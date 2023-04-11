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澳門酒店10間限時優惠　人均$400起！巴黎人／威尼斯人／美高梅／葡京人　家庭、情侶必住

  • Yanco
  • 2023年04月11日
澳門酒店10間限時優惠　人均$400起！巴黎人／威尼斯人／美高梅／葡京人　家庭、情侶必住

澳門酒店2023｜澳門成為不少港人短Trip的熱門旅遊地點，抽一個周末或者連假快閃兩天一夜，住一晚靚酒店、吃盡澳門地道美食，已經十分滿足又盡興！《有線生活》為大家精選了10間熱門的澳門酒店，當中有不少高CP值，坐擁無敵海景、刺激的水上樂園、無邊際泳池、星級水療中心等，由4月11日起至4月20日於Agoda訂房更可享限時優惠 – 訂單滿HK$800即減HK$100；訂單滿HK$1,300即減HK$200（名額有限，用完即止），最高達85折，人均低至$399.5，即看下文了解！

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澳門酒店10間限時優惠　人均$400起！巴黎人／威尼斯人／美高梅／葡京人　家庭、情侶必住
澳門成為不少港人短Trip的熱門旅遊地點，快閃兩天一夜，住一晚靚酒店、吃盡澳門地道美食，已經十分滿足又盡興！（[email protected]
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澳門酒店10間必住推介

  1. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－法式奢華王國風格
  2. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭旅客高度評價
  3. 澳門美高梅酒店（MGM Macau）－藝術氣息濃厚
  4. 萊斯酒店（Rocks Hotel）－坐擁無敵海景
  5. 葡京人綜合度假村 Maison L’Occitane－L’Occitane全球首間主題酒店
  6. 澳門銀河酒店（Galaxy Macau）－全球最大《福布斯》雙五星酒店
  7. 永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）－每房設有落地玻璃窗
  8. 澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）－玻璃頂設計室內泳池
  9. 澳門新濠影滙（Studio City Hotel）－全澳門最大水上樂園＋星級SPA
  10. 澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO－全球首間LINE FRIENDS主題酒店

澳門酒店10間必住推介｜1. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－法式奢華王國風格

澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔，而且同時擁有娛樂場所、水上樂園及購物中心等，亦有專為小朋友打造的Q立方王國，有滑梯、攀爬等設施，可以盡情放電。值得一提的是，酒店全部客房皆以法式風格設計，部分房間更能看到巴黎鐵塔。

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澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔。（agoda）
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澳門巴黎人酒店全部客房皆以法式風格設計。（agoda）
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澳門巴黎人酒店部分房間更能看到巴黎鐵塔。（agoda）

澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：路氹西站，步行8分鐘

價格：約HK$1,401起／晚（人均HK$700.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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澳門酒店10間必住推介｜2. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭客高度評價

澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尼斯人劇場及Teamlab展覽等，而兒童娛樂設施亦有不少，例如：兒童游泳池、遊戲室。酒店一共有39層共3000間客房，有室外游泳池、桑拿、健身房等。酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床及兒童專屬的盥洗用品等，而酒店更榮獲家庭旅客高度評價。

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澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尼斯人劇場及Teamlab展覽等。（agoda）
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澳門威尼斯人酒店一共有39層共3000間客房。（agoda）
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酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床。（agoda）

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人

交通：路氹西站，步行10分鐘

價格：約HK$1,630起／晚（人均HK$815）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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澳門酒店10間必住推介｜3. 澳門美高梅酒店（MGM Macau）－藝術氣息濃厚

澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。酒店以藝術及娛樂發展為主，有全亞洲首個多元化動感劇院和星級名廚主理的世界美食，而且各個角落都擺放了世界頂級藝術大師的經典名作，富有藝術氣息。酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等，另外亦提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。

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澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。（agoda）
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酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等。（agoda）
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澳門美高梅酒店提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。（agoda）

澳門美高梅酒店（MGM Macau）

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路

交通：澳門客運碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$2,150起／晚（人均HK$1,075）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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澳門酒店10間必住推介｜4. 萊斯酒店（Rocks Hotel）－坐擁無敵海景

萊斯酒店鄰近澳門外港客運碼頭，前往澳門國際機場亦只需15分鐘車程，地理位置十分方便，而且位於海岸邊，坐擁無敵海景。酒店設有游泳池、天台酒吧和健身房等，一共有72間客房，提供多款房型，例如設有露台的尊尚套房、寬敞雙客房。

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萊斯酒店鄰近澳門外港客運碼頭，前往澳門國際機場亦只需15分鐘車程。（agoda）
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酒店提供多款房型，例如設有露台的尊尚套房、寬敞雙客房。（agoda）
澳門酒店10間限時優惠　人均$400起！巴黎人／威尼斯人／美高梅／葡京人　家庭、情侶必住
酒店位於海岸邊，坐擁無敵海景。（agoda）

萊斯酒店（Rocks Hotel）

地址：澳門新口岸友誼大馬路及孫逸仙大馬路

交通：澳門外港客運碼頭，15分鐘車程

價格：約HK$825起／晚（人均HK$412.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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澳門酒店10間必住推介｜5. 葡京人綜合度假村 Maison L’Occitane－L’Occitane全球首間主題酒店

Maison L’Occitane位於葡京人綜合度假村，是天然護理品牌L’Occitane全球首間主題酒店，以法國南部普羅旺斯風情為靈感，打造164間主題客房及套房，包括：蠟菊、馬鞭草、櫻花及乳木果。酒店所有護膚品、身體護理和頭髮護理產品均是L’Occitane出產，絕對是女士們福音，閨蜜出遊一定要入住。

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Maison L’Occitane位於葡京人綜合度假村，是天然護理品牌L’Occitane全球首間主題酒店。（agoda）
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酒店以法國南部普羅旺斯風情為靈感，打造164間主題客房及套房。（agoda）
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浴室乾濕分離有浴室。（agoda）
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產品均由L’Occitane出產。（澳門葡京人官網）

Maison L’Occitane

地址：澳門路氹葡京人綜合度假村 LISBOETA

交通：澳門國際機場及路氹主要口岸，10分鐘車程

價格：約HK$1,429起／晚（人均HK$714.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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澳門酒店10間必住推介｜6. 澳門銀河酒店（Galaxy Macau）－全球最大《福布斯》雙五星酒店

澳門銀河酒店位於澳門銀河度假村內，是全球最大《福布斯》雙五星酒店之一，提供5星級豪華住宿，共33層合計1449間客房。酒店設計時尚奢華，配備高級寢具及豪華的BVLGARI沐浴用品。酒店擁有全球最大的空中衝浪池、150米戶外白沙灘、刺激的滑水天梯、兒童水上遊戲專區及兒童游泳池等，適合喜歡精彩水上體驗的好動人士。

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澳門銀河酒店位於澳門銀河度假村內，是全球最大《福布斯》雙五星酒店之一，提供5星級豪華住宿。（agoda）
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澳門銀河酒店共33層合計1449間客房，設計時尚奢華，配備高級寢具及豪華的BVLGARI沐浴用品。（agoda）
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澳門銀河酒店可享用天浪淘園，天浪淘園現正進行年度維護工程暫停開放，並將於2023年第二季重新開園。（agoda）
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澳門銀河酒店設刺激的滑水天梯，適合喜歡精彩水上體驗的好動人士。（agoda）

澳門銀河酒店（Galaxy Macau）

地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$1,518起／晚（人均HK$759）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月15日至8月31日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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澳門酒店10間必住推介｜7. 永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）

永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。酒店以金色裝潢為主，尊貴又高雅。酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗，可以飽覽澳門夜景。另外，酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。

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永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。（agoda）
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酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗。（agoda）
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酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。（agoda）

永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）

地址：澳門本島外港填海區仙德麗街

交通：港澳碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$1,533起／晚（人均HK766.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至8月31日

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澳門酒店10間必住推介｜8. 澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）－玻璃頂設計室內泳池

2021年開幕的葡京人酒店，是以60年代懷舊元素為主，提供574間客房及套房。客房面積有40平方米，設獨立浴缸和花灑，套房面積有75平方米，有寬敞的客廳及步入式衣帽間，十分闊落。想拍照打卡，可以到H捌伍叁商場，裡面有一個大鳥籠和大塊燈牌，還原老澳門賭船面貌。另外，酒店有玻璃頂設計的室內泳池，又有全澳首個室外高空飛索，以及室內跳傘館「GoAirborne」，很值得一試。

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澳門葡京人酒店以60年代懷舊元素為主，提供574間客房及套房。（agoda）
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客房面積有40平方米，設獨立浴缸和花灑。（agoda）
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酒店有玻璃頂設計的室內泳池。（agoda）
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澳門皇宮大燈牌（wendy0122＠IG）
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以60年代懷舊元素為主（amber_nx＠IG）

澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）

地址：澳門路氹溜冰路

交通：東亞運站，步行約 5 分鐘

價格：約HK$799起／晚（人均HK$399.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

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澳門酒店10間必住推介｜9. 澳門新濠影滙（Studio City Hotel）－全澳門最大水上樂園＋星級SPA

澳門新濠影滙位於路氹，酒店以電影做主題，設三座酒店大樓「明星滙」、榮獲《福布斯》五星評級的「巨星滙」和「映星滙」，一共提供1,936間客房及套房。「映星滙」設星級水療中心，共設有6間水療室及套房。設施包括熱帶雨林、蒸汽浴室、活力池、以及獨特的喜馬拉雅鹽牆紅外線室。

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澳門新濠影滙位於路氹，酒店以電影做主題，設三座酒店大樓「明星滙」、「巨星滙」和「映星滙」。（agoda）
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澳門新濠影滙酒店提供1,936間客房及套房，部分房間更可享巴黎鐵塔景觀。（agoda）
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「映星滙」設星級水療中心，共設有6間水療室及套房。（agoda）

新濠影滙亦有全澳門最大的水上樂園，以太空為主題，設有 16 個刺激的遊樂設施供入場人士暢玩，包括：結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，全城唯一室內衝浪模擬器，專為小朋友設計的嬉水城堡「太空控制台」等，令人樂而忘返！

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水上遊樂設施「太空控制台」專為小朋友設計的嬉水城堡，適合家庭樂。（agoda）
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澳門新濠影滙全新全天候室內水上樂園於4月6日開幕。（agoda）

澳門新濠影滙（Studio City Hotel）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：氹仔客運碼頭，車程約 9 分鐘

價格：約HK$1,484起／晚（人均HK$742）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至8月31日

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澳門酒店10間必住推介｜10. 澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO－全球首間LINE FRIENDS主題酒店

澳門在2022新建了全球首間LINE FRIENDS主題酒店，酒店位於葡京人綜合度假村，共有82間主題客房，分別為「Brown主題房」、「Cony主題房」和「LINE FRIENDS主題房」。大堂擺放了超可愛的巨型Brown和Sally，是必影打卡位之一。房間各具特色，主打可愛活潑風格，融合葡萄牙建築風格，讓大家猶如置身角色家中，家庭旅客及LINE粉絲萬勿錯過！

查看澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.comExpedia

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必影巨型Brown和Sally（澳門葡京人官網）
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BROWN主題房以星空藍做主調（澳門葡京人官網）
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CONY主題房滿載與BROWN的合照（澳門葡京人官網）
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LINE FRIENDS主題房以野外露營作設計（澳門葡京人官網）

LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO

地址：澳門路氹溜冰路

交通：東亞運站，步行約 5 分鐘

價格：HK$1,743起／晚（人均HK871.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

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（全文完）

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