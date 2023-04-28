一線搜查｜手機入水急救　用風筒吹、直立倒水原來更傷　專家教1招增加生還率

手機入水｜不少人都試過手機入水，坊間盛傳把手機放入米缸、用風筒吹。不過有學者表示，用風筒吹乾手機原來超錯，隨時令內部零件受損，情況更加惡化！救機需遵從科學角度，有1招能有效增加手機入水生存率，即看下文！

不少人都試過手機入水（freepik）

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留意 IPXX 防水防塵能力值

現在市面上大多數的電子產品，尤其手機，多會標榜其防水防塵功能，常見的防水防塵等級為IP65、IP67、IP68，不過偶爾總會聽到出現手機入水後不能開機、短路等情況。

香港理工大學電機工程系教授鄭家偉接受《有線生活》訪問時表示，即使手機標榜防水，也要看其防水防塵等級及入水位置。他指，目前市面上的防水手機中，防水防塵等級最高是IP68，而IP67/68也只是代表無灰塵進入，以及持續潛水後外殼浸水量不達至有損害程度。他又以IP66為例，雖然可以承受花灑水壓、有防水能力，但非100%完全防水。

手機入水3大迷思

既然用戶不能完全依賴手機的防水功能，若手機不幸入水，又應該如何急救呢？坊間針對「救機妙計」有多種說法，鄭家偉表示，誤信偏方有機會對手機造成進一步的損毀。以下有4大常見手機入水的迷思，他會逐一拆解。

手機入水迷思｜1. 用風筒吹乾？

不少人遇到手機入水問題都會優先選擇用風筒吹乾。鄭家偉表示，風筒雖然能夠快速吹乾手機，但其強勁的風力有機會把藏於機內的水份吹開並擴散，令到其他零件也沾濕。

而且風筒溫度一但過熱，有機會對手機內的精密零件造成永久損害，出現加速電池老化等問題，即使表面看似能正常使用，亦存有安全隱患，絕不建議使用此方法。

手機入水迷思｜2. 放入米缸？

相信大家都有聽過把入水手機放入米缸吸濕的說法，不過，雖然大米可以達到乾燥效果，但其吸潮能力比較低，且吸濕等待時間長，他還是不推薦大家使用此法。

手機入水迷思｜3. 直立倒水？

不少人會嘗試將電話直立倒轉，試圖讓裏面的液體流出。鄭家偉表示，倒轉方式難以倒出全部水分，亦有機會把藏於機內的水份擴散去其他地方，傷及其餘未入水零件部份。

手機入水迷思｜4. 用吸濕劑？

要有效去除機內水分，使用吸濕劑是一個不錯的選擇，能有效吸走水分。不過，等待時間則相對較長。

手機入水1招救機

鄭家偉指，絕大部人在手機入水後，都急於檢查手機當刻能否正常運作，亂按一通測試手機有無反應。不過，這樣做有機會對手機的電路板造成損害。若手機不小心入水，應第一時間搬離水源，將手機表面及插孔水分擦乾後，拆除電池或關機，並取出SIM卡及SD卡。

真正最好的「急救方法」，是讓手機在陰涼通風位自然風乾，亦可以使用吸濕機，將手機的水分吸走。吸濕機能加速空氣流動及降低空氣中濕度，吸濕時間短，相信是自行救機的最有效方法。

可以使用吸濕機，將手機的水分吸走（istock圖片）

如果經過一系列風乾的步驟及耐心等候後，手機依然完成沒有畫面或反應，建議找尋專業電子產品維修人士進行維修。

（全文完）