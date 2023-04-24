一線搜查｜沙田女食客不滿餐廳遲上菜　取消訂單後狂鬧收銀員：你企樓面就要受氣

近日網上瘋傳一條女食客鬧爆餐廳職員的片段，一名女子疑因落單後等足半小時仍未見上菜，取消訂單後不斷指罵收銀職員泄忿，更稱「你企樓面就要受氣，話畀你聽。」收銀員無奈回應，「你係咁鬧我無用㗎，唔係我炒㗎！」有網民認為該女子言行「無理取鬧」，「人哋都係打份工啫，鬧個伙計都無用，又唔係佢煮畀你食。」

一名女子疑因落單後等足半小時仍未見上菜，不斷怒罵收銀職員泄忿（沙田之友影片截圖＠FB）

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有沙田街坊22日於Facebook群組「沙田之友」上載一段18秒影片指，一對男女食客於沙田愉翠商場茶餐廳用膳時，因落單後半小時仍未上菜，要求職員取消訂單。離開時，女食客懷疑怒火難平，不斷指罵收銀員泄忿。

影片可見，當時收銀處有多名食客排隊，該對男女卻未有理會旁人目光，一直指罵收銀職員。職員無奈表示，「你係咁鬧我無用㗎，唔係我炒㗎！」女子隨即再火起大罵，「你對客㗎嘛，對客係咪咁樣啊？」收銀職員則回應，「客係客，咁妳唔可以鬧我㗎嘛」。

男女未有理會旁人目光（沙田之友影片截圖＠FB）

此時有其他餐廳職員上前勸止，惟女子未有停口，更罵「你企樓面就要受氣，話畀你聽！」，隨即轉身準備離開，離開前卻轉身再罵道，「妳對客㗎嘛依家！」

女子離開前卻氣難平，轉身再罵道，「妳對客㗎嘛而家！」（沙田之友影片截圖＠FB）

網民同情收銀員

影片引來網民熱議，不少人指責女方為「極品」，認為她無理指責收銀職員，「收銀負責收錢咋喎，好無辜俾佢鬧，咁型嘅直接衝入廚房插個廚吖嘛」、「人哋都係打份工啫，鬧個伙計都無用，又唔係佢煮畀你食！」

也有網民質疑，「冇前冇後，餐廳職員有冇講嘢難聽呀？」發文網民則回覆指，「就係冇，直到個客跳掣之前，個收銀都好有耐性」。另有不少網民大讚職員非常有耐性。

（全文完）

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