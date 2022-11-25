改善失眠｜「長新冠」瞓得差？中醫教DIY中藥泡足+穴位按壓助氣血流通

失眠問題困擾許多人，除了因為壓力，近年受新冠肺炎疫情影響，有新冠康復者都指有失眠情況，是其中一種「長新冠」後遺症狀。註冊中醫何慧潔從中醫角度解構失眠可能成因，又會提供中藥泡足及穴位按壓等方法，助你改善失眠問題。

【以下為註冊中醫何慧潔撰文】

踏入五月，社會上的新增新冠感染數字明顯回落，但診室仍充斥著飽受「長新冠」症狀困擾的病人。除了咳嗽氣喘、腸胃不適之外、失眠亦是其中一個常見的「長新冠」的後遺症狀。另外，除了新冠病人及康復者外，近年由於疫情及社會經濟環境轉變，不少人由於心情不佳，亦有睡眠的問題。

中醫稱「不寐」

失眠，中醫稱之「不寐」，在古籍中稱為「不得眠」、「目不瞑」。患者可出現難以入睡，或睡眠容以中斷，醒後難以再入睡、嚴重者甚至會徹夜不眠。失眠可經由外感不解，影響營衛氣血不衡，使五臟六腑功能失調，陰陽不交，而成本病。

中醫治療失眠，並非單純予以安眠的藥物，以是以望聞問切，四診合參，了解病人失眠的病因、症型等再以辨症論治，再處方合適的中藥給病人，期望不只治標，而治本，解決患者失眠的真正成因，從而為患者的失眠找出斷根的方法。

除了服用中藥外，按患者情形，選用合適穴位治療針灸亦能改善失眠。筆者亦分享2個可刺激穴位的方法，給有需要改善睡眠的讀者。

【中藥泡足法】睡前可泡足，下肢有較多穴位，泡足可改善身氣血循環，使睡眠改善。

【穴位按壓法】長期失眠的人士亦易肌肉繃緊，再繼而加重失眠。適合的穴位刺激可改善全身的氣血流通，亦能緩解肌肉緊張，達至改善睡眠的功效。

最後，亦應配合及養成合理的生活習慣亦能有助睡眠：

【1】作息定時，製定規律的生活習慣。

【2】適量運動，改善氣血循環，也能放鬆身心。注意不能太夜運動，否則亦會影響睡眠。

【3】中午後不應喝含咖啡因的飲品，例如咖啡、濃茶、可樂或精神飲料。

【4】打造舒適、寧靜的睡眠環境。睡房要有隔光簾、房間布置舒適，色調柔和；不能放置植物、或有滴答聲的鬧鐘，以免患者失眠時有焦躁感。

(全文完)

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