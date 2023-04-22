洗衣機秘技｜消委會5種衣物護理標籤意思　用錯方法衣變形縮水　見到這符號不能放入機

衣物護理標籤｜你有沒有仔細留意過衣服或紡織品標籤上的護理標誌？不少人在洗衣服時對於這些護理標誌感到困惑，甚至一直懶理，但如果洗濯方法一直做錯，有機會破壞紡織品的纖維，出現變形、縮水等問題，造成損壞。消委會報告中介紹了衣物護理標籤的詳細意思，即睇下文了解！

洗濯方法一直做錯，有機會破壞紡織品的纖維，令其變形、縮水（istock)

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拆解5大常見護理標籤

常見護理標籤｜1.洗濯

洗手盆圖形代表洗濯，圖形內的數字代表了衣物可以承受洗濯的最高溫度。大部分的紡織品在30°C以下進行洗滌，會較為節省能源和金錢。但如果衣物沾有頑固的污漬，30°C的水溫或未能完全去除污漬。

另外，手掌的圖案代表產品只可用手清洗，一般適用於較為精緻的紡織品，例如羊絨或絲綢等物料，需要溫和地清洗，例如手洗，以防止衣物變形或縮水。

圖形內的數字代表了衣物可以承受洗濯的最高溫度(freepik)

常見護理標籤｜2.漂白

三角形代表漂白劑（bleachingagent）。

空心三角形：可放心使用任何冷、稀釋的漂白劑溶液

三角形内有兩條鈄線：只可用不含氯的漂白劑（chlorine free）

三角形内有「X」：不可使用漂白劑

三角形代表漂白劑(freepik)

常見護理標籤｜3. 晾乾

針織類的衣物有機會因不當的晾乾方式而導致變形。正方形代表了衣物正確的乾衣方式，内分爲綫條或圓點區分晾乾或烘乾方式。例如：

正方形內上方有一條下垂彎線：可以將衣物懸掛繩子上的方式晾乾（linedry）

正方形中有一條水平線：要將衣服平放晾乾以保持其形狀（dryflat）

正方形中有三條垂直線：可以滴乾衣物（hangdry）

另外，一些可使用乾衣機的衣物，正方形中間會有一個圓形。

圓形中的圓點代表烘乾衣物的最高溫度，圓點數目越多，代表乾衣的溫度越高。若圓形中沒有圓點，則代表可以在任何溫度下乾衣。

若畫有「X」，則表示衣物不適用乾衣機。

正方形代表了衣物的乾衣方式(freepik)

常見護理標籤｜4. 熨燙

熨斗圖形代表熨燙衣物：

圓點：代表熨燙可承受的溫度，圓點數目越多，代表熨燙的溫度越高

3個圓點：常用於亞麻和棉物料

2個圓點：常用於人造纖維

1個圓點：用於較精緻的物料，例如羊毛和絲綢等

熨斗圖形中有「X」，代表那件衣服不適合熨燙。

熨斗圖形代表熨燙衣物（freepik)

常見護理標籤｜5. 乾洗

圓圈代表衣物適合乾洗。如果圓圈內有英文字母，則代表只可以使用某種乾洗劑，例如：

1個圓圈：可乾洗

「F」：只可使用石油類乾洗劑（petroleumsolvent of 150°C to 230°C flash point only）

「A」：可使用任何乾洗劑（any solvent）

「P」：使用四氟乙烯，及「F」中列出的乾洗劑（tetrafluoroethylene and petroleum solvent under symbol F）

「W」：專業濕洗（wet cleaning）

有「X」，代表不適合乾洗。

圓圈代表衣物適合乾洗(freepik)

（全文完）