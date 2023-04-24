2023澳門酒店10大推介　澳門銀河／威尼斯人／JW 萬豪　Trip.com限時減$100

澳門酒店2023｜澳門美食多不勝數，快閃一日恐怕不夠時間吃個夠本，不如和家人或另一半找一間靚酒店住一晚，好好享受澳門的美食和美景！《有線生活》為大家精選了10間高CP值的澳門酒店，當中坐擁大型好玩的水上樂園、又有家庭房可供入住，加上豪華的水療中心等，由即日起至4月30日，在Trip.com訂房輸入指定優惠碼，滿HK$800即減HK$100（名額有限，用完即止），最高達7折，人均低至$425，即看下文了解！

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2023澳門酒店10大推介

2023澳門酒店10大推介｜1. 澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）－設有家庭連通房、托兒服務

澳門雅辰酒店的前身為澳門文華東方酒店及金麗華酒店，位於澳門外港碼頭旁邊，位置十分便利，更坐擁澳門格蘭披治大賽車賽道景觀。酒店設施豐富，除了熱帶風格泳池、豪華水療中心外，更有為小朋友而設的兒童中心、游泳池等，更提供托兒服務。酒店一共有426間客房，提供多款房型，面積由32到190平方米不等，其中雙臥室套房及家庭連通房，特別受親子歡迎，最多可供4名成人及4名小童入住。

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澳門雅辰酒店設施豐富，設有熱帶風格泳池。（booking.com）

酒店一共有426間客房，提供多款房型，面積由32到190平方米不等。（booking.com）

有為小朋友而設的兒童中心、游泳池等。（booking.com）

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

地址：友誼大馬路956-1110號

交通：外港碼頭，轉乘接駁車

價格：HK$850起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）

Trip.com優惠適用推廣日期：由即日起至2023年4月30日

Trip.com優惠適用住宿日期：由即日起至2023年6月30日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2023澳門酒店10大推介｜2. 澳門銀河酒店（Galaxy Macau）－全球最大《福布斯》雙五星酒店

澳門銀河酒店位於澳門銀河度假村內，是全球最大《福布斯》雙五星酒店之一，提供5星級豪華住宿，共33層合計1449間客房。酒店設計時尚奢華，配備高級寢具及豪華的BVLGARI沐浴用品。酒店擁有全球最大的空中衝浪池、150米戶外白沙灘、刺激的滑水天梯、兒童水上遊戲專區及兒童游泳池等，適合喜歡精彩水上體驗的好動人士。

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澳門銀河酒店位於澳門銀河度假村內，是全球最大《福布斯》雙五星酒店之一，提供5星級豪華住宿。（agoda）

澳門銀河酒店共33層合計1449間客房，設計時尚奢華，配備高級寢具及豪華的BVLGARI沐浴用品。（agoda）

澳門銀河酒店可享用天浪淘園。（agoda）

澳門銀河酒店設刺激的滑水天梯，適合喜歡精彩水上體驗的好動人士。（agoda）

澳門銀河酒店（Galaxy Macau）

地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$1,326起／晚（人均HK$663）

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Trip.com優惠適用住宿日期：由即日起至2023年6月30日

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2023澳門酒店10大推介｜3. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭客高度評價

澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尼斯人劇場及Teamlab展覽等，而兒童娛樂設施亦有不少，例如：兒童游泳池、遊戲室。酒店一共有39層共3000間客房，有室外游泳池、桑拿、健身房等。酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床及兒童專屬的盥洗用品等，而酒店更榮獲家庭旅客高度評價。

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澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尼斯人劇場及Teamlab展覽等。（agoda）

澳門威尼斯人酒店一共有39層共3000間客房。（agoda）

酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床。（agoda）

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人

交通：路氹西站，步行10分鐘

價格：約HK$1,404起／晚（人均HK$702）

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2023澳門酒店10大推介｜4. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－小童專屬Q立方王國

澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔，而且同時擁有娛樂場所、水上樂園及購物中心等，亦有專為小朋友打造的Q立方王國，有滑梯、攀爬等設施，可以盡情放電。值得一提的是，酒店全部客房皆以法式風格設計，部分房間更能看到巴黎鐵塔。

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澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔。（booking.com）

澳門巴黎人酒店全部客房皆以法式風格設計。（booking.com）

澳門巴黎人酒店部分房間更能看到巴黎鐵塔。（booking.com）

澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：路氹西站，步行8分鐘

價格：HK$2096起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）

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2023澳門酒店10大推介｜5. 澳門美獅美高梅酒店（MGM Macau）－藝術氣息濃厚

澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。酒店以藝術及娛樂發展為主，有全亞洲首個多元化動感劇院和星級名廚主理的世界美食，而且各個角落都擺放了世界頂級藝術大師的經典名作，富有藝術氣息。酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等，另外亦提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。

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澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。（booking.com）

酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等。（booking.com）

澳門美高梅酒店提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。（booking.com）

澳門美獅美高梅酒店（MGM Macau）

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路

交通：澳門客運碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$1935起／晚（人均HK967.5）

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2023澳門酒店10大推介｜6. 澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）－2個兒童專用游泳池

澳門四季酒店位於氹仔金光城大道上，由於並非與娛樂城相連，只有住客來往，因此相比其他澳門酒店較為寧靜。酒店十分適合親子入住，設有5個露天泳池，其中2個為兒童專用泳池，另外亦有提供兒童洗漱用品、安全防護用品及兒童照看服務，讓大人們可以享受舒適時光。有不少住客亦評價酒店對孩子十分友好，例如「在房間的每一個尖角處做了防撞處理」、「送小豬公仔給孩子」、「為孩子在客房搭了帳篷」等。

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澳門四季酒店位於氹仔金光城大道上，相比其他澳門酒店較為寧靜。（booking.com）

酒店十分適合親子入住，設有5個露天泳池，其中2個為兒童專用泳池。（booking.com）

不少住客亦評價酒店對孩子十分友好。（booking.com）

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

地址：澳門路氹金光大道望德聖母灣大馬路

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$2145起／晚（2位成人，1位未滿18歲小童可免費同住）

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2023澳門酒店10大推介｜7. 澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）－歐陸式奢華庭院

澳門上葡京充滿歐陸風情，猶如置身法國一樣。酒店內擺放了多個澳門本地藝術家打造的藝術品，如果想打卡，就一定要到酒店的後花園——綠茵勝境花園，裡面的歐陸式奢華庭院和巴羅克風樹籬迷宮絕對能讓你拍個不停。此外，酒店亦設有恒溫泳池和室外泳池，也有自助餐「自助山」餐廳，以700多元房價來說CP十分高。

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綠茵勝境花園（grandlisboapalace＠IG）

室外泳池（grandlisboapalace＠IG）

室內恒溫泳池（grandlisboapalace＠IG）

澳門上葡京（grandlisboapalace＠IG）

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

地址：澳門路氹射擊路

交通：詳情按此

價格：HK$1,320起／晚（2位成人）

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2023澳門酒店10大推介｜8. 澳門永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）－每房設有落地玻璃窗

永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。酒店以金色裝潢為主，尊貴又高雅。酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗，可以飽覽澳門夜景。另外，酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。

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永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。（booking.com）

酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗。（booking.com）

酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。（booking.com）

永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）

地址：澳門本島外港填海區仙德麗街

交通：港澳碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$1844起／晚（人均HK922）

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2023澳門酒店10大推介｜9. 澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）－免費享用天浪淘園設施

澳門JW萬豪酒店位於澳門銀河度假村內，是全亞洲最大的萬豪酒店。酒店外觀相當搶眼，整座金碧輝煌，有種置身皇宮的感覺。酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗，可飽覽澳門風景。另外，酒店住客可以免費享用天浪淘園設施，包括：全球最大的空中衝浪池、空中激流及白沙沙灘等，亦有為小朋友而設的「JW兒童樂園」及水上遊戲專區，大人小孩都能玩足一整天。

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澳門JW萬豪酒店位於澳門銀河度假村內，是全亞洲最大的萬豪酒店。（booking.com）

酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗。（booking.com）

酒店住客可以免費享用天浪淘園設施。（booking.com）

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$1350起／晚（人均HK675）

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Trip.com優惠適用住宿日期：由即日起至2023年6月30日

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2023澳門酒店10大推介｜10. 澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）－星級水療中心

澳門喜來登大酒店是全球最大規模的喜來登酒店，一共有多達4000間客房，而室外泳池亦有3座，住客可任意選擇不同的區域暢游。酒店提供13款房型，除了一般雙人套房、附有露台的房型外，更有家庭套房，十分適合一家大細入住。酒店提供嬰兒床、嬰兒車及床邊護欄等，絕對是親子友善酒店。加上設有喜來登炫逸水療中心，環境舒適之餘，共設有15間護理室，包括5間雙人護理室，不論是情侶，還是家人都可以一起感受豪華級水療享受。

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澳門喜來登大酒店是全球最大規模的喜來登酒店。（booking.com）

酒店提供13款房型，除了一般雙人套房、附有露台的房型外，更有家庭套房。（booking.com）

喜來登炫逸水療中心，環境舒適之餘，共設有15間護理室，包括5間雙人護理室。（澳門喜來登大酒店）

室外泳池亦有3座，住客可任意選擇不同的區域暢游。（booking.com）

澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：東亞運站，步行8分鐘

價格：HK$1098起／晚（2位成人）

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（全文完）