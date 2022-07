有些人覺得活到七老八十已足夠,有些人卻想長命百歲、長生不老。隨着醫學科技進步,很多疾病已不再是不治之症,人類的壽命亦愈來愈長。日前,英國有科學家表示成功研發到「長生不老藥」,能夠除去人體的「殭屍細胞」(zombie cells),讓人類壽命有望延長到200歲。

新藥消滅殭屍細胞

綜合傳媒報道,英國計算生物學家史帝勒(Andrew Steele)出版了一本關於長壽的新書,名為《長生但不老》(The New Science of Getting Older Without Getting Old),他在書中講述自己開發的一種新藥,能消滅人類體內的「殭屍細胞」(zombie cells)。

活到200歲不是夢

所謂的「殭屍細胞」,是指人的體內一種活著卻又無法發揮功能,同時會隨著年齡增長而降低人體器官組織功能的細胞,使人於年老時出現器官機能下降,最終導致組織和器官腐爛。Andrew認為只要透過藥物將這種細胞消滅,人類活到200歲,甚至更年長並非不可能。

Andrew及其研究團隊將50萬名英國人的DNA數據,包括年齡、疾病、生活方式等因素納入變數,計算出身體可達的最高壽命。團隊發現如果沒有藥物或化學療程介入,人類其實可以活到120至150歲。有專家認同這個說法,指出如果人類沒患上慢性疾病,可自然活到150歲。又謂癌症、老人癡呆症和心臟病等,才是影響壽命的關鍵因素。

長生不老藥 有望10年內推出

Andrew指現時其實已經成功研發藥物,亦都多次反覆驗證確定為有效藥物,而目前該藥物已經進入人體實驗階段,有望在未來十年內上市。

在2020年,美國排名第一的梅奧診所就已經成功開發相關藥物。該診所的柯克蘭(James Kirkland)博士與醫療團隊發現,利用藥物消滅實驗小老鼠體內的衰老細胞,能有效改善身體機能,延緩老化以及延長壽命。此項研究亦曾刊登在權威醫學期刊《柳葉刀》上。

(全文完)

常見問題

問:「殭屍細胞」是甚麼?

問:「長生不老藥」的原理是甚麼?

