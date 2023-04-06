一線搜查｜復活節假期5大賞花好去處　中環花卉市集＋30米長簕杜鵑花海隧道｜附交通方法

賞花好去處2023｜復活節長假期快將來到，本港有不少賞花好去處可以拍照打卡，讓你享受悠閒的春日氣息！《有線生活》為你整理復活節假期5大賞花好去處，包括盛開的花卉種類、花期和交通方法，即睇下文了解！

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復活節假期5大賞花好去處｜1. 中環大館花卉市集

即日起至4月10日期間，中環大館舉行大型年度花卉主題市集「花見大館」！活動重塑傳統花卉市集的概念，訪客除了可以目睹繁花盛放的美態，更可以探索本地製作好物，市集匯集10多個精選本地品牌，包括花藝、植物園藝、生活好物、本地農品，以及花樣主題美饌，絕對是復活節長假期活動的休閒好去處！

中環大館舉行大型年度花卉主題市集「花見大館」。（taikwun）

中環大館花卉市集｜匯集多個精選本地品牌

大館聯同十多個本地品牌，帶來各種擁有可持續發展理念的攤位，例如本地農產品及創作、花藝及園藝產品。

以環保及可持續概念為主的天然香氛品牌（taikwun）

100%新鮮本地製造的手作純天然好物（taikwun）

品牌透過搜羅奇花異草，以不同角度實踐花藝（taikwun）

中環大館花卉市集｜花樣主題美饌

花卉市集內有各式以花樣為主題的美食飲品及手作甜點，逛市集的同時，大家可以坐下來慢慢品嚐花漾美食，完全沉浸在花花世界中！

食用花主題手作甜點（taikwunhk）

創意十足的花藝盆栽甜品（taikwunhk）

中環大館花卉市集

日期：2023年4月4日至10日

位置：香港中環荷李活道10號大館檢閱廣場

收費：免費入場

交通：中環站D1出口，步行約9分鐘

復活節假期5大賞花好去處｜2. 元州邨簕杜鵑花隧道

每年3至4月，正是簕杜鵑花燦爛綻放的月份，位於長沙灣的元州邨，便會出現一條30米長的桃紅色簕杜鵑花隧道，是每年春天著名的限時打卡點！踏入杜鵑花綻放月份，這條花隧道終於回歸，醉人花海極為壯觀。

隧道由兩旁伸延至頭頂，佈滿桃紅色杜鵑花 (Winnie Lam授權圖片)

桃紅色瀑布傾瀉現夢幻花隧道

元州邨簕杜鵑花花隧道長30米，分為兩段，一共有4個入口，隧道兩旁伸延至頭頂都佈滿大量一朵朵桃紅色簕杜鵑，開花時似瀑布傾瀉而下，鮮艷奪目！一般花期在3月至4月，花期較其他春季花卉長。每逢天氣剛轉暖時候，便是簕杜鵑開得最燦爛之時，想賞花的朋友要把握這段時間去打卡！

不少市民和攝影愛好者特地前往「打卡」（Li Ching授權圖片）

簕杜鵑莖上有刺，大家要打卡時要小心，不宜觸摸花朵，更不可以採摘。（Li Ching授權圖片）

元州邨簕杜鵑花隧道

位置：長沙灣元州街303號元州邨元樂樓旁

收費：免費

交通：長沙灣港鐵站C2出口，在出口前往地面轉右步行至元洲邨邨口位置

復活節假期5大賞花好去處｜3. 慈山寺紫色錫葉藤

慈山寺佔地約50萬平方呎，背靠大埔八仙嶺，面向船灣淡水湖，設有全球第2高的觀音像。寺內的建築風格莊嚴宏偉，參考唐朝（中晚唐）佛寺及日本佛教七大寺之一東大寺的設計建造。

慈山寺自2015年向公眾開放以來，一直都吸引眾多信眾和市民到訪。（圖片＠慈山寺官網）

慈山寺一日遊｜賞紫色錫葉藤美景

慈山寺內種植各式各樣的植物花草，當中包括紫色的錫葉藤。錫葉藤的花期一般是每年的3至4月，盛開之際為禪院點綴春色，淡雅的紫色小花令寺內更添清麗之美，在花期到訪慈山寺的話，不妨靜心欣賞錫葉藤綻放的美景。

錫葉藤的花期一般是每年的3至4月，盛開之際為禪院點綴春色。（圖片＠慈山寺官網）

在花期到訪慈山寺的話，不妨靜心欣賞錫葉藤綻放的美景。（圖片＠慈山寺官網）

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慈山寺預約登記懶人包 必睇觀音像＋紫色錫葉藤盛開｜附登記連結、交通方法

慈山寺紫色錫葉藤

位置：香港新界大埔普門路88號

開放時間：09:30-17:00

收費：免費入場，網上預約按此

交通：詳情按此

復活節假期5大賞花好去處｜4. 嘉道理農場暨植物園石斛蘭

嘉道理農場暨植物園位於本港最高山脈大帽山的北坡和山麓，佔地148公頃。翠林環抱，環境優美，種植了多種花卉和植物，園內有多項保育及教育設施。

嘉道理農場暨植物園位於本港最高山脈大帽山的北坡和山麓。（嘉道理農場暨植物園）

嘉道理農場暨植物園種植了多種花卉和植物，園內有多項保育及教育設施。（嘉道理農場暨植物園）

繼農曆新年時盛開了櫻花和梅花後，最近天氣回暖，園內的石斛蘭也隨即開花。園方在社交媒體分享未來幾星期內，將有超過10多種石斛蘭和雜交種蘭花開花，大家可以把握花期欣賞。幸運的話，更可能會看到幾種不同的蘭花同時盛放！

最近天氣回暖，嘉道理農場暨植物園內的石斛蘭也隨即開花。（嘉道理農場暨植物園）

嘉道理農場暨植物園將有超過10多種石斛蘭和雜交種蘭花開花（嘉道理農場暨植物園）

大家可以把握花期欣賞，幸運的話，更可能會看到幾種不同的蘭花同時盛放！（嘉道理農場暨植物園）

嘉道理農場暨植物園石斛蘭

位置：香港新界大埔林錦公路

交通：詳情按此

收費：

一般參觀 收費（港幣） 12 至 59 歲 $50 4 至 11 歲 $25 學校、註冊慈善團體及政府團體（最少20人） $25 60歲或以上長者或合資格殘疾人士 $20 4歲以下 免費

復活節假期5大賞花好去處｜5. 荔枝角公園杜鵑花

每年的3至5月是香港杜鵑花的花期，杜鵑花的花期長，鬧市之中都有不少賞花好去處，荔枝角公園就是其中之一！荔枝角公園是九龍面積最大的公園，鄰近港鐵美孚站，交通方便。

杜鵑花的花期長，每年的3至5月是香港杜鵑花的花期。（康文署）

荔枝角公園是九龍面積最大的公園，鄰近港鐵美孚站，交通方便。（康文署）

杜鵑花的顏色豔麗，分別有白色、紅色、粉紅色、橙色、紫色，花瓣有單瓣、重瓣之分，變化多端。荔枝角公園種植了多種杜鵑花，佔地約2,000平方米，如紅杜鵑、錦繡杜鵑、紫杜鵑及白杜鵑等，花海綻開五彩繽紛的美景瑰麗奪目，絕對是假期賞花打卡的好地方！

杜鵑花的顏色豔麗花瓣有單瓣、重瓣之分，變化多端。（康文署）

荔枝角公園種植了多種杜鵑花，佔地約2,000平方米，如紅杜鵑、錦繡杜鵑、紫杜鵑及白杜鵑等。（康文署）

杜鵑花計有白色、紅色、粉紅色、橙色、紫色，花海綻開五彩繽紛的美景瑰麗奪目，絕對是假期賞花打卡的好地方！（康文署）

荔枝角公園杜鵑花

位置：九龍荔枝角荔灣道1號

收費：免費入場

交通：美孚站D出口，步行約1分鐘

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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