一線搜查｜海怡半島海傍驚現「巨型龍躉」　有人放生？或致生態災難？專家拆解疑團

一線搜查｜不少釣魚發燒友經常在香港水域釣到各式各樣的「奇魚」，最近有網民在社交平台群組中分享照片，表示有人在海怡半島海傍釣到一條巨型龍躉，龍躉長度與一個成年男子的身高相若，需要幾個人合力才能拉上岸！有網民認為龍躉是放生魚，又擔心把龍躉放進海洋會引發生態災難。生態教育及資源中心總監程詩灝接受《有線生活》訪問，就拆解放生疑團，即看下文了解！
推薦閱讀
觀塘順利邨街市青根魚一箱70條 僅售$40 行內人拆解大平賣原因
迪士尼年卡借給朋友入場 網民會籍遭取消 園方4招打擊最嚴重可報警？
消委會1匹半窗口式冷氣機評測 9款高評測名單 $4,790貨又平又靜｜附8大慳電貼士
巨型龍躉要幾人合力拉上岸
近日有網民在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」分享多張照片，表示是在海怡半島拍攝。照片顯示有釣魚發燒友釣到一條巨型龍躉，由於體型頗大，需要幾個人合力才能拉上岸。
龍躉長度與成年男子身高相若
龍躉拉到岸上後，被放到紙皮上，有一名男子更躺在龍躉旁邊一同拍照，龍躉長度與該男子的身高相若。其後龍躉被人放上手推車推走。
有網民在帖文內留言貼出照片，表示事件是在2023年1月初時發生。惟樓主近日在群組內重貼相關相片，所以再度引起網民討論事件。
網民推測：九成係人哋放生嘅
有網民認為龍躉是放生魚，「呢條九成係人哋放生嘅」、「好慘啊條魚」、「今時今日仲去放生嘅人實屬作孽」，又擔心把龍躉放進海洋會引發生態災難，「放生魚，破壞生態環境」、「放生魚危害本地魚類」、「放生魚仲要外來品種，釣咗上（嚟）唔食都唔應該再放生。嚴重危害原生生態」。
專家回應龍躉出現事件
生態教育及資源中心總監程詩灝接受訪問時指，未能確認該條魚是否為放生魚，因為在香港是有記錄存在這類龍躉，亦是香港原生魚類之一。至於這條龍躉以什麼途徑出現在海怡半島一帶，仍是未知之數。因為根據過往龍躉出現的記錄，都是在香港東、南水域出現比較多，所以不敢斷言牠是否放生魚。
他續指，龍躉體型有記錄是可以去到十幾尺，所以這條龍躉未必是最巨型，但相對在香港水域可見的大小而言，體型算是比較大。
龍躉於海洋出現或致生態災難？
至於有網民擔心把龍躉放進海洋會引發生態災難，程詩灝認為龍躉與「深海怪獸」沙巴龍躉有別。他解釋，龍躉是本港原生的品種，亦是自然地存在於海洋裡面。
但沙巴龍躉是人工合成的魚類，有一半基因屬龍躉，另一半基因則屬於老虎斑，因此將沙巴龍躉放進海洋的破壞性相對會大很多。他估計，網民可能是因為未必識分辨兩者的分別，所以擔心會引發生態災難。
港人保育意識提高
程詩灝表示，近年放生情況仍然嚴重，但亦觀察到年輕一輩放生的人，他們對於「環保放生」、保育海洋生態的觀念比以前更清晰及更高。近來生態教育及資源中心都有收到不少公眾人士查詢，詢問放生時，選擇的魚類品種大概可以有哪些，反映他們的保育意識明顯地提高。
（全文完）
免費電視77台《一線搜查》
播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00-20:30
WhatsApp報料熱線：68960931
節目重溫請＜按此＞