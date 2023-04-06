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一線搜查｜天文台料冷鋒4.7殺到　一夜跌8度　重見陽光要等到這時候

  • PL
  • 2023年04月06日
一線搜查｜天文台料冷鋒4.7殺到　一夜跌8度　重見陽光要等到這時候

復活節長假天文台預料一道冷鋒將於今晚（6日）至明早（7日）橫過廣東沿岸，為本港帶來驟雨及幾陣雷暴，一夜之間本港氣溫將下跌攝氏8度。本港過去幾天都下著毛毛細雨，天文台預料隨著東北季候風在下周初逐漸緩和，屆時本港天色將會好轉，部分時間有陽光，氣溫亦會回升。

一線搜查｜天文台料冷鋒4.7殺到　一夜跌8度　重見陽光要等到這時候
天文台預料，本港一夜氣溫將下跌8度。（西九文化區＠fb）

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天文台預測，位於廣東的低壓槽會在今日發展成一道冷鋒，並於今晚至明早橫過廣東沿岸，預料該區有驟雨及幾陣雷暴。

據天文台9天天氣預報顯示，本港今日氣溫介乎攝氏23度至27度，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。預料明日氣溫將下降，最低氣溫跌至19度，一夜之間跌了8度，初時更有幾陣驟雨，吹北至東北風4級至5級。

打鼓嶺僅17度

天文台預料，明日上午6時，流浮山、石崗、大埔、上水等新界地區氣溫只有18度，打鼓嶺就更加只有17度，明日外出的市民要注意保暖。

不少新界地區明早氣溫只有18度。（天文台網頁截圖）

下周濕度達95%

天文台指，受隨後東北季候風影響，周末期間廣東沿岸地區風勢頗大。但東北季候風將在下周初逐漸緩和，預料該區天色好轉，氣溫回升。天文台預料下周一（10日）本港部分時間有陽光，但仍然是偏涼，氣溫介乎20度至24度。至下周三（12日）、下周四（13日），本港變得和暖，最高氣溫將重回26度，不過由於吹東南風，天氣仍然潮濕，相對濕度介乎70%至95%。

一線搜查｜天文台料冷鋒4.7殺到　一夜跌8度　重見陽光要等到這時候
下周本港仍然非常潮濕。（天文台網頁截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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本港氣溫為什麼會下降？

因為受冷鋒影響…詳情

本港何時才會重見陽光？

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