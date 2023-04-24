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2023澳門酒店10大推介　澳門銀河／威尼斯人／JW 萬豪　Trip.com限時減$100

  • Yanco
  • 2023年04月24日
2023澳門酒店10大推介　澳門銀河／威尼斯人／JW 萬豪　Trip.com限時減$100

澳門酒店2023｜澳門美食多不勝數，快閃一日恐怕不夠時間吃個夠本，不如和家人或另一半找一間靚酒店住一晚，好好享受澳門的美食和美景！《有線生活》為大家精選了10間高CP值的澳門酒店，當中坐擁大型好玩的水上樂園、又有家庭房可供入住，加上豪華的水療中心等，由即日起至4月30日，在Trip.com訂房輸入指定優惠碼，滿HK$800即減HK$100（名額有限，用完即止），最高達7折，人均低至$425，即看下文了解！

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2023澳門酒店10大推介　澳門銀河／威尼斯人／JW 萬豪　Trip.com限時減$100
澳門美食多不勝數，快閃一日恐怕不夠時間吃個夠本，不如和家人或另一半找一間靚酒店住一晚，好好享受澳門的美食和美景！（[email protected]

2023澳門酒店10大推介

  1. 澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）－設有家庭連通房、托兒服務
  2. 澳門銀河酒店（Galaxy Macau）－全球最大《福布斯》雙五星酒店
  3. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭客高度評價
  4. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－小童專屬Q立方王國
  5. 澳門美獅美高梅酒店（MGM Macau）－藝術氣息濃厚
  6. 澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）－2個兒童專用游泳池
  7. 澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）－歐陸式奢華庭院
  8. 澳門永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）－每房設有落地玻璃窗
  9. 澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）－免費享用天浪淘園設施
  10. 澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）－星級水療中心

2023澳門酒店10大推介｜1. 澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）－設有家庭連通房、托兒服務

澳門雅辰酒店的前身為澳門文華東方酒店及金麗華酒店，位於澳門外港碼頭旁邊，位置十分便利，更坐擁澳門格蘭披治大賽車賽道景觀。酒店設施豐富，除了熱帶風格泳池、豪華水療中心外，更有為小朋友而設的兒童中心、游泳池等，更提供托兒服務。酒店一共有426間客房，提供多款房型，面積由32到190平方米不等，其中雙臥室套房及家庭連通房，特別受親子歡迎，最多可供4名成人及4名小童入住。

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澳門雅辰酒店設施豐富，設有熱帶風格泳池。（booking.com）
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酒店一共有426間客房，提供多款房型，面積由32到190平方米不等。（booking.com）
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有為小朋友而設的兒童中心、游泳池等。（booking.com）

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

地址：友誼大馬路956-1110號

交通：外港碼頭，轉乘接駁車

價格：HK$850起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）

Trip.com優惠適用推廣日期：由即日起至2023年4月30日

Trip.com優惠適用住宿日期：由即日起至2023年6月30日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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2023澳門酒店10大推介｜2. 澳門銀河酒店（Galaxy Macau）－全球最大《福布斯》雙五星酒店

澳門銀河酒店位於澳門銀河度假村內，是全球最大《福布斯》雙五星酒店之一，提供5星級豪華住宿，共33層合計1449間客房。酒店設計時尚奢華，配備高級寢具及豪華的BVLGARI沐浴用品。酒店擁有全球最大的空中衝浪池、150米戶外白沙灘、刺激的滑水天梯、兒童水上遊戲專區及兒童游泳池等，適合喜歡精彩水上體驗的好動人士。

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澳門銀河酒店位於澳門銀河度假村內，是全球最大《福布斯》雙五星酒店之一，提供5星級豪華住宿。（agoda）
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澳門銀河酒店共33層合計1449間客房，設計時尚奢華，配備高級寢具及豪華的BVLGARI沐浴用品。（agoda）
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澳門銀河酒店可享用天浪淘園。（agoda）
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澳門銀河酒店設刺激的滑水天梯，適合喜歡精彩水上體驗的好動人士。（agoda）

澳門銀河酒店（Galaxy Macau）

地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$1,326起／晚（人均HK$663）

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2023澳門酒店10大推介｜3. 澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）－獲家庭客高度評價

澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尼斯人劇場及Teamlab展覽等，而兒童娛樂設施亦有不少，例如：兒童游泳池、遊戲室。酒店一共有39層共3000間客房，有室外游泳池、桑拿、健身房等。酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床及兒童專屬的盥洗用品等，而酒店更榮獲家庭旅客高度評價。

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澳門威尼斯人酒店吃喝玩樂應有盡有，除了賭場、更有大運河購物中心、威尼斯人劇場及Teamlab展覽等。（agoda）
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澳門威尼斯人酒店一共有39層共3000間客房。（agoda）
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酒店房型寬大而且裝修豪華，當中更有適合家庭入住的天倫樂套房，設有兒童家具、雙層床。（agoda）

澳門威尼斯人酒店（The Venetian Macao）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人

交通：路氹西站，步行10分鐘

價格：約HK$1,404起／晚（人均HK$702）

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Trip.com優惠適用住宿日期：由即日起至2023年6月30日

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2023澳門酒店10大推介｜4. 澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）－小童專屬Q立方王國

澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔，而且同時擁有娛樂場所、水上樂園及購物中心等，亦有專為小朋友打造的Q立方王國，有滑梯、攀爬等設施，可以盡情放電。值得一提的是，酒店全部客房皆以法式風格設計，部分房間更能看到巴黎鐵塔。

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澳門巴黎人酒店以法國為主題，最大特色是有一座高達38層樓的巴黎鐵塔。（booking.com）
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澳門巴黎人酒店全部客房皆以法式風格設計。（booking.com）
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澳門巴黎人酒店部分房間更能看到巴黎鐵塔。（booking.com）

澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：路氹西站，步行8分鐘

價格：HK$2096起／晚（2位成人，1位未滿12歲兒童可免費同住）

Trip.com優惠適用推廣日期：由即日起至2023年4月30日

Trip.com優惠適用住宿日期：由即日起至2023年6月30日

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2023澳門酒店10大推介｜5. 澳門美獅美高梅酒店（MGM Macau）－藝術氣息濃厚

澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。酒店以藝術及娛樂發展為主，有全亞洲首個多元化動感劇院和星級名廚主理的世界美食，而且各個角落都擺放了世界頂級藝術大師的經典名作，富有藝術氣息。酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等，另外亦提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。

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澳門美高梅酒店的外形設計獨特，以充滿動感的波浪形式，由3種不同顏色的玻璃舖設外牆。（booking.com）
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酒店一共有582間客房，當中有海景客房、別墅式套房等。（booking.com）
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澳門美高梅酒店提供世界級的Tria Spa和室外游泳池。（booking.com）

澳門美獅美高梅酒店（MGM Macau）

地址：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路

交通：澳門客運碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$1935起／晚（人均HK967.5）

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2023澳門酒店10大推介｜6. 澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）－2個兒童專用游泳池

澳門四季酒店位於氹仔金光城大道上，由於並非與娛樂城相連，只有住客來往，因此相比其他澳門酒店較為寧靜。酒店十分適合親子入住，設有5個露天泳池，其中2個為兒童專用泳池，另外亦有提供兒童洗漱用品、安全防護用品及兒童照看服務，讓大人們可以享受舒適時光。有不少住客亦評價酒店對孩子十分友好，例如「在房間的每一個尖角處做了防撞處理」、「送小豬公仔給孩子」、「為孩子在客房搭了帳篷」等。

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澳門四季酒店位於氹仔金光城大道上，相比其他澳門酒店較為寧靜。（booking.com）
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酒店十分適合親子入住，設有5個露天泳池，其中2個為兒童專用泳池。（booking.com）
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不少住客亦評價酒店對孩子十分友好。（booking.com）

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

地址：澳門路氹金光大道望德聖母灣大馬路

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$2145起／晚（2位成人，1位未滿18歲小童可免費同住）

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2023澳門酒店10大推介｜7. 澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）－歐陸式奢華庭院

澳門上葡京充滿歐陸風情，猶如置身法國一樣。酒店內擺放了多個澳門本地藝術家打造的藝術品，如果想打卡，就一定要到酒店的後花園——綠茵勝境花園，裡面的歐陸式奢華庭院和巴羅克風樹籬迷宮絕對能讓你拍個不停。此外，酒店亦設有恒溫泳池和室外泳池，也有自助餐「自助山」餐廳，以700多元房價來說CP十分高。

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綠茵勝境花園（grandlisboapalace＠IG）
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室外泳池（grandlisboapalace＠IG）
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室內恒溫泳池（grandlisboapalace＠IG）
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澳門上葡京（grandlisboapalace＠IG）

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

地址：澳門路氹射擊路

交通：詳情按此

價格：HK$1,320起／晚（2位成人）

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2023澳門酒店10大推介｜8. 澳門永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）－每房設有落地玻璃窗

永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。酒店以金色裝潢為主，尊貴又高雅。酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗，可以飽覽澳門夜景。另外，酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。

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永利澳門酒店位於澳門友誼大馬路，是亞洲首間拉斯維加斯式的度假酒店。（booking.com）
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酒店一共有1010間客房，全部房間均有特大落地玻璃窗。（booking.com）
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酒店亦設有室外游泳池、桑拿及健身中心等。（booking.com）

永利澳門酒店（Wynn Macau Hotel）

地址：澳門本島外港填海區仙德麗街

交通：港澳碼頭／氹仔客運碼頭，轉乘穿梭巴士

價格：約HK$1844起／晚（人均HK922）

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2023澳門酒店10大推介｜9. 澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）－免費享用天浪淘園設施

澳門JW萬豪酒店位於澳門銀河度假村內，是全亞洲最大的萬豪酒店。酒店外觀相當搶眼，整座金碧輝煌，有種置身皇宮的感覺。酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗，可飽覽澳門風景。另外，酒店住客可以免費享用天浪淘園設施，包括：全球最大的空中衝浪池、空中激流及白沙沙灘等，亦有為小朋友而設的「JW兒童樂園」及水上遊戲專區，大人小孩都能玩足一整天。

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澳門JW萬豪酒店位於澳門銀河度假村內，是全亞洲最大的萬豪酒店。（booking.com）
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酒店一共有1015間客房，全部均設有全景式落地窗。（booking.com）
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酒店住客可以免費享用天浪淘園設施。（booking.com）

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

地址：路氹城望德聖母灣大馬路澳門銀河綜合度假城

交通：路氹西站，步行6分鐘

價格：HK$1350起／晚（人均HK675）

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2023澳門酒店10大推介｜10. 澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）－星級水療中心

澳門喜來登大酒店是全球最大規模的喜來登酒店，一共有多達4000間客房，而室外泳池亦有3座，住客可任意選擇不同的區域暢游。酒店提供13款房型，除了一般雙人套房、附有露台的房型外，更有家庭套房，十分適合一家大細入住。酒店提供嬰兒床、嬰兒車及床邊護欄等，絕對是親子友善酒店。加上設有喜來登炫逸水療中心，環境舒適之餘，共設有15間護理室，包括5間雙人護理室，不論是情侶，還是家人都可以一起感受豪華級水療享受。

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澳門喜來登大酒店是全球最大規模的喜來登酒店。（booking.com）
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酒店提供13款房型，除了一般雙人套房、附有露台的房型外，更有家庭套房。（booking.com）
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喜來登炫逸水療中心，環境舒適之餘，共設有15間護理室，包括5間雙人護理室。（澳門喜來登大酒店）
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室外泳池亦有3座，住客可任意選擇不同的區域暢游。（booking.com）

澳門喜來登大酒店（Sheraton Grand Macao）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：東亞運站，步行8分鐘

價格：HK$1098起／晚（2位成人）

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（全文完）

有線生活
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哪間澳門酒店是親子友善酒店？

澳門巴黎人酒店以法國為主題，有專為小朋友打造的Q立方王國，有滑梯、攀爬等設施…詳情

哪間澳門酒店有水療中心？

澳門喜來登大酒店設有喜來登炫逸水療中心，環境舒適之餘，共設有15間護理室…詳情

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