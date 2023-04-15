洋蔥一夜發芽網民憂食後中毒　一文了解8大食物發芽還能吃嗎？1種食物「發了」更有營養

發芽食物｜不少食材放久後，都會出現發芽甚至潰爛等現象。日前一名網民在社交平台上發文表示，剛買回來的洋蔥只存放了一個晚上就發芽，讓她好奇洋蔥發芽到底可否食用。到底食物發芽還能吃嗎？其實，有不少食材都會隨時間而發芽，以下會拆解8大食物，到底發芽後可否食用！

剛買回來的洋蔥只存放了一個晚上就發芽（Costco好市多 商品經驗老實說@fb）

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有網民在Facebook專頁「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文指，前一晚買回來的洋蔥，竟然隔天就已經冒出綠芽，長度目測有三厘米左右，顏色翠綠，而且其餘「七顆的頭周圍也全變紫色」，讓她不禁向其他網民詢問怎麼辦。

貼文引起網民熱議，不少網友紛紛表示，洋蔥發芽屬正常現象，可以食用。「發芽還可以食用，不用丟棄」、「條件足夠又養分充足，洋蔥發芽超可愛」、「我家的也是，而且連薑也會發芽」。

台灣衛生福利部食品藥物管理署指出，洋蔥發芽後亦可食用，不會產生任何毒素。然而，雖然洋蔥發芽沒有毒，但建議大家盡量攝取新鮮食材，單次購買數量不宜太多，並注意食材保存方法是否得宜。

8大易發芽食物

發芽薯仔含有大量毒素，進食後會導致肚瀉、嘔吐等症狀，一旦出現發芽、變綠等跡象，都不能進食。然而，不是所有發芽食物都不能食用，部份發芽食物甚至營養價值變得更高！

發芽薯仔含有大量毒素，進食後會導致肚瀉、嘔吐等症狀（freepik）

發芽後可食用的食物：

發芽食物｜1. 芋頭

芋頭只要切掉發芽部分就可以進食，不過營養價值會降低，味道亦會因此而減淡。

發芽食物｜2. 番薯

番薯芋頭只要切掉發芽部分就可以進食，澱粉質會下降，甜度亦會同時減少。

發芽食物｜3. 薑

薑只要切掉發芽部分就可以進食，不過要留意有沒有腐爛的跡象，如何有就不宜食用，因為代表有可能產生黃樟素。

薑腐爛後有機會產生黃樟素。（Freepik）

發芽食物｜4. 大蒜

大蒜發芽會增加抗氧化功效，特別在發芽後第五天，大蒜的抗氧化能力最高，不過味道卻會因此而減淡。

大蒜發芽會增加抗氧化功效（freepik）

發芽食物｜5. 紅蘿蔔

紅蘿蔔只要切掉發芽部分就可以進食，不過營養價值會降低，味道亦會減淡。

發芽食物｜6. 洋蔥

洋蔥只要切掉發芽部分就可以進食，但原有的營養會流失，味道會減淡。

洋蔥只要切掉發芽部分就可以進食（freepik）

發芽後不可食用的食物：

發芽食物｜7. 薯仔

發芽薯仔千萬別食，因為當中的生物鹼含量會增加，導致產生「龍葵素」，進食後會令人中毒、肚瀉、手腳無力。即使像其他食物般切掉發芽部分，也不能完全確保毒素被消除。

發芽食物｜8. 花生

發芽花生某程度上是可以進食，重點是要留意有沒有黑點或發霉，因為它們存在一種有毒致癌物——黃曲霉毒。

（全文完）