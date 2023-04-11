台女眼睫毛插眼球　亂捽眼反令病情惡化　醫生教路正確急救處理

捽眼｜都市人經常用電子產品，長時間望著電子螢幕，少不免會眼乾、眼痕。不少人見眼睛痕癢，都會忍不住捽眼，但最近有台灣女子就因為亂捽眼出事，令眼睫毛插入白眼球，視力模糊兼劇痛，需要緊急求醫！

推薦閱讀

乳癌｜女子每天喝豆漿竟患乳癌 豆漿不是防癌嗎？營養師稱關鍵是這個｜附18種排解毒素食物

抗癌飲食｜台名醫20年內4度患癌 自小愛吃3類食物致患癌體質 靠3招飲食法抗癌

脂肪肝｜婦人戒1種食物逆轉脂肪肝 不靠運動一年減22磅 醫生點名11種人屬高危

最近有台灣女子就因為亂捽眼出事，令眼睫毛插入白眼球，視力模糊兼劇痛，需要緊急求醫！（《青春紀錄》劇照）

台女眼睫毛插眼球劇痛

根據台灣媒體報導，員林明明眼科黃偉成醫生分享近期一則病例，台灣彰化縣一名女子突然感到右眼不適，下意識用手捽眼，怎料愈捽愈痛，當她照鏡想看清楚眼睛的狀況時，竟然發現眼睫毛插進白眼球裡面，十分刺痛，幾乎不能睜開眼，因為不能自行取出眼睫毛，結果要到眼科診所緊急求醫。

台灣彰化縣一名女子突然感到右眼不適，下意識用手捽眼，怎料愈捽愈痛。（圖片來源：明明眼科）

經眼科醫生檢查，發現原本是一根約1厘米的眼睫毛插進結膜層，並且角膜出現充血情況，令女病人的視力模糊，需要立即在結膜微切一個切口，才能順利把睫毛拉出來。

經眼科醫生檢查，發現原本是一根約1厘米的眼睫毛插進結膜層，並且角膜出現充血情況。（圖片來源：明明眼科）

眼睫毛插進結膜層情況罕見

員林明明眼科黃偉成醫生表示，眼睫毛插進結膜層這個情況是他行醫20年也沒見過。因為普遍眼睛有異物，多是在結膜外層，像是次這般完整插入內層實屬罕見，慶幸女病人經治療後已無大礙，覆診檢查視力也沒有受到影響。

女病人經治療後已無大礙，覆診檢查視力也沒有受到影響。（圖片來源：明明眼科）

異物入眼正確處理方法

黃偉成醫生指出如遇有異物飛入眼球，或是眼睫毛倒插眼球的話，眼睛會感到刺痛，但切記不要捽眼！建議使用生理鹽水，以沖洗方式將睫毛和異物溫和地沖出，以避免角膜、結膜受損等二次傷害。

（全文完）