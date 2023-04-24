一線搜查｜華富邨「神像山」為何放滿8,000神像？ 宗教學者有解釋　移民竟然關事

神像聚集處｜你有沒有留意到香港多區都有「神像聚集處」，不知從何時起越放越多各式神像，更漸漸會有人供奉，其中規模最大的，相信是香港仔華富邨的「神像山」，甚麼宗教都有，甚至有卡通公仔，估計現場有近8,000個神像。《一線搜查》訪問了中文大學宗教研究博士龔惠嫻，解釋「神像聚集處」是如何形成的。

卜口香港仔華富邨的「神像山」估計有8,000個神像。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

多區都有「神像聚集處」

其實除了華富邨，葵涌麗瑤邨、荃灣石圍角邨、深水埗嘉頓山等等，都一樣有「神像聚集處」，可能位於巴士站旁，可能位於民居後山，只是規模不及華富邨大。例如深水埗嘉頓山一幅山坡，便有人擺放了大量神像，主要是觀音像，另外又有一排神主牌。

有街坊表示，該處最少已有5年歷史。一位婆婆聲稱該處原有一座觀音廟被拆除，她才會放置觀音像供奉，沒料到之後會有人帶來更多神像，而她自己每天都會到來打掃和上香。另一位街坊梁小姐表示，自己經常到嘉頓山做運動，「大家好有心會上嚟呢度拜拜」，於是她也會定期來上香。

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婆婆表示後來越來越多人放置觀音像。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

神像不當垃圾處理？

中文大學宗教研究博士龔惠嫻表示，香港人處理神像方式，可能基於多種不同原因，例如神像變得殘舊，或者不小心弄壞了，需要更換，也可能是移民或搬家，要棄置神像，但一般人不會將神像當成一般家居垃圾處理，「所以佢哋就會諗，會唔會都搵一個方地，清靜嘅地方，或者已經有人會去拜祭嘅地方，去放置呢啲神像，久而久之，我哋就會見到呢一『神像聚集處』現象出現。

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「神像聚集處」會有市民打掃和上香。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

龔惠嫻又以坪洲金花廟為例，指該廟起源於一位漁民在海中撿獲雕像並祭祀，其後漁獲越來越多，便吸引其他漁民加入祭祀，最終建成金花廟。全部內容可於網上重溫《一線搜查》第210集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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