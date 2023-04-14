一線搜查｜迪士尼年卡借給朋友入場　網民會籍遭取消　園方4招打擊最嚴重可報警？

一線搜查｜近日有內地網民在社交平台分享租借香港迪士尼樂園銀色年卡予朋友入場，結果被園方發現，年卡被沒收之餘，會籍也遭取消，於是到社交媒體上尋求解決方法。香港迪士尼樂園早前推出4招打擊租借年卡問題，當中講明如發現違規，會沒收個人會員卡，最嚴重甚至可報警。至於今次事件會怎樣處理，《有線生活》正向園方查詢。

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被揭發後遭沒收銀卡 網上求解決辦法

近日有內地網民在社交平台「小紅書」上分享，自己將香港迪士尼樂園銀色年卡借給同學的朋友入場，本身自己只用過年卡兩次而已。本以為就算被查出，頂多只是另行買門票就能進場，怎料園方直接將其銀色年卡沒收，並且將會籍也一併取消。涉事網民在社交媒體上尋求解決方法，並分享與友人的對話截圖。

近日有內地網民在社交平台「小紅書」上分享，自己將香港迪士尼樂園銀色年卡借給同學的朋友入場。（小紅書截圖）

涉事網民的帖文在香港社交平台的群組中流傳，引來網民熱議。不少網民認同園方嚴肅處理的做法，「呢啲人要嚴肅處理一下啦」、「支持迪士尼嚴格對（會員）證」，又有網民表示園方早有在條文寫明不可租借年卡的規則，「其實之前未比人玩爛前已經睇過條文有寫，借卡者會被取消會籍」。

園方直接將其銀色年卡沒收，並且將會籍也一併取消。（小紅書截圖）

園方回應4招打擊共用年卡

針對租借年卡問題，香港迪士尼樂園發言人早前回覆傳媒提問時指，「奇妙處處通」條款及細則嚴禁會員以外的任何人士使用「奇妙處處通」會員卡及或當中的優惠、以及嚴禁會員出於商業目的出租、轉售或使用其會員卡及或當中的優惠，因此推出4招打擊共用年卡行為，希望會員遵守相關規則。

01｜拒絕入場或拒絕向該名人士提供會員優惠

園方表示如認為無法核實有關人士的身份、年齡或其使用會員卡及或會員優惠的資格，園方會拒絕讓該名人士入場或拒絕向該名人士提供會員優惠。

02｜取消相關會籍

如果香港迪士尼樂園發現會員卡被會員以外的任何人士使用以進入樂園或兌換優惠，或用於商業或其他未經授權的目的，園方亦會取消相關會籍。

03｜沒收個人會員卡

除了取消相關會籍，園方更有可能沒收個人會員卡，而毋須退款或作出任何賠償。

香港迪士尼樂園可取消及或沒收個人會員卡而毋須退款或作出任何賠償。（香港迪士尼樂園）

04｜轉交執法部門處理

香港迪士尼樂園指出由於使用他人的會員卡進入樂園或兌換優惠，及幫助及教唆他人進行的行為，均可構成欺詐，共用年卡人士有可能被追究刑事責任。園方將嚴肅跟進租借年卡行為，如發現有任何懷疑欺詐或違法行為個案，將轉交執法部門處理。警方已成功檢控干犯類似欺詐行為的人士，並處以罰款以至監禁的刑罰。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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