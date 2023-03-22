行山賞花｜MTR港鐵16個車站飲水機位置一覽！市民可自備水樽免費斟水

天氣開始潮濕和回暖，不過仍然有不少人假日行山，還有去到各區賞花。而不論行山還是賞花，其中一個必帶物品就是水，大量的水。港鐵MTR於多個車站裝設飲水機方便乘客，自備水樽免費補充飲用水！而且不經不覺已增加到16個車站都有飲水機，總有一部在附近！下次約朋友行山，毋需辛辛苦苦從家中帶大量水出發了，去到車站再斟水都得！

為了響應環保和減塑，港鐵MTR於多個車站進行試驗計劃。

本文6月發布時，港鐵分別於16個車站設有飲水機，到10月時，已增至16個車站，分佈於荃灣綫、屯馬綫、觀塘綫等多條主要綫路。港鐵曾強調，非常重視飲水機的水質，在開放飲水機予公眾使用前，公司已抽取水樣本化驗，確保符合飲用水水質。

港鐵強調，非常重視飲水機的水質。

以下為16個港鐵站的飲水機位置，根據綫路排列💧

東鐵綫

大埔墟站 車站大堂B出口（非付款區）

大圍站 車站大堂C出口（非付款區）

金鐘站 車站大堂B出口（非付款區）

港島綫

北角站 車站大堂B出口（非付款區）

金鐘站 車站大堂B出口（非付款區）

柴灣站 車站大堂D出口（非付款區）

觀塘綫

太子站 車站大堂A出口（非付款區）

彩虹站 車站大堂A1出口（非付款區）

調景嶺站 車站大堂B出口（非付款區）

鑽石山站 車站大堂A2出口（非付款區）

南港島綫

金鐘站 車站大堂B出口（非付款區）

海怡半島站 車站大堂B出口（非付款區）

東涌綫

東涌站 車站大堂D出口（非付款區）

青衣站 車站大堂C出口（非付款區）

將軍澳綫

調景嶺站 車站大堂B出口（非付款區）

北角站 車站大堂B出口（非付款區）

坑口站 車站大堂A出口（非付款區）

屯馬綫

大水坑站 車站大堂A出口（非付款區）

大圍站 車站大堂C出口（非付款區）

鑽石山站 車站大堂A2出口（非付款區）

尖東站 車站大堂P1出口（非付款區）

柯士甸站 車站大堂C出口（非付款區）

天水圍站 車站大E3出口（非付款區）

荃灣綫

荃灣站 車站大堂C出口（非付款區）

太子站 車站大堂A出口（非付款區）

金鐘站 車站大堂B出口（非付款區）

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（全文完）

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