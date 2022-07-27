宋熙年孖老公陳智燊做KOL　因撈唔掂轉行？Sarah自爆最想做1件事丨專訪

宋熙年（Sarah）2009年約滿離巢無綫TVB後，與老公陳智燊（Jason）開始經營YouTube頻道《SARAH & JASON》，兩人不時上載煮食、名錶、汽車及美容護膚等片段，至今已有逾16萬粉絲，大受觀眾歡迎，更有傳兩人拍住上做KOL，月入高達60萬。Sarah接受《有線娛樂》訪問，分享做KOL原因，更大爆入行以來，一直有一件事想做，可惜未有機會。

Sarah接受《有線娛樂》訪問。

誤打誤撞成為KOL

本來為主持及司儀的Sarah，從電視螢幕，走到網上平台轉型做KOL，開設YouTube頻道，跟大家分享一家三口的生活趣事，到底為何會萌生這個念頭？Sarah憶述：「早幾年YouTube邀請我主持他們一個頒獎禮，當時聽了很多YouTube高層的分享，他們指，將來看電視或娛樂的模式會有很大轉變，以後電視機只會是一個播放的電器。這番話令我想起，原來做電視一段時間，自己與外界的媒體很脫節。」

Sarah由主持轉型做KOL。（rahrahsong＠IG）

於是Sarah回家後與Jason分享，「有些香港人會看我們的電視節目或劇集，的確很「入屋」，但年輕一代卻未必會看，他們可能是看新的製作，不如我們都試一試，了解一下如何做。」結果兩人便拿著一部相機，拍一些日常生活的瑣碎片段，逐漸開始摸索。Sarah形容，兩人開始加入YouTube，其實是「誤打誤撞」。

兩夫妻拿著相機，拍一些日常生活的瑣碎片段。（chanjason_＠IG）

跳出舒適圈：講嘢都大膽啲

Sarah與Jason本來都是電視台藝人，兩人選擇跳出舒適圈，自己一手一腳拍片、創作，Sarah直言最大的分別是「放低了自己的包袱」。Sarah解釋，不是指自己有偶像包袱，而是以往在電視上可能已被觀眾定型，大家未必看到她的另一面，「可能我私底下係好好玩，又或是好爆笑。」相反，大家現在透過YouTube，可以更加了解到她真實的一面，少了一份拘束，Sarah指：「我會係放啲，講嘅嘢亦都大膽啲！」

與老公拍片分享日常，Sarah表示可以放低自己的包袱。（rahrahsong＠IG）

兩人在YouTube頻道《SARAH & JASON》中，不時分享有趣話題。

否認月入60萬 唔係單靠拍片搵食

外界有指兩人現時做KOL，月入高達60萬，Sarah再三否認，並指自己一直有做主持及其他工作，並非單靠拍片賺取收入。Sarah又謂，現時很多人都有「多重身份」，不需分得那麼細，「依家做幕前，不論演員、歌手、KOL都好，佢哋同樣都係做緊幾樣嘢，歌手會開YouTube Channel，做KOL都想拍電視節目、上電視唱歌，所以唔使分得咁開。」

精通兩文三語的Sarah，不時擔任活動司儀。（rahrahsong＠IG）

最恨拍劇做演員

而身兼多職的Sarah，亦坦言有一件事很想做：「其實我最想拍劇。」她指，自己多年來都很少拍劇，「有時見到啲演員拍劇，好投入個角色，我成日覺得自己冇呢個機會去嘗試，所以好想試吓。」Sarah認為，很多工作都可以共存，毋須設立一個框架，限制自己，加上做藝人當然希望有更多曝光機會，因此一直都在多方面發展，嘗試接觸多點新事物，並非網民所指「撈唔掂所以轉行」。

Sarah坦言很想拍劇。（rahrahsong＠IG）

宋熙年回應網民負評自認歪星 囝囝單眼皮 唔似父母因為整容？Click入《有線娛樂》睇片！

生完仔記性差 背稿有難度

事隔兩年，近日Sarah再次做回「老本行」，於《一線搜查》擔任主持。她直言難免感到緊張，「今次節目係一個錄影嘅模式，同以往做現場、司儀工作有啲分別，要錄到零瑕疵先出街，每個字都要咬得好正，唔係話自己做唔到，但過往慣咗邊諗邊講，依家就要不停背背背，講真，真係好少要背1分鐘咁長嘅稿。」Sarah更笑言，生小朋友後記性大不如前。

Sarah於《一線搜查》擔任主持，直言緊張。

提到今次擔任《一線搜查》主持的原因，Sarah表示：「太耐冇做呢個模式嘅嘢，一定會生疏咗，我冇可能同大家講『我同十年前未生仔一樣咁Fit』，諗嘢轉數都一樣咁快，所以覺得係時間去重新訓練一下自己。」

Sarah與幼子Jamie和大仔Damon。（rahrahsong＠IG）

不論在電視大螢幕，還是網上平台，Sarah依然得心應手。Sarah勇於嘗試，不甘安於現狀的心態，大概就是她成功的原因。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

網上重溫：按此

（全文完）

常見問題

問：宋熙年為甚麼會成為KOL？

答：宋熙年憶述：早幾年YouTube邀請我主持他們一個頒獎禮… 👉🏻詳情按此

問：宋熙年與老公陳智燊夫妻檔，月入60萬？

答：宋熙年指自己一直有做主持及其他工作，並非單靠拍片賺取收入.. 👉🏻詳情按此