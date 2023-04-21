一線搜查｜沙田凡爾賽宮展覽開幕　假日必去！6大必睇位、展期、售票安排一文看　

凡爾賽宮展覽｜香港文化博物館「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽即日起開幕！館方不單是首次與法國凡爾賽宮及法國五月藝術節合作，是次展覽更是全球首個以世界知名文化遺產凡爾賽宮為主題的虛擬展覽，為觀眾帶來嶄新的沉浸式藝術體驗。《有線生活》為你整理是次展覽6大必睇位、展期及售票安排等資訊，即睇下文了解！

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香港文化博物館「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽於4月19日開幕。（香港旅遊發展局）

沙田文化博物館｜凡爾賽宮展覽6大必睇位

「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽於4月19日開幕，作為全球首個以凡爾賽宮為主題的虛擬展覽，該展覽利用數碼媒體技術，配合法國著名調香大師為凡爾賽宮調制的獨特香氣、多媒體畫廊、互動單車裝置、360度虛擬凡爾賽宮體驗等，以視覺、聽覺、嗅覺等多重感官融入場景，帶領觀眾走進凡爾賽宮，呈現凡爾賽宮的璀璨輝煌，為觀眾帶來嶄新的沉浸式藝術體驗。

「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽於4月19日開幕，為全球首個以凡爾賽宮為主題的虛擬展覽。（香港文化博物館）

凡爾賽宮展覽6大必睇位｜1. 時空穿梭

「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽設有6個主題，包括入場處的「時空穿梭」，以LED投影形式把富麗堂皇的宮殿呈現於觀眾眼前，引領觀眾穿梭近400年歷史，進入奇妙的凡爾賽宮世界。

「時空穿梭」引領觀眾穿梭近400年歷史，進入奇妙的凡爾賽宮世界。（French May 法國五月）

「時空穿梭」場景以LED投影形式呈現出凡爾賽宮的富麗堂皇。（香港文化博物館）

凡爾賽宮展覽6大必睇位｜2. 凡爾賽宮之輝煌璀璨

「凡爾賽宮之輝煌璀璨」展廳以360度電子屏幕呈現虛擬凡爾賽宮鏡廳、戰爭廳、墨丘利廳、維納斯廳及王家歌劇院的壯觀景象，讓觀眾感受各空間金碧輝煌的氣勢。

「凡爾賽宮之輝煌璀璨」展廳以360度電子屏幕呈現宮殿的華麗美景。（香港文化博物館）

凡爾賽宮展覽6大必睇位｜3. 凡爾賽宮之百年藝韻

「凡爾賽宮之百年藝韻」設互動多媒體畫廊，展出95項凡爾賽宮珍藏的藝術品，例如亞森特·里戈的《法國國王路易十四像》。展覽特設的多感官體驗裝置，可以讓觀眾聽到由科技重構的路易十四的歡迎話語，令人驚喜！展覽又設有「王室變身區」遊戲，讓觀眾嘗試一下變成王室名人的滋味，生動有趣。

展廳設有互動多媒體畫廊，展示凡爾賽宮珍藏的精品。（香港文化博物館）

展覽設有「王室變身區」遊戲，讓觀眾嘗試一下變成王室名人的滋味。（香港文化博物館）

凡爾賽宮展覽6大必睇位｜4. 凡爾賽宮之自然景觀

展廳內設有互動單車裝置，讓觀眾體驗典雅的法式生活品味，邊踩單車邊欣賞眼前的自然美態，彷彿漫遊在凡爾賽宮的王家園林之中。

展廳內設有互動單車裝置，觀眾可以邊踩單車邊欣賞眼前的自然美態，彷彿漫遊在凡爾賽宮的王家園林之中。（香港文化博物館）

凡爾賽宮展覽6大必睇位｜5. 凡爾賽宮之創新

「凡爾賽宮之創新」展區中，「凡爾賽宮3D畫廊」絕對是不能錯過的體驗！「凡爾賽宮3D畫廊」透過虛擬實境技術，帶領觀眾漫遊凡爾賽宮，猶如身臨其境般，可以仔細欣賞宮中精選建築的陳設裝飾和建築特色。

「凡爾賽宮3D畫廊」透過虛擬實境技術，帶領觀眾漫遊凡爾賽宮。（香港文化博物館）

凡爾賽宮展覽6大必睇位｜6. 凡爾賽宮一日遊

「凡爾賽宮一日遊」為觀眾帶來嶄新的沉浸式藝術體驗，以環迴的沉浸式影片，展現凡爾賽宮由破曉到黃昏的動人景致，包括花園、雕塑、噴泉，以及煙花匯演，讓觀眾對凡爾賽宮優雅的環境有更深刻的認識。

「凡爾賽宮一日遊」利用環迴的沉浸式影片，為觀眾帶來嶄新的沉浸式藝術體驗。（香港文化博物館）

沙田文化博物館｜「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽展期＋售票安排

日期：2023年4月19日至7月9日

地點：香港文化博物館一樓 專題展覽館三、四及五

開放時間：

星期一、三至五 : 上午 10 時至下午 6 時

星期六、日及公眾假期 : 上午 10 時至晚上 7 時

星期二（公眾假期除外）休館

票務處將於閉館前30分鐘關閉

票價：

標準票（成人）：HKD$10

團體票（20人或以上團體）：HKD$7

優惠票：HKD$5

＊優惠票適用人士：全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者及60歲或以上高齡人士。

＊優惠票適用人士：全日制學生、殘疾人士及一名同行照料者及60歲或以上高齡人士。 博物館通行證持有人在有效期內可無限次免費入場參觀專題展覽。

售票安排：城市售票網【按此】

交通方法：港鐵沙田站A1出口，步行約13分鐘。

香港文化博物館地圖（香港文化博物館）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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