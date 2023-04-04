大腸癌｜坂本龍一不敵腸癌離世　醫生揭大腸癌7大症狀　糞便變幼、便秘是警號！

日本著名音樂家坂本龍一於上周二（3月28日）逝世，終年71歲。他抗癌多年，2014年患上咽喉癌，2020年又再度傳出罹患大腸癌。有醫生指出，男性比女性罹患大腸癌的機率高，並且列出7種大腸癌症狀，原來大便的粗幼都能自測有否患癌，建議大家如果出現多項症狀，便要及時就醫和定期檢查。

有醫生指出，男性比女性罹患大腸癌的機率高。（freepik）

綜合日本媒體報導，坂本龍一於上周二（3月28日）離世，終年71歲。坂本龍一兩度患癌，2014年患上咽喉癌，更因此停工。後來2020年6月，他又被診斷出直腸癌第四期，並擴散到肺部。他原定前年來港開音樂會，惟最終因健康理由取消。

坂本龍一於上周二（3月28日）離世，終年71歲。（有線新聞截圖）

台灣大腸直腸外科醫生黃郁純在Facebook專頁上表示，大腸癌的出現，撇除年齡增長、遺傳等因素，飲食與生活習慣亦是其中一大影響。如果進食過多添加劑、致癌物或有不健康的飲食陋習，都會增加致癌風險，而男性罹患大腸癌的風險亦比女性高1.5倍。

黃郁純醫生就此列出7種大腸癌的症狀，提醒大家如果符合項數愈多，就要多加注意，並且及時就醫和定期檢查。

大腸癌症狀｜1. 大便出血

大便出血是大腸癌常見症狀之一。

大腸癌症狀｜2. 貧血

通常跟大便出血合併出現，並且會伴隨頭暈。

貧血通常跟大便出血合併出現，並且會伴隨頭暈。（freepik）

大腸癌症狀｜3. 體重減輕

大腸癌或會導致食慾變差，令體重下降，如果同時出現第4、5、6項症狀，便要加倍小心。

大腸癌症狀｜4. 腹痛腹脹

持續數日莫名腹痛，且疼痛位置固定。

持續數日莫名腹痛，且疼痛位置固定。（freepik）

大腸癌症狀｜5. 嘔吐

大腸癌腫瘤會壓迫腸道，造成腸阻塞並引起嘔吐。

大腸癌症狀｜6. 長期便秘

長時間無法排便、排便出現困難，亦有機會是大腸癌症狀。

長時間無法排便、排便出現困難，亦有機會是大腸癌症狀。（freepik）

大腸癌症狀｜7. 糞便變幼

如果癌症腫瘤圍繞腸道環狀生長，會導致腸腔縮窄，令糞便變幼，此一般為早期症狀。

預防大腸癌方法

正所謂「預防勝於治療」，要預防大腸癌，黃郁純醫生表示，50歲以上人士應定期接受大腸癌篩檢，包括糞便潛血檢測或大腸鏡檢查。另外，如果有長期吸煙、飲酒習慣，又或是自覺飲食習慣不良人士，則建議由35歲開始便定期檢測。

（全文完）