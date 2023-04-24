一線搜查｜海怡半島海傍驚現「巨型龍躉」　有人放生？或致生態災難？專家拆解疑團

一線搜查｜不少釣魚發燒友經常在香港水域釣到各式各樣的「奇魚」，最近有網民在社交平台群組中分享照片，表示有人在海怡半島海傍釣到一條巨型龍躉，龍躉長度與一個成年男子的身高相若，需要幾個人合力才能拉上岸！有網民認為龍躉是放生魚，又擔心把龍躉放進海洋會引發生態災難。生態教育及資源中心總監程詩灝接受《有線生活》訪問，就拆解放生疑團，即看下文了解！

推薦閱讀

觀塘順利邨街市青根魚一箱70條 僅售$40 行內人拆解大平賣原因

迪士尼年卡借給朋友入場 網民會籍遭取消 園方4招打擊最嚴重可報警？

消委會1匹半窗口式冷氣機評測 9款高評測名單 $4,790貨又平又靜｜附8大慳電貼士

最近有網民在社交平台群組中分享照片，表示有釣魚發燒友在海怡半島海傍釣到一條巨型龍躉。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

巨型龍躉要幾人合力拉上岸

近日有網民在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」分享多張照片，表示是在海怡半島拍攝。照片顯示有釣魚發燒友釣到一條巨型龍躉，由於體型頗大，需要幾個人合力才能拉上岸。

近日有網民在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」分享多張照片，表示是在海怡半島拍攝。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

照片顯示有釣魚發燒友釣到一條巨型龍躉，由於體型頗大，需要幾個人合力才能拉上岸。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

龍躉長度與成年男子身高相若

龍躉拉到岸上後，被放到紙皮上，有一名男子更躺在龍躉旁邊一同拍照，龍躉長度與該男子的身高相若。其後龍躉被人放上手推車推走。

有一名男子更躺在龍躉旁邊一同拍照，龍躉長度與該男子的身高相若。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

有網民在帖文內留言貼出照片，表示事件是在2023年1月初時發生。惟樓主近日在群組內重貼相關相片，所以再度引起網民討論事件。

有網民在帖文內留言貼出照片，表示事件是在2023年1月初時發生。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

網民推測：九成係人哋放生嘅

有網民認為龍躉是放生魚，「呢條九成係人哋放生嘅」、「好慘啊條魚」、「今時今日仲去放生嘅人實屬作孽」，又擔心把龍躉放進海洋會引發生態災難，「放生魚，破壞生態環境」、「放生魚危害本地魚類」、「放生魚仲要外來品種，釣咗上（嚟）唔食都唔應該再放生。嚴重危害原生生態」。

網民推測龍躉是放生魚或引發生態災難。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

專家回應龍躉出現事件

生態教育及資源中心總監程詩灝接受訪問時指，未能確認該條魚是否為放生魚，因為在香港是有記錄存在這類龍躉，亦是香港原生魚類之一。至於這條龍躉以什麼途徑出現在海怡半島一帶，仍是未知之數。因為根據過往龍躉出現的記錄，都是在香港東、南水域出現比較多，所以不敢斷言牠是否放生魚。

他續指，龍躉體型有記錄是可以去到十幾尺，所以這條龍躉未必是最巨型，但相對在香港水域可見的大小而言，體型算是比較大。

生態教育及資源中心總監程詩灝先生指出這條龍躉相對在香港水域可見的大小而言，體型算是比較大。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

龍躉於海洋出現或致生態災難？

至於有網民擔心把龍躉放進海洋會引發生態災難，程詩灝認為龍躉與「深海怪獸」沙巴龍躉有別。他解釋，龍躉是本港原生的品種，亦是自然地存在於海洋裡面。

但沙巴龍躉是人工合成的魚類，有一半基因屬龍躉，另一半基因則屬於老虎斑，因此將沙巴龍躉放進海洋的破壞性相對會大很多。他估計，網民可能是因為未必識分辨兩者的分別，所以擔心會引發生態災難。

生態教育及資源中心總監程詩灝先生估計網民可能是因為未必識分辨兩者的分別，所以擔心會引發生態災難。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

港人保育意識提高

程詩灝表示，近年放生情況仍然嚴重，但亦觀察到年輕一輩放生的人，他們對於「環保放生」、保育海洋生態的觀念比以前更清晰及更高。近來生態教育及資源中心都有收到不少公眾人士查詢，詢問放生時，選擇的魚類品種大概可以有哪些，反映他們的保育意識明顯地提高。

程詩灝表示近年放生情況仍然嚴重，但亦觀察到年輕一輩放生的人，他們對於「環保放生」、保育海洋生態的觀念比以前更清晰及更高。（生態教育及資源中心）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞