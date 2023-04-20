糖尿病｜30歲女愛養生　少油少鹽竟患糖尿病　醫生一問就知2大習慣出事

糖尿病｜對於健康飲食，不少人都會想到少油少鹽、無糖、節食、多吃蔬果等方式，但原來當中蘊含錯誤觀念！有台灣醫生分享案例指，一名30歲女子因有家族糖尿病病史，向來非常注重養生，遵從「少油鹽飲食」，卻差點患上中度糖尿病。醫生表示，女子出現糖尿病的原因，正正與其「健康飲食習慣」有關。

一名30歲女子遵從「少油鹽飲食」，卻差點患上中度糖尿病（freepik）

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫生在其個人網站發文表示，不少人進行「少油少鹽」的健康飲食方式時，都會以為少油就是要盡量不攝取任何油份。陳榮堅指，這屬錯誤觀念，有不少維他命，如維他命A、維他命D、維他命E、維他命K等都需要油脂來輔助人體吸收，如果完全不攝取油分，就會讓維他命無法在體內被吸收。

女子飲食少油鹽卻患糖尿病

陳榮堅分享過往病例，一位30歲女子因為有糖尿病家族病史，所以向來非常注重養生。體檢時，發現體內糖化血紅素的數值突然達到6.3左右，屬糖尿病初期。醫生為她進行詳細檢查後，發現其胰臟機能良好，沒有任何異常，故建議她注意飲食，並維持適度運動的習慣，以改善數值。然而隔了一個半月後，患者感到身體有輕微不適，且排尿時會冒出大量泡泡，抽血檢查後發現，其糖化血色素竟已飆升至7.8，已將由輕度糖尿病變成中度糖尿病。

2飲食習慣致血糖急升

細問之下，才發現她飲食和生活習慣導致血糖急升，是由於一直嚴格執行「少油鹽飲食」，認為只要少吃油、少吃鹽，糖尿病就能痊癒，她更改吃大量水果。陳榮堅表示，水果含糖量非常高，患者的飲食習慣在無形間攝取過多糖分，而身體吸收不到足夠的油份及鹽份，導致失衡。另外，陳榮堅指出許多「三高」患者刻意節食，也會導致身體的胰島素分泌紊亂。

醫生向女子灌輸正確的飲食觀念，約一個月後，其糖化血紅素就從7.8下降至6.8，3個月後更降至5.9。雖然要小於5.7才是標準數值，但也大有改善。

飲食均衡、適度減「醣」

陳榮堅表示，要做到真正養生，指的應該是飲食均衡、適度減「醣」。他強調，人體一定要吸收充足的蛋白質，大家可以從蛋、肉類、海鮮等食物中攝取。他指，許多人會擔心尿酸高不能吃海鮮，其實重點在於避免吃一些過度加工的食品，適度地吃「原型」海鮮並不會有太大問題。

（全文完）