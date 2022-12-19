口腔癌丨男子食菠蘿生痱滋半年未痊癒　醫生驚見巨型爛肉揭口腔癌

如果吃東西不小心咬到嘴唇或舌頭，很多時便會生「痱滋」，亦即是「口瘡性潰瘍」。有醫生分享個案指，一名約50歲的男子，曾因為吃菠蘿時刮破嘴巴，出現潰瘍，半年來用過很多藥膏都未能痊癒，結果醫生檢查後，發現嘴巴的潰瘍，像1元硬幣那麼大，證實患上口腔癌第三期。

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經常疲累 以為腎臟有事

台灣腎臟科醫生洪永祥，近日在節目《醫生好辣》中分享個案，一名約50歲的男子，因為經常感到疲勞倦怠，懷疑腎臟出現問題，於是向他求醫。洪永祥為他進行一系列檢查，結果顯示一切正常。

食菠蘿生痱滋 半年未痊癒

該男子再向洪永祥透露，指自己半年前吃菠蘿時，刮破舌頭，導致嘴巴破皮，出現潰瘍，而且曾試過塗抹多款的口腔藥膏，惟半年來都未有好轉。洪永祥為他檢查口腔，結果發現其嘴巴的潰瘍非常大，「是我看過最大的一顆，一般潰瘍小小一顆，他是大概一塊錢那種銅幣那麼大。」

男子再向洪永祥透露，指自己半年前吃菠蘿時，刮破舌頭。（freepik）

洪醫生為男子檢查口腔，結果發現其嘴巴的潰瘍非常大。（資料圖片）

醫生揭男子患口腔癌第三期

洪永祥續指，一般口腔潰瘍是白色粉嫩、有點紅的狀態，但該男子的潰瘍卻有三種顏色，他形容：「左邊白白褐褐，右邊還有一點黑黑的」，直言這樣絕對不正常，並摸了其頸部，結果摸到2、3顆硬塊，醫生馬上叫他到口腔外科切片，該男子證實患上口腔癌第三期。

醫生馬上叫男子到口腔外科切片，最後證實患上口腔癌第三期。（freepik）

洪永祥提醒，經當捱夜容易令嘴巴潰瘍，一旦傷口超過2星期仍未癒合，而且又摸到頸部有淋巴結腫大或硬塊，必須盡快求醫。

口腔癌4大徵兆

口腔癌是所有癌症中，最容易被早期發現，但有些患者卻因誤信偏方或漠視治療，而導致病情惡化。以下為口腔癌的4大主要症狀。

口腔癌是所有癌症中，最容易被早期發現。（freepik）

口腔癌徵兆1. 口腔顏色改變

口腔出現變白、紅、褐或黑的情況，而且無法抹去、面積會逐漸變大

口腔癌徵兆2. 口腔潰瘍

口腔黏膜出現潰瘍，一般數天便會痊癒，若潰瘍超過兩星期仍未癒合，而且潰瘍周圍有硬塊，就要注意

口腔癌徵兆3. 臉或頸部有腫塊

以手觸摸臉或頸部，有腫塊或兩側不對稱，觸摸時質硬，而且周圍組織固定無法活動，並可能出現疼痛

口腔癌徵兆4. 嘴巴開合困難

癌細胞或會入侵粘膜及肌肉等軟組織，造成張口不全。另外，口腔癌之癌前病變，如口腔硬化亦會導致嘴巴開合困難，這種情況容易演變成口腔癌

（全文完）