習慣，分享3招抗癌飲食法秘訣，包括：

1. 進食糙米、胚芽米混合白米飯

多攝取糙米和胚芽，但因為較難消化的關係，建議混合白米飯進食。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌
多攝取糙米和胚芽，但因為較難消化的關係，建議混合白米飯進食。（Matthew [email protected]

2. 吃蒸魚肉代替紅肉

建議攝取優質蛋白質、脂肪，例如雞肉、橄欖油，代替吃牛肉等紅肉。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌
建議攝取優質蛋白質、脂肪，例如雞肉、橄欖油，代替吃牛肉等紅肉。（Sophia [email protected]

3. 避免含糖飲品及甜食

不吃高升糖指數（GI）的碳水化合物和含糖飲品、甜食等，避免反式脂肪及油炸食物。

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌　自小愛吃3類食物致患癌體質　靠3招飲食法抗癌
不吃含糖飲品、甜食等，避免反式脂肪及油炸食物。 （Aneta [email protected]

（全文完）

有線健康
咖啡｜女主管常喝1款咖啡年增22磅　營養師揭奶精成份增罹癌風險　附3種有效提神食物
脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝　不靠運動一年減22磅　醫生點名11種人屬高危
名醫陳衛華發現什麼食物容易致癌？

名醫陳衛華檢視過往的生活習慣，發現自己從小愛吃汽水、零食，特別是…詳情

名醫陳衛華有什麼飲食方法有助抗癌？

陳衛華表示抗癌路上有賴家人陪同他一起調整飲食習慣，分享3招抗癌飲食法，包括…詳情

其他人也在看
一線搜查｜跑馬地豪宅1,000萬裝修被指「家徒四壁」　網民拆解3大矜貴之處
2023年03月30日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月20日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
今天
一線搜查｜香港國際七人欖球賽2023　即睇港隊賽程+交通安排｜附免費直播連結
2023年03月30日
一線搜查｜澳門金巴懶人包　車票買一送一優惠延至6月！購票方法＋上車地點一文看
2023年03月27日
勞工處大灣區招聘會　400職位月薪萬八起　內地港生：薪假跟香港很好
2023年03月30日