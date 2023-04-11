澳門酒店10間限時優惠　人均$400起！巴黎人／威尼斯人／美高梅／葡京人　家庭、情侶必住

澳門酒店2023｜澳門成為不少港人短Trip的熱門旅遊地點，抽一個周末或者連假快閃兩天一夜，住一晚靚酒店、吃盡澳門地道美食，已經十分滿足又盡興！《有線生活》為大家精選了10間熱門的澳門酒店，當中有不少高CP值，坐擁無敵海景、刺激的水上樂園、無邊際泳池、星級水療中心等，由4月11日起至4月20日於Agoda訂房更可享限時優惠 – 訂單滿HK$800即減HK$100；訂單滿HK$1,300即減HK$200（名額有限，用完即止），最高達85折，人均低至$399.5，即看下文了解！

推薦閱讀

一澳門酒店8大推介 JW萬豪／君悅／美高梅／百老匯／萊斯 鄰近大三巴＋無敵海景

大澳門7間新酒店2023 W酒店／葡京人／頤居 水療SPA＋800呎套房＋自助山＋米芝蓮三星中菜

澳門酒店10間必住推介

澳門酒店10間必住推介｜1. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－法式奢華王國風格

澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔，而且同時擁有娛樂場所、水上樂園及購物中心等，亦有專為小朋友打造的Q立方王國，有滑梯、攀爬等設施，可以盡情放電。值得一提的是，酒店全部客房皆以法式風格設計，部分房間更能看到巴黎鐵塔。

查看澳門巴黎人酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔。（agoda）

澳門巴黎人酒店全部客房皆以法式風格設計。（agoda）

澳門巴黎人酒店部分房間更能看到巴黎鐵塔。（agoda）

澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：路氹西站，步行8分鐘

價格：約HK$1,401起／晚（人均HK$700.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

查看澳門巴黎人酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜2. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭客高度評價

澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尼斯人劇場及Teamlab展覽等，而兒童娛樂設施亦有不少，例如：兒童游泳池、遊戲室。酒店一共有39層共3000間客房，有室外游泳池、桑拿、健身房等。酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床及兒童專屬的盥洗用品等，而酒店更榮獲家庭旅客高度評價。

查看澳門威尼斯人酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尼斯人劇場及Teamlab展覽等。（agoda）



澳門威尼斯人酒店一共有39層共3000間客房。（agoda）

酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床。（agoda）

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人

交通：路氹西站，步行10分鐘

價格：約HK$1,630起／晚（人均HK$815）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

查看澳門威尼斯人酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜3. 澳門美高梅酒店（MGM Macau）－藝術氣息濃厚

澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。酒店以藝術及娛樂發展為主，有全亞洲首個多元化動感劇院和星級名廚主理的世界美食，而且各個角落都擺放了世界頂級藝術大師的經典名作，富有藝術氣息。酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等，另外亦提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。

查看澳門美高梅酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。（agoda）

酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等。（agoda）

澳門美高梅酒店提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。（agoda）

澳門美高梅酒店（MGM Macau）

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路

交通：澳門客運碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$2,150起／晚（人均HK$1,075）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

查看澳門美高梅酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜4. 萊斯酒店（Rocks Hotel）－坐擁無敵海景

萊斯酒店鄰近澳門外港客運碼頭，前往澳門國際機場亦只需15分鐘車程，地理位置十分方便，而且位於海岸邊，坐擁無敵海景。酒店設有游泳池、天台酒吧和健身房等，一共有72間客房，提供多款房型，例如設有露台的尊尚套房、寬敞雙客房。

查看萊斯酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

萊斯酒店鄰近澳門外港客運碼頭，前往澳門國際機場亦只需15分鐘車程。（agoda）

酒店提供多款房型，例如設有露台的尊尚套房、寬敞雙客房。（agoda）

酒店位於海岸邊，坐擁無敵海景。（agoda）

萊斯酒店（Rocks Hotel）

地址：澳門新口岸友誼大馬路及孫逸仙大馬路

交通：澳門外港客運碼頭，15分鐘車程

價格：約HK$825起／晚（人均HK$412.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

查看萊斯酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜5. 葡京人綜合度假村 Maison L’Occitane－L’Occitane全球首間主題酒店

Maison L’Occitane位於葡京人綜合度假村，是天然護理品牌L’Occitane全球首間主題酒店，以法國南部普羅旺斯風情為靈感，打造164間主題客房及套房，包括：蠟菊、馬鞭草、櫻花及乳木果。酒店所有護膚品、身體護理和頭髮護理產品均是L’Occitane出產，絕對是女士們福音，閨蜜出遊一定要入住。

查看葡京人綜合度假村優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

Maison L’Occitane位於葡京人綜合度假村，是天然護理品牌L’Occitane全球首間主題酒店。（agoda）

酒店以法國南部普羅旺斯風情為靈感，打造164間主題客房及套房。（agoda）

浴室乾濕分離有浴室。（agoda）

產品均由L’Occitane出產。（澳門葡京人官網）

Maison L’Occitane

地址：澳門路氹葡京人綜合度假村 LISBOETA

交通：澳門國際機場及路氹主要口岸，10分鐘車程

價格：約HK$1,429起／晚（人均HK$714.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

查看葡京人綜合度假村優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜6. 澳門銀河酒店（Galaxy Macau）－全球最大《福布斯》雙五星酒店

澳門銀河酒店位於澳門銀河度假村內，是全球最大《福布斯》雙五星酒店之一，提供5星級豪華住宿，共33層合計1449間客房。酒店設計時尚奢華，配備高級寢具及豪華的BVLGARI沐浴用品。酒店擁有全球最大的空中衝浪池、150米戶外白沙灘、刺激的滑水天梯、兒童水上遊戲專區及兒童游泳池等，適合喜歡精彩水上體驗的好動人士。

查看澳門銀河酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

澳門銀河酒店位於澳門銀河度假村內，是全球最大《福布斯》雙五星酒店之一，提供5星級豪華住宿。（agoda）

澳門銀河酒店共33層合計1449間客房，設計時尚奢華，配備高級寢具及豪華的BVLGARI沐浴用品。（agoda）

澳門銀河酒店可享用天浪淘園，天浪淘園現正進行年度維護工程暫停開放，並將於2023年第二季重新開園。（agoda）

澳門銀河酒店設刺激的滑水天梯，適合喜歡精彩水上體驗的好動人士。（agoda）

澳門銀河酒店（Galaxy Macau）

地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$1,518起／晚（人均HK$759）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月15日至8月31日

查看澳門銀河酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜7. 永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）

永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。酒店以金色裝潢為主，尊貴又高雅。酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗，可以飽覽澳門夜景。另外，酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。

查看永利澳門酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。（agoda）

酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗。（agoda）

酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。（agoda）

永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）

地址：澳門本島外港填海區仙德麗街

交通：港澳碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$1,533起／晚（人均HK766.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至8月31日

查看永利澳門酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜8. 澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）－玻璃頂設計室內泳池

2021年開幕的葡京人酒店，是以60年代懷舊元素為主，提供574間客房及套房。客房面積有40平方米，設獨立浴缸和花灑，套房面積有75平方米，有寬敞的客廳及步入式衣帽間，十分闊落。想拍照打卡，可以到H捌伍叁商場，裡面有一個大鳥籠和大塊燈牌，還原老澳門賭船面貌。另外，酒店有玻璃頂設計的室內泳池，又有全澳首個室外高空飛索，以及室內跳傘館「GoAirborne」，很值得一試。

查看澳門葡京人酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

澳門葡京人酒店以60年代懷舊元素為主，提供574間客房及套房。（agoda）

客房面積有40平方米，設獨立浴缸和花灑。（agoda）

酒店有玻璃頂設計的室內泳池。（agoda）

澳門皇宮大燈牌（wendy0122＠IG）

以60年代懷舊元素為主（amber_nx＠IG）

澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）

地址：澳門路氹溜冰路

交通：東亞運站，步行約 5 分鐘

價格：約HK$799起／晚（人均HK$399.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

查看澳門葡京人酒店優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜9. 澳門新濠影滙（Studio City Hotel）－全澳門最大水上樂園＋星級SPA

澳門新濠影滙位於路氹，酒店以電影做主題，設三座酒店大樓「明星滙」、榮獲《福布斯》五星評級的「巨星滙」和「映星滙」，一共提供1,936間客房及套房。「映星滙」設星級水療中心，共設有6間水療室及套房。設施包括熱帶雨林、蒸汽浴室、活力池、以及獨特的喜馬拉雅鹽牆紅外線室。

查看澳門新濠影滙優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

澳門新濠影滙位於路氹，酒店以電影做主題，設三座酒店大樓「明星滙」、「巨星滙」和「映星滙」。（agoda）

澳門新濠影滙酒店提供1,936間客房及套房，部分房間更可享巴黎鐵塔景觀。（agoda）

「映星滙」設星級水療中心，共設有6間水療室及套房。（agoda）

新濠影滙亦有全澳門最大的水上樂園，以太空為主題，設有 16 個刺激的遊樂設施供入場人士暢玩，包括：結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，全城唯一室內衝浪模擬器，專為小朋友設計的嬉水城堡「太空控制台」等，令人樂而忘返！

水上遊樂設施「太空控制台」專為小朋友設計的嬉水城堡，適合家庭樂。（agoda）

澳門新濠影滙全新全天候室內水上樂園於4月6日開幕。（agoda）

澳門新濠影滙（Studio City Hotel）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：氹仔客運碼頭，車程約 9 分鐘

價格：約HK$1,484起／晚（人均HK$742）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至8月31日

查看澳門新濠影滙優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

澳門酒店10間必住推介｜10. 澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO－全球首間LINE FRIENDS主題酒店

澳門在2022新建了全球首間LINE FRIENDS主題酒店，酒店位於葡京人綜合度假村，共有82間主題客房，分別為「Brown主題房」、「Cony主題房」和「LINE FRIENDS主題房」。大堂擺放了超可愛的巨型Brown和Sally，是必影打卡位之一。房間各具特色，主打可愛活潑風格，融合葡萄牙建築風格，讓大家猶如置身角色家中，家庭旅客及LINE粉絲萬勿錯過！

查看澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

必影巨型Brown和Sally（澳門葡京人官網）

BROWN主題房以星空藍做主調（澳門葡京人官網）

CONY主題房滿載與BROWN的合照（澳門葡京人官網）

LINE FRIENDS主題房以野外露營作設計（澳門葡京人官網）

LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO

地址：澳門路氹溜冰路

交通：東亞運站，步行約 5 分鐘

價格：HK$1,743起／晚（人均HK871.5）

Agoda優惠適用入住期間：2023年4月11日至6月30日

查看澳門葡京人酒店 LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO優惠： 【 Agoda 】 ｜ 【 Trip.com 】 ｜ 【 Hotels.com 】 ｜ 【 Booking.com 】 ｜ 【 Expedia 】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）