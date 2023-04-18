一線搜查｜港男龍脊行山誤踩蛇尾　專家認出屬紅脖游蛇　毒液可致命｜附被蛇咬保命方法

行山被蛇咬｜香港不少人都喜愛郊遊，行山親親大自然，不過途中遇到、甚至不小心踩到蛇類，難免會驚慌失措！近日有網民在Facebook群組分享在龍脊行山時誤踩到蛇尾的經歷，引來不少山友的討論，香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研Victor接受《有線生活》訪問時，認出涉事蛇類是紅脖游蛇，毒液具致命性，他又分享大家行山時如果被毒蛇咬到的保命方法，即看下文了解！

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港男龍脊行山誤踩紅脖游蛇

近日有網民在Facebook群組「香港行山新手交流區」分享，上星期五（4月14日）在龍脊行山往大浪灣途中，一個不小心踩到蛇尾，並拍低蛇的模樣。怎料，朋友回家查資料後，發現他踩到的蛇原來是有毒的「紅脖游蛇」，嚇得膽顫心驚，於是在網上分享親身經歷，希望山友見到小心躲開。

專家認出是紅脖游蛇 毒液可致命

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研Victor確認，網民拍攝到的蛇是一種叫「紅脖游蛇」的毒蛇。紅脖游蛇有毒，毒液可致命，由於喜歡捕食蟾蜍，所以常見於水源附近，亦會於山野出沒。紅脖游蛇是香港常見的蛇，主要在日間活動，常見於行山徑。

紅脖游蛇是香港常見的蛇，主要在日間活動，常見於行山徑。（香港旅遊發展局圖片）

他表示，紅脖游蛇有毒，紅頸位置可釋出毒液，另外擁有後毒牙，毒牙短小，一般對人無害，但毒液可致命。紅脖游蛇一般不會主動攻擊人，因為毒液主要用來覓食，非常珍貴，除非受到威脅，否則通常聽到聲音已經會自己走開。

Victor表示，紅脖游蛇有可能是因為有病，或者受傷才會被人踩到，建議如遇受傷的蛇類，可找愛護動物協會或嘉道理農場尋求協助。

漁護署教3大特徵辨認紅脖游蛇

漁農自然護理署亦曾於Facebook專頁教導大眾分辨香港常見的5種毒蛇，當中包括紅脖游蛇。漁護署呼籲大家見到蛇要保持冷靜，因為蛇類比較被動，多數不會主動攻擊人，希望大家見到蛇類時與其保持距離，亦不要傷害牠們。漁護署指出紅脖游蛇身體有3大特徵：

頸部紅色 身體呈橄欖色 帶黑斑和黃綠色斑點

紅脖游蛇｜被蛇咬保命 千萬不要紮緊傷口

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研Victor指出，由於紅脖游蛇常見於水源附近，市民行經水流附近，如河流時宜加倍留神，如果行山時遇到紅脖游蛇，切勿行近、最好保持2米距離，以策安全。

另外如不慎被咬，謹記即時報警求助，交予醫護人員處理、向醫生尋求適切治療。被咬的傷者首先要保持冷靜，一方面可以拍照記錄蛇類的模樣，如情況不許可拍攝，亦可以記低蛇類的外觀特徵，於求醫時向醫護人員陳述，協助醫生診治。傷者或同行人士切記不要紮緊傷口、進行冰敷或用口吸吮毒液。

（全文完）

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