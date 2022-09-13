艾美獎｜《魷魚遊戲》李政宰成首位「亞裔視帝」　第二季李炳憲強勢回歸　男版娃娃新登場

第74屆艾美獎於香港時間9月13日早上舉行，去年席捲全球的《魷魚遊戲》入圍多個獎項，當中男主角李政宰更奪得最佳劇情組男主角，成為史上首位榮獲艾美獎視帝的亞裔男演員！《魷魚遊戲》成為 Netflix 史上最受歡迎的影集，不少觀眾都期待第二季出現。6月13日Neflix終於IG宣佈正式開拍第二季！導演黃東赫點名三個男角色有份登場，並預告第二季將會如何發展。消息一出，即引來粉絲熱議，現在就為大家盤點網民熱猜的7大劇情。

Neflix落實開拍《魷魚遊戲2》

【1】紅髮李政宰

Netflix的IG帖文中，導演提到主角成奇勳會回歸。李政宰飾演的成奇勳於第一季中，成功從456人中勝出，結尾看到紅髮的他接到電話後轉身離開機場。李政宰曾於訪問中解說，是要透過染紅髮的破格舉動，來表現出一個中年人心境上的極端轉變。到底第二季他將會成為遊戲的負責人，還是會再次成為參賽者？一直是網民討論焦點。

《魷魚遊戲》劇照

【2】 李炳憲是正是邪？

導演的帖文同時又點名李炳憲會在第二季回歸。李炳憲飾演的黃仁昊，是第28屆魷魚遊戲的132號參賽者兼勝出者，劇集尾段更揭露了他竟是遊戲的負責人。但其實他曾是警察大學畢業的精英警察，弟弟懷疑他是為了調查神秘的魷魚遊戲才成為了參賽者。網民猜測第二季將揭曉他參加魷魚遊戲的原因、獲勝過程，以及之後當上負責人的經過。

《魷魚遊戲》劇照

【3】 「畫片」西裝男孔劉將再次出演？

導演在IG帖文又故弄玄虛道：「拿著畫片的西裝男說不定還會回來。」而這名拿著畫片的西裝男正正就是孔劉！第一季客串西裝男的他，通過畫片遊戲招募成奇勳參加魷魚遊戲，並狠狠掌摑了他幾巴掌。由於西裝男的角色非常神秘，令粉絲們相當好奇孔劉會否以更多戲份再次參演。

《魷魚遊戲》劇照

【4 】鄭浩妍死而復生？

第一季中，鄭浩妍飾演的脫北者「姜曉」雖然落敗死去，但姜曉的故事線令她在全球人氣急升。導演曾意味深長說：「也許你們會看到姜曉有個雙胞胎妹妹，看下去就知道了！」粉絲都不禁期待導演能讓她以另一角色形式出演第二季《魷魚遊戲》。

《魷魚遊戲》劇照

【5】木頭娃娃男友登場

導演又提到觀眾將可以見到「木頭娃娃」的男朋友哲秀，強調「將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面」。第一季中的遊戲「一二三，木頭人」令巨型娃娃英熙深入民心，大家又認為第二季登場的男版娃娃將在甚麼遊戲中展開另一場殺戮呢？

《魷魚遊戲》劇照

【6】臥底警察是生是死

由魏嘏雋（又譯魏河俊）飾演的刑警黃俊昊，爲尋找失蹤哥哥秘密潛入遊戲基地。第一季結尾發現哥哥李炳憲竟是遊戲的負責人後，被李炳憲開槍擊中，並從懸崖上掉落海，但劇中並沒有見到他的屍體，令不少網民都好奇他到底是生是死。網民認為哥哥當時瞄準了他的肩膀開槍，足智多謀的他應該能成功逃脫，第二季很大機會會再次見到他的出現。

《魷魚遊戲》劇照

【7】已離開參賽者去向

第一季中，只有成奇勳一人在456名參賽者中倖存下來，所以預計第二季將由新的演員班底組成。而第一季有二十位參賽者選擇了退出這場生存遊戲，其中就有網民猜測當中會否有第一季離開的參賽者再次參賽，亦有人認為當時大會規則曾提到：「只能有一名參賽者可以活著離開這裏。」所以即使他們退出了，組織也不會留他們活口。

《魷魚遊戲》劇照

雖然《魷魚遊戲2》未有確實播出時間，但導演透露不僅是第二季，連第三季也已在協商中，令全球粉絲直呼期待！

（全文完）

常見問題

問：《魷魚遊戲2》將有哪些演員？

答：導演黃東赫寫信給全球影迷，親自點名三個男角色…👉🏻詳情請看

問：角色有可能死而復生嗎？

答：導演曾意味深長說「也許你們會看到姜曉有個雙胞胎妹妹，看下去就知道了！」…👉🏻詳情請看

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