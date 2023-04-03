一線搜查｜的士落客不滿巴士響咹催　司機落車爆粗鬧車長2分鐘　網民：落客大晒？

的士｜近日網上流傳影片，有的士落客期間被後至巴士響咹催促，的士司機大感不滿，落車走向巴士，爆粗大鬧車長逾2分鐘：「你呠乜Ｘ嘢呀」、「我依家壞車呀，你吹我Ｘ漲呀」。直至有途人勸阻，的士司機才開車離開。影片引起網民熱議，直斥的士司機無理，「落客大晒？」、「映衰晒全行」。

的士落客期間被響咹催促，落車爆粗大鬧車長逾2分鐘（車CAM特警影片截圖）

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YouTube頻道「車CAM特警」以「的士落客被巴士響咹2次，落車怒小巴士司機」為題，近日上傳一段影片，內容是有的士在葵涌石籬大隴街落客時，被巴士司機從後響咹2次催促，的士司機隨即落車走向巴士，爆粗怒罵巴士車長2分鐘。

影片可見，的士司機走近巴士駕駛位位置，大聲斥罵：「明知我落緊客，仲喺度猛咁呠」。的士司機其後更返回的士車廂，用手機拍攝並不斷用粗口怒罵巴士車長，並聲稱的士出現故障無法駛走，「我依家壞車啊。」

整條接近2分半鐘的影片中，的士司機不斷重複用粗口罵車長，至片段中段，司機才交代不滿之處。他稱停泊的位置雖然阻礙巴士行駛路線，但由於巴士是在落客途中才駛近，巴士司機不應響咹催趕。

的士司機其後返回的士車廂拿手機拍攝巴士車長（車CAM特警影片截圖）

途人勸阻反被斥：我落緊客㗎

由於的士和巴士停駛，佔據了左邊行車線，右邊又有死車停泊，影響現場交通。不少途人勸的士司機離開，但都被的士司機斥「我落緊客㗎」，最後的士司機在途人勸阻下開車離開。

陸續愈來愈多途人勸喻的士司機離開（車CAM特警影片截圖）

網民：停前少少巴士過到咪冇事

不少網民看完影片後，直斥的士司機行為無理，覺得自己「落客大晒」。亦有網民表示，當時右邊行車線有死車停泊，「的士佬你有冇望下右邊有死車」、「的士個位係停得衰，停前少少巴士過到咪冇事」、「上車仇家，落車行家」、「好離譜，映衰全行」。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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