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貧血｜孕婦嚴重貧血可影響胎兒　中醫建議入夏前服一物補血

  • 大C
  • 2023年04月19日
貧血｜孕婦嚴重貧血可影響胎兒　中醫建議入夏前服一物補血

貧血｜不少在職女性由於飲食習慣和生活作息都未如理想，往往都有不同程度貧血問題，當她們懷孕時貧血更可能變得嚴重，影響自身及胎兒健康。《有線健康》邀請註冊中醫李灼珊，講解懷孕期間貧血成因和徵狀，以及改善方法。

貧血｜孕婦嚴重貧血可影響胎兒　中醫建議入夏前服一物補血
懷孕是人生大事，孕婦要兼顧自身和胎兒健康。（圖片來源 Anastasiia [email protected]

懷孕期的女性，常會劇烈嘔吐、不能飲食，此外，貧血也是一個常會出現的問題。註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士李灼珊指出，「女性養胎需要很多精血，如果出現輕微貧血，一般對孕婦及胎兒影響不大，但若嚴重貧血則會影響胎兒的生長，所以孕婦可請教中醫師，及早補血。」

懷孕貧血 脾虛所致

懷孕期間貧血，中醫認為是脾虛所致。「脾虛的人，在懷孕期多容易出現偏食或不思飲食，或食後即吐等現象，容易引致營養不足，繼而造血不足。也有些女性，本身就有貧血的現象，當懷孕時貧血會加重。」李醫師說。

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貧血｜孕婦嚴重貧血可影響胎兒　中醫建議入夏前服一物補血
註冊中醫李灼珊表示，脾虛的人在懷孕期容易出現偏食或不思飲食。（資料圖片）

無論如何，懷孕期貧血不可以輕視，需要及時用中藥調補，以免影響胎兒的生長。但現時大部分孕婦都要上班，由於飲食、休息等都未必能如理想，較容易造成脾虛，引發或加重貧血。

鹿茸有養血作用

李醫師提醒，若有讀者的預產期是今年夏天或秋天，可趁這個春末初夏的時節，適當服食鹿茸，既能補血祛除陰寒，又可借天氣避免了服用鹿茸過分溫熱的副作用。她建議以下這條方劑，適合大部分孕婦用作補血：黃茋1兩，鹿茸5錢、黨參5錢、白朮5錢、桑寄生5錢、川斷5錢、白芍5錢、大棗5枚。

「鹿茸有補腎陽，強筋骨，養血等作用，平時多用於治療腎虛腰冷，頭暈目眩，亦常用於補血。」李醫師說：「中醫認為，腎精的強弱關係到人的生老病死，由於鹿茸擅長補腎益精，所以能發揮強壯身體，防止早衰，延年益壽的作用，對於孕婦而言，既能補血，又能整體補身。」若使用時有疑問，例如擔心藥性沖撞等，最好先諮詢註冊中醫師。

（全文完）

有線健康

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